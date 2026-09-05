Встреча Путина, Кушнера и Уиткоффа в Кремле Фото: REUTERS.

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко — о главном на 6 сентября:

1. Новости с передовой: освобождена Куртовка под Дружковкой, за неделю - 15 населённых пунктов, в «волчанском котле» - до трёх тысяч военных ВСУ

2. Уиткофф и Кушнер в Кремле: прилетели на борту ВВС США, Путин встретил их словом «Welcome» и приказал трое суток не бить по Киеву

3. Зеленский пообещал не бить по Москве до понедельника, а Air Tanzania отменила свою отмену рейсов в Москву быстрее, чем кончились выходные

4. Пять «Искандеров» по «Каметстали»: комбинат встал, Киев остался без второго металлургического гиганта

5. Запорожской АЭС дали неделю тишины ради одного провода: седьмое локальное перемирие МАГАТЭ

6. Генпрокурор Украины исчез после обысков НАБУ, а на записях фигурантов «Шефа» зовут по отчеству - Андреевич

7. Марченко признал худший бюджет с 2022 года: кредиторам заплатят вовремя, украинцам - как получится

8. Ночь тишины для Уиткоффа: 53 дрона, и в Белгородской области и ЛНР снова погибшие

9. Киев попросил у ЕС два миллиарда на Patriot, Politico подсчитало, что ракет почти не осталось, а новый главком будет командовать «через намерение»

10. ТЦК перешли к засадам: Гончаренко* показал «мастерскую конспирацию» в Одессе, а отца экс-главкома Сырского лечат в Подмосковье

11. Планировщики НАТО признали, что Европа не выдержит затяжной войны с Россией, а Захарова назвала главу МИД Франции «вруном»

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 6 СЕНТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за минувшие сутки.

Группировка «Север» улучшила тактическое положение и нанесла поражение двум механизированным, аэромобильной бригадам и трём бригадам теробороны у Уланова, Хотени и Кияницы в Сумской области и у Хотомли, Котовки, Польной, Гоптовки и Приколотного на Харьковщине. Потери противника - до 205 военнослужащих, две бронемашины, 12 автомобилей, орудие, зенитный ракетный комплекс, две станции РЭБ и израильская РЛС контрбатарейной борьбы RADA RPS-42. По данным военкоров, в «волчанском котле» остаётся от двух до трёх тысяч военнослужащих ВСУ, контратаки у Казачьей Лопани и Старицы отражены.

«Запад» занял более выгодные рубежи у Крымки, Сидорово, Богородичного и Пришиба в ДНР и Червоного Оскола в Харьковской области: свыше 210 военнослужащих, бронемашина, 16 автомобилей, орудие и станция РЭБ. Военкор Поддубный сообщает о боях непосредственно в городской застройке Купянска - восстановлены позиции в микрорайоне Юбилейный, продвижение около полутора километров - и о таком же продвижении в Диброве под Лиманом.

«Южная» группировка освободила Куртовку - населённый пункт у Дружковки, где с 2014 года строилась система укреплений «для отражения атаки с востока», - и продолжила работать по Краматорску, Славянску, Дружковке и Веролюбовке: более 205 военнослужащих, две бронемашины, 16 автомобилей и два орудия, среди них американская самоходка Paladin. Идут бои у Алексеево-Дружковки и на рубеже Никаноровка - Васильковская Пустошь между Славянском и Краматорском.

«Центр» снова нанёс противнику самые тяжёлые потери суток - свыше 425 военнослужащих, две бронемашины, девять автомобилей и американская гаубица M777 у Нововодяного, Андреевки, Новогришино и Доброполья.

«Восток» продвинулся в глубину обороны у Московки, Берестового, Барвиновки, Омельника, Общего и Никольского в Запорожской области и у Дибровы в Днепропетровской: более 310 военнослужащих, две бронемашины, 10 автомобилей и станция РЭБ. «Днепр» поразил механизированные, горно-штурмовую бригады и бригаду беспилотных систем у Преображенки, Юровки, Орехова и Урожайного: до 35 военнослужащих, 21 автомобиль и две станции РЭБ.

Итог суток - около 1390 военнослужащих ВСУ, освобождённый населённый пункт и девять бронемашин. Авиация, беспилотчики, ракетчики и артиллерия поразили транспортную инфраструктуру и позиции ВСУ в 158 районах. Расчёты ПВО сбили 763 беспилотника самолётного типа, семь управляемых авиабомб и снаряд HIMARS. Недельный итог Минобороны, опубликованный накануне, - 15 освобождённых населённых пунктов: семь в Сумской и Харьковской областях у «Севера», Святогорск у «Запада», Ижевка и Никаноровка у «Южной», Грузское, Рубежное и Новоандреевка у «Центра», Червоная Криница и Новопавловка в Запорожской области.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 6 СЕНТЯБРЯ

Дальше - самые яркие новости вокруг СВО на Украине за минувшие сутки.

Уиткофф и Кушнер в Кремле: Путин встретил их словом «Welcome» и приказал трое суток не бить по Киеву

Во Внуково впервые сел Boeing C-32A правительственной авиации США - Вашингтон обозначил статус миссии ещё до трапа. Дмитриев встретил гостей постом в X - «Добро пожаловать в Москву, миротворцы!» - и трёхчасовым обедом, а около восьми вечера в Сенатском дворце их принял Путин, с российской стороны - только Ушаков и Дмитриев.

Кирилл Дмитриев поприветствовал Уиткоффа и Кушнера в аэропорту Фото: страница Кирилла Дмитриева в X

Решение дня Кремль объявил ещё до неё: Путин «дал указание в течение трёх суток, начиная с 12 часов ночи, не наносить удары по Киеву» - «в связи с контактами американцев в Киеве». Через два часа Зеленский, поговорив с гостями Кремля по телефону, ответил зеркально: до конца понедельника Украина «готова воздерживаться от ударов по Москве».

Что везут, объяснил Трамп: «предложение прекратить войну, потому что я завершил восемь войн. Дали ли мне Нобелевскую премию? Нет». Bloomberg предупреждает: ожидания «крайне низкие», Москва « имеет военное преимущество», и требует остаток Донбасса. Рябков сказал то же дипломатичнее - реалии на земле «меняются не в пользу Киева». Для Уиткоффа это восьмой приезд в Россию, в Киеве он не был ни разу и, по данным Kyiv Independent, «начал бояться» туда ехать. Пауза по Киеву - подарок не Зеленскому, а гостям. Это в Кремле произнесли вслух.

Встреча Путина, Кушнера и Уиткоффа в Кремле Фото: REUTERS.

Зеленский пообещал не бить по Москве до понедельника, а Air Tanzania отменила свою отмену рейсов в Москву

Утро 5 сентября Зеленский начал с жалобы: ночью дроны ударили по аэропортам «Киев» в Жулянах и «Борисполь» - «демонстративно, впервые за долгое время», «реакция на обсуждение и подготовку возможности использования американской стороной самолёта». По данным депутата Гончаренко*, в Жулянах поражены два Як-40 советской постройки, не летавшие с 2022 года, - удар, как видно, был именно по «возможности», а не по самолётам. Зеленский добавил фразу, которую в Москве прочли внимательно: «На следующей неделе соответствующим образом скорректируем нашу операцию в отношении российского воздушного пространства». То есть мораторий на Москву - до понедельника, а угроза гражданской авиации, которую Путин назвал «заявкой на государственный терроризм», - со вторника.

Там же он признал, что Украина «на выходных» не бьёт по России и что ракет для ПВО «остро не хватает», - и тут же пообещал, что «на дипломатическом треке наши действия будут на сто процентов сильными и эффективными». Уиткоффа и Кушнера в Киеве ждут в воскресенье, каким маршрутом они доберутся - самолётом в Борисполь, который Зеленский считает мишенью, или поездом из Польши, - не говорят.

Единственная иностранная авиакомпания, поверившая в «закрытое небо», - Air Tanzania: после угроз Зеленского она приостановила рейсы в Москву, сославшись на «плановую оценку рисков», а меньше чем через сутки провела новую оценку и вернула маршрут

Пять «Искандеров» по «Каметстали»: комбинат встал, Киев остался без второго металлургического гиганта

Ночью пять баллистических ракет ударили по «Каметстали» в Каменском и Днепровскому металлургическому заводу в Днепропетровске. Минобороны назвало их «крупнейшими поставщиками металлопродукции для военного производства Украины». «Метинвест» признал: остановлены обе доменные печи, «комбинат полностью остановил производственные процессы».

Пораженный металлургический комбинат «Каметсталь». Фото: ГСЧС Украины.

Неделю назад в Запорожье после пяти ракет по «Запорожстали» украинские металлурги сами дали отрасли «срок до весны». Отсчёт, похоже, ускорился. В Николаеве тем временем шесть дронов за сутки практически уничтожили гипермаркет «Эпицентр» Сеть строительных гипермаркетов с их складами и парковками для фур - постоянный адресат «Гераней» с августа: неделей раньше сгорел последний «Эпицентр» Запорожья.

Запорожской АЭС дали неделю тишины ради одного провода: седьмое локальное перемирие МАГАТЭ

Гросси объявил о седьмом с начала конфликта локальном прекращении огня вокруг Запорожской АЭС - на неделю, ради разминирования и ремонта резервной линии «Ферросплавная-1», потерянной 20 августа. С тех пор крупнейшая атомная станция Европы живёт на аварийных дизель-генераторах, и МАГАТЭ уже предупреждало, что запасы топлива «подходят к концу», «обе стороны взаимодействуют конструктивно», отметил Гросси. Глава «Росатома» Лихачёв напомнил, чего эта конструктивность стоит: линия «Днепровская» отремонтирована ещё 23 июля, но к станции до сих пор не подключена «из-за бездействия киевских властей», и вопрос о ней Москва «снова будет ставить перед руководством МАГАТЭ в самое ближайшее время». Киев обвинение не комментирует. Чтобы отвести станцию от блэкаута, не понадобился саммит - хватило договорённости неделю не стрелять в один провод. Второй провод, починенный полтора месяца назад, Киев подключать не спешит: аварийная АЭС ему нужнее рабочей.

Генпрокурор Украины исчез после обысков НАБУ, а на записях фигурантов «Шефа» зовут по отчеству - Андреевич

В четверг НАБУ и САП пришли с обысками в Офис генпрокурора - операция «Карфаген», «крышевание» мошеннических колл-центров. По версии бюро, руководитель одного из подразделений ОГП ещё в середине 2025 года собрал группу, которая за деньги обеспечивала «невмешательство правоохранителей» в работу колл-центров: пять подозреваемых, больше 20 миллионов гривен легализовано через недвижимость и драгоценности, ещё десять - на счетах родственников «под видом предпринимательских доходов», недвижимость в Буковеле на 12 миллионов переоформлена на третьих лиц.

Задержан замначальника департамента международно-правового сотрудничества Кропива, на обнародованных записях фигурант мечтает «создать такую империю, как сделал «Шеф», просит «всё удалить» - «у меня тут Porsche, Loro Piana» - и называет «Шефа» по отчеству: Андреевич.

Сейф в рабочем кабинете Кропивы – аккуратными стопками сложенные пачки стодолларовых купюр. Фото: НАБУ

Генпрокурор Руслан Андреевич Кравченко после обысков пропал. Журналист «Украинской правды» Ткач: «Они, наверное, думают, что если генпрокурор скрылся, то обыски не считаются?» Пресс-служба уверяла, что он «на рабочем месте», журналисты нашли его в клинике «Добробут» в элитных «Новопечерских Липках», клиника это отрицает. Офис к вечеру отстранил Кропиву, заявил, что «в материалах НАБУ нет прямых данных», будто Кравченко давал указания, - и потребовал «дать отдельную оценку действиям сотрудников НАБУ».

Тот же Офис генпрокурора отчитывался за год о 1050 обысках, 340 закрытых колл-центрах, пяти тысячах операторских мест и 180 подозреваемых. Теперь выясняется, не сидела ли «крыша» этого рынка в здании ведомства, которое его закрывало. Колл-центры - те самые, что обзванивают российских пенсионеров, - за неделю стали главным словом украинской политики: их делили СБУ и ГУР на Березняках, теперь их «крышу» ищут у генпрокурора. Украинские эксперты замечают, что НАБУ «каждый раз устраивает шоу за день до мирных переговоров». Может быть. Но исчезнуть накануне приезда американцев генпрокурора заставило не НАБУ.

Марченко признал худший бюджет с 2022 года: кредиторам заплатят вовремя, украинцам - как получится

Министр финансов Марченко назвал нынешнее положение бюджета худшим с 2022 года: у государства «проблемы с ликвидностью», и часть расходов, не связанных с войной напрямую, придётся отложить. Первыми, по его словам, это почувствуют местные власти - под угрозой программы восстановления и защиты критической инфраструктуры перед зимой. Обязательства перед внешними кредиторами при этом откладывать не планируется. Украине нужно около 50 миллиардов долларов внешнего финансирования в год, а непокрытая потребность только на 2027-й уже составляет 32,6 миллиарда, миссия МВФ, напомним, работает в Киеве с 31 августа, и транш в 1,66 миллиарда под вопросом.

Ночь тишины для Уиткоффа: 53 дрона, в Белгородской области и ЛНР снова погибшие

В ночь на пятницу ПВО сбила 53 украинских беспилотника над Московским регионом, семью областями, Кубанью, Крымом и Чёрным морем. Белгородская область за сутки пережила 146 атак, семь артобстрелов и 154 дрона, погиб мирный житель, ранены 15, в том числе двое детей. Днём в пятницу в Вознесеновке Шебекинского округа дрон ударил по машине - мужчина скончался на месте, в Волоконовке атакован автобус предприятия. В Курской области сбито 209 беспилотников за сутки, ранены 16-летняя девушка в Рыльске и двое мужчин, над Брянской - 193.

В ЛНР за сутки погибли пятеро, среди них 14-летний подросток. В Крыму под Скворцово дрон убил исполнительного директора фонда «Народный фронт. Всё для Победы» Анатолия Чернышова - орден Мужества посмертно, в Севастополе простились с четырьмя пиротехниками МЧС, погибшими при разминировании после атаки ВСУ.

Киев попросил у ЕС два миллиарда на Patriot - Politico подсчитало, что ракет почти не осталось, а новый главком будет командовать «через намерение»

Politico подсчитало: запасы ракет для Patriot на Украине «фактически сведены к нулю», через натовский механизм PURL приходит 10-20 ракет в месяц, а за июль Россия выпустила 195 ракет, Зеленский просит триста на зиму - при штатных двух перехватчиках на одну баллистическую цель этого хватит на несколько массированных налётов. Поэтому Киев впервые попросил Евросоюз оплатить американские ракеты PAC-3 из общего кредита на 90 миллиардов евро - заявка около двух миллиардов, пишет Defense News.

Загвоздка в правилах самого кредита: из 90 миллиардов около 60 зарезервированы на оборону, но с приоритетом для европейского и украинского оружия, и под американские Patriot Брюсселю придётся делать отдельное исключение - решение ждут 7 сентября. Даже если исключение одобрят, двух миллиардов, по подсчётам Defense Express, хватит на 190-580 ракет в зависимости от цены, по европейскому контракту - около 315, то есть почти половина нынешнего годового мирового выпуска PAC-3 MSE. Рубио накануне уже остудил Киев: лицензия на производство - «дело нескольких лет».

На этом фоне новый главком ВСУ Драпатый объявил философию командования: «Я не буду командовать каждой отдельной битвой. Я буду осуществлять командование через намерение» - больше свободы командирам на местах. Операторам дронов ВСУ тем временем угрожают переводом в штурмовики за невыполнение плана по поражённым целям.

ТЦК перешли к засадам: Гончаренко* показал «мастерскую конспирацию» в Одессе, а отца экс-главкома Сырского лечат в Подмосковье

Гончаренко* выложил видео из Одессы с подписью: «ТЦК начали делать засады. Мастерская конспирация, командная работа и координация действий» - на кадрах сотрудник с телескопической дубинкой избивает задержанного. Развития истории из Балты, где сотрудник ТЦК сбил двухлетнего ребёнка и скрылся, за сутки не последовало.

Тем временем, медсестра из Запорожья Елена Коваль перешла линию фронта на российскую сторону: командир «вынуждал её делать уборку, готовить еду и оказывать интимные услуги».

Украинские школы, пишут местные СМИ, заставляют отменять уроки ради мероприятий ВСУ, а 87-летнему отцу экс-главкома ВСУ Сырского в подмосковных Химках понадобилось подключение к ИВЛ. Лечение обходится около 1,2 миллиона рублей в месяц.

Планировщики НАТО признали, что Европа не выдержит затяжной войны с Россией, - а Захарова назвала главу МИД Франции «вруном»

Оборонные планировщики, работающие с НАТО, признали на закрытом форуме Мюнхенской конференции по безопасности: в нынешнем состоянии Европа не способна выдержать продолжительную войну на истощение с Россией, пишет The Guardian. Дело не только в складах и заводах - чиновники говорят о неготовности обществ к долгой войне, отсутствии политической воли и росте партий, которые против конфронтации, один из дипломатов сравнил уровень публичной дискуссии с «детским садом»: власти не смогли объяснить избирателям, зачем ради обороны резать социальные расходы. Интегрированная ПВО и ПРО, дальний удар, спутниковое предупреждение - всё это по-прежнему обеспечивает Вашингтон, который готовится своё участие сокращать. Все эти годы Европе предлагали войну на истощение как способ ослабить Россию. Выяснилось, что в европейских расчётах истощаться долго должен был кто-то другой.

Главу МИД Франции Барро, рассказавшего о «тяжёлом положении» России, Захарова назвала «вруном» и спросила, «не французский ли посол докладывает эту чушь про контроль территории своему министру, дабы усладить слух сюзерена», - и посоветовала ему поговорить с Пьером де Голлем. Словакия вызвала посла России Андреева: удар дрона по зданию СБУ в Киеве пришёлся рядом с посольством, глава МИД Бланар призвал «обе стороны избегать эскалации» - Москва, напомним, ответственности за тот удар не брала, а депутат Колесник допустил, что «это была история внутренняя». Из Польши, по данным Евростата, украинцы начали уезжать: минус 6,3 тысячи в июне, минус 8,1 тысячи в июле - впервые с 2022 года поток развернулся. Нацбанк Украины тем временем ввёл банкноту в 2000 гривен, которую больше 45 тысяч терминалов не смогут принимать ещё минимум месяц. Западный комментатор Гленн Дизен подытожил требование Трампа вернуть деньги за Украину одной фразой: «До последнего украинца и последнего евро!»

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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