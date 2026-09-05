Фото: REUTERS.
KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко — о главном на 6 сентября:
1. Новости с передовой: освобождена Куртовка под Дружковкой, за неделю - 15 населённых пунктов, в «волчанском котле» - до трёх тысяч военных ВСУ
2. Уиткофф и Кушнер в Кремле: прилетели на борту ВВС США, Путин встретил их словом «Welcome» и приказал трое суток не бить по Киеву
3. Зеленский пообещал не бить по Москве до понедельника, а Air Tanzania отменила свою отмену рейсов в Москву быстрее, чем кончились выходные
4. Пять «Искандеров» по «Каметстали»: комбинат встал, Киев остался без второго металлургического гиганта
5. Запорожской АЭС дали неделю тишины ради одного провода: седьмое локальное перемирие МАГАТЭ
6. Генпрокурор Украины исчез после обысков НАБУ, а на записях фигурантов «Шефа» зовут по отчеству - Андреевич
7. Марченко признал худший бюджет с 2022 года: кредиторам заплатят вовремя, украинцам - как получится
8. Ночь тишины для Уиткоффа: 53 дрона, и в Белгородской области и ЛНР снова погибшие
9. Киев попросил у ЕС два миллиарда на Patriot, Politico подсчитало, что ракет почти не осталось, а новый главком будет командовать «через намерение»
10. ТЦК перешли к засадам: Гончаренко* показал «мастерскую конспирацию» в Одессе, а отца экс-главкома Сырского лечат в Подмосковье
11. Планировщики НАТО признали, что Европа не выдержит затяжной войны с Россией, а Захарова назвала главу МИД Франции «вруном»
Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за минувшие сутки.
Группировка «Север» улучшила тактическое положение и нанесла поражение двум механизированным, аэромобильной бригадам и трём бригадам теробороны у Уланова, Хотени и Кияницы в Сумской области и у Хотомли, Котовки, Польной, Гоптовки и Приколотного на Харьковщине. Потери противника - до 205 военнослужащих, две бронемашины, 12 автомобилей, орудие, зенитный ракетный комплекс, две станции РЭБ и израильская РЛС контрбатарейной борьбы RADA RPS-42. По данным военкоров, в «волчанском котле» остаётся от двух до трёх тысяч военнослужащих ВСУ, контратаки у Казачьей Лопани и Старицы отражены.
«Запад» занял более выгодные рубежи у Крымки, Сидорово, Богородичного и Пришиба в ДНР и Червоного Оскола в Харьковской области: свыше 210 военнослужащих, бронемашина, 16 автомобилей, орудие и станция РЭБ. Военкор Поддубный сообщает о боях непосредственно в городской застройке Купянска - восстановлены позиции в микрорайоне Юбилейный, продвижение около полутора километров - и о таком же продвижении в Диброве под Лиманом.
«Южная» группировка освободила Куртовку - населённый пункт у Дружковки, где с 2014 года строилась система укреплений «для отражения атаки с востока», - и продолжила работать по Краматорску, Славянску, Дружковке и Веролюбовке: более 205 военнослужащих, две бронемашины, 16 автомобилей и два орудия, среди них американская самоходка Paladin. Идут бои у Алексеево-Дружковки и на рубеже Никаноровка - Васильковская Пустошь между Славянском и Краматорском.
«Центр» снова нанёс противнику самые тяжёлые потери суток - свыше 425 военнослужащих, две бронемашины, девять автомобилей и американская гаубица M777 у Нововодяного, Андреевки, Новогришино и Доброполья.
«Восток» продвинулся в глубину обороны у Московки, Берестового, Барвиновки, Омельника, Общего и Никольского в Запорожской области и у Дибровы в Днепропетровской: более 310 военнослужащих, две бронемашины, 10 автомобилей и станция РЭБ. «Днепр» поразил механизированные, горно-штурмовую бригады и бригаду беспилотных систем у Преображенки, Юровки, Орехова и Урожайного: до 35 военнослужащих, 21 автомобиль и две станции РЭБ.
Итог суток - около 1390 военнослужащих ВСУ, освобождённый населённый пункт и девять бронемашин. Авиация, беспилотчики, ракетчики и артиллерия поразили транспортную инфраструктуру и позиции ВСУ в 158 районах. Расчёты ПВО сбили 763 беспилотника самолётного типа, семь управляемых авиабомб и снаряд HIMARS. Недельный итог Минобороны, опубликованный накануне, - 15 освобождённых населённых пунктов: семь в Сумской и Харьковской областях у «Севера», Святогорск у «Запада», Ижевка и Никаноровка у «Южной», Грузское, Рубежное и Новоандреевка у «Центра», Червоная Криница и Новопавловка в Запорожской области.
Дальше - самые яркие новости вокруг СВО на Украине за минувшие сутки.
Во Внуково впервые сел Boeing C-32A правительственной авиации США - Вашингтон обозначил статус миссии ещё до трапа. Дмитриев встретил гостей постом в X - «Добро пожаловать в Москву, миротворцы!» - и трёхчасовым обедом, а около восьми вечера в Сенатском дворце их принял Путин, с российской стороны - только Ушаков и Дмитриев.
Решение дня Кремль объявил ещё до неё: Путин «дал указание в течение трёх суток, начиная с 12 часов ночи, не наносить удары по Киеву» - «в связи с контактами американцев в Киеве». Через два часа Зеленский, поговорив с гостями Кремля по телефону, ответил зеркально: до конца понедельника Украина «готова воздерживаться от ударов по Москве».
Что везут, объяснил Трамп: «предложение прекратить войну, потому что я завершил восемь войн. Дали ли мне Нобелевскую премию? Нет». Bloomberg предупреждает: ожидания «крайне низкие», Москва « имеет военное преимущество», и требует остаток Донбасса. Рябков сказал то же дипломатичнее - реалии на земле «меняются не в пользу Киева». Для Уиткоффа это восьмой приезд в Россию, в Киеве он не был ни разу и, по данным Kyiv Independent, «начал бояться» туда ехать. Пауза по Киеву - подарок не Зеленскому, а гостям. Это в Кремле произнесли вслух.
Фото: REUTERS.
Утро 5 сентября Зеленский начал с жалобы: ночью дроны ударили по аэропортам «Киев» в Жулянах и «Борисполь» - «демонстративно, впервые за долгое время», «реакция на обсуждение и подготовку возможности использования американской стороной самолёта». По данным депутата Гончаренко*, в Жулянах поражены два Як-40 советской постройки, не летавшие с 2022 года, - удар, как видно, был именно по «возможности», а не по самолётам. Зеленский добавил фразу, которую в Москве прочли внимательно: «На следующей неделе соответствующим образом скорректируем нашу операцию в отношении российского воздушного пространства». То есть мораторий на Москву - до понедельника, а угроза гражданской авиации, которую Путин назвал «заявкой на государственный терроризм», - со вторника.
Там же он признал, что Украина «на выходных» не бьёт по России и что ракет для ПВО «остро не хватает», - и тут же пообещал, что «на дипломатическом треке наши действия будут на сто процентов сильными и эффективными». Уиткоффа и Кушнера в Киеве ждут в воскресенье, каким маршрутом они доберутся - самолётом в Борисполь, который Зеленский считает мишенью, или поездом из Польши, - не говорят.
Единственная иностранная авиакомпания, поверившая в «закрытое небо», - Air Tanzania: после угроз Зеленского она приостановила рейсы в Москву, сославшись на «плановую оценку рисков», а меньше чем через сутки провела новую оценку и вернула маршрут
Ночью пять баллистических ракет ударили по «Каметстали» в Каменском и Днепровскому металлургическому заводу в Днепропетровске. Минобороны назвало их «крупнейшими поставщиками металлопродукции для военного производства Украины». «Метинвест» признал: остановлены обе доменные печи, «комбинат полностью остановил производственные процессы».
Неделю назад в Запорожье после пяти ракет по «Запорожстали» украинские металлурги сами дали отрасли «срок до весны». Отсчёт, похоже, ускорился. В Николаеве тем временем шесть дронов за сутки практически уничтожили гипермаркет «Эпицентр» Сеть строительных гипермаркетов с их складами и парковками для фур - постоянный адресат «Гераней» с августа: неделей раньше сгорел последний «Эпицентр» Запорожья.
Гросси объявил о седьмом с начала конфликта локальном прекращении огня вокруг Запорожской АЭС - на неделю, ради разминирования и ремонта резервной линии «Ферросплавная-1», потерянной 20 августа. С тех пор крупнейшая атомная станция Европы живёт на аварийных дизель-генераторах, и МАГАТЭ уже предупреждало, что запасы топлива «подходят к концу», «обе стороны взаимодействуют конструктивно», отметил Гросси. Глава «Росатома» Лихачёв напомнил, чего эта конструктивность стоит: линия «Днепровская» отремонтирована ещё 23 июля, но к станции до сих пор не подключена «из-за бездействия киевских властей», и вопрос о ней Москва «снова будет ставить перед руководством МАГАТЭ в самое ближайшее время». Киев обвинение не комментирует. Чтобы отвести станцию от блэкаута, не понадобился саммит - хватило договорённости неделю не стрелять в один провод. Второй провод, починенный полтора месяца назад, Киев подключать не спешит: аварийная АЭС ему нужнее рабочей.
В четверг НАБУ и САП пришли с обысками в Офис генпрокурора - операция «Карфаген», «крышевание» мошеннических колл-центров. По версии бюро, руководитель одного из подразделений ОГП ещё в середине 2025 года собрал группу, которая за деньги обеспечивала «невмешательство правоохранителей» в работу колл-центров: пять подозреваемых, больше 20 миллионов гривен легализовано через недвижимость и драгоценности, ещё десять - на счетах родственников «под видом предпринимательских доходов», недвижимость в Буковеле на 12 миллионов переоформлена на третьих лиц.
Задержан замначальника департамента международно-правового сотрудничества Кропива, на обнародованных записях фигурант мечтает «создать такую империю, как сделал «Шеф», просит «всё удалить» - «у меня тут Porsche, Loro Piana» - и называет «Шефа» по отчеству: Андреевич.
Генпрокурор Руслан Андреевич Кравченко после обысков пропал. Журналист «Украинской правды» Ткач: «Они, наверное, думают, что если генпрокурор скрылся, то обыски не считаются?» Пресс-служба уверяла, что он «на рабочем месте», журналисты нашли его в клинике «Добробут» в элитных «Новопечерских Липках», клиника это отрицает. Офис к вечеру отстранил Кропиву, заявил, что «в материалах НАБУ нет прямых данных», будто Кравченко давал указания, - и потребовал «дать отдельную оценку действиям сотрудников НАБУ».
Тот же Офис генпрокурора отчитывался за год о 1050 обысках, 340 закрытых колл-центрах, пяти тысячах операторских мест и 180 подозреваемых. Теперь выясняется, не сидела ли «крыша» этого рынка в здании ведомства, которое его закрывало. Колл-центры - те самые, что обзванивают российских пенсионеров, - за неделю стали главным словом украинской политики: их делили СБУ и ГУР на Березняках, теперь их «крышу» ищут у генпрокурора. Украинские эксперты замечают, что НАБУ «каждый раз устраивает шоу за день до мирных переговоров». Может быть. Но исчезнуть накануне приезда американцев генпрокурора заставило не НАБУ.
Министр финансов Марченко назвал нынешнее положение бюджета худшим с 2022 года: у государства «проблемы с ликвидностью», и часть расходов, не связанных с войной напрямую, придётся отложить. Первыми, по его словам, это почувствуют местные власти - под угрозой программы восстановления и защиты критической инфраструктуры перед зимой. Обязательства перед внешними кредиторами при этом откладывать не планируется. Украине нужно около 50 миллиардов долларов внешнего финансирования в год, а непокрытая потребность только на 2027-й уже составляет 32,6 миллиарда, миссия МВФ, напомним, работает в Киеве с 31 августа, и транш в 1,66 миллиарда под вопросом.
В ночь на пятницу ПВО сбила 53 украинских беспилотника над Московским регионом, семью областями, Кубанью, Крымом и Чёрным морем. Белгородская область за сутки пережила 146 атак, семь артобстрелов и 154 дрона, погиб мирный житель, ранены 15, в том числе двое детей. Днём в пятницу в Вознесеновке Шебекинского округа дрон ударил по машине - мужчина скончался на месте, в Волоконовке атакован автобус предприятия. В Курской области сбито 209 беспилотников за сутки, ранены 16-летняя девушка в Рыльске и двое мужчин, над Брянской - 193.
В ЛНР за сутки погибли пятеро, среди них 14-летний подросток. В Крыму под Скворцово дрон убил исполнительного директора фонда «Народный фронт. Всё для Победы» Анатолия Чернышова - орден Мужества посмертно, в Севастополе простились с четырьмя пиротехниками МЧС, погибшими при разминировании после атаки ВСУ.
Politico подсчитало: запасы ракет для Patriot на Украине «фактически сведены к нулю», через натовский механизм PURL приходит 10-20 ракет в месяц, а за июль Россия выпустила 195 ракет, Зеленский просит триста на зиму - при штатных двух перехватчиках на одну баллистическую цель этого хватит на несколько массированных налётов. Поэтому Киев впервые попросил Евросоюз оплатить американские ракеты PAC-3 из общего кредита на 90 миллиардов евро - заявка около двух миллиардов, пишет Defense News.
Загвоздка в правилах самого кредита: из 90 миллиардов около 60 зарезервированы на оборону, но с приоритетом для европейского и украинского оружия, и под американские Patriot Брюсселю придётся делать отдельное исключение - решение ждут 7 сентября. Даже если исключение одобрят, двух миллиардов, по подсчётам Defense Express, хватит на 190-580 ракет в зависимости от цены, по европейскому контракту - около 315, то есть почти половина нынешнего годового мирового выпуска PAC-3 MSE. Рубио накануне уже остудил Киев: лицензия на производство - «дело нескольких лет».
На этом фоне новый главком ВСУ Драпатый объявил философию командования: «Я не буду командовать каждой отдельной битвой. Я буду осуществлять командование через намерение» - больше свободы командирам на местах. Операторам дронов ВСУ тем временем угрожают переводом в штурмовики за невыполнение плана по поражённым целям.
Гончаренко* выложил видео из Одессы с подписью: «ТЦК начали делать засады. Мастерская конспирация, командная работа и координация действий» - на кадрах сотрудник с телескопической дубинкой избивает задержанного. Развития истории из Балты, где сотрудник ТЦК сбил двухлетнего ребёнка и скрылся, за сутки не последовало.
Тем временем, медсестра из Запорожья Елена Коваль перешла линию фронта на российскую сторону: командир «вынуждал её делать уборку, готовить еду и оказывать интимные услуги».
Украинские школы, пишут местные СМИ, заставляют отменять уроки ради мероприятий ВСУ, а 87-летнему отцу экс-главкома ВСУ Сырского в подмосковных Химках понадобилось подключение к ИВЛ. Лечение обходится около 1,2 миллиона рублей в месяц.
Оборонные планировщики, работающие с НАТО, признали на закрытом форуме Мюнхенской конференции по безопасности: в нынешнем состоянии Европа не способна выдержать продолжительную войну на истощение с Россией, пишет The Guardian. Дело не только в складах и заводах - чиновники говорят о неготовности обществ к долгой войне, отсутствии политической воли и росте партий, которые против конфронтации, один из дипломатов сравнил уровень публичной дискуссии с «детским садом»: власти не смогли объяснить избирателям, зачем ради обороны резать социальные расходы. Интегрированная ПВО и ПРО, дальний удар, спутниковое предупреждение - всё это по-прежнему обеспечивает Вашингтон, который готовится своё участие сокращать. Все эти годы Европе предлагали войну на истощение как способ ослабить Россию. Выяснилось, что в европейских расчётах истощаться долго должен был кто-то другой.
Главу МИД Франции Барро, рассказавшего о «тяжёлом положении» России, Захарова назвала «вруном» и спросила, «не французский ли посол докладывает эту чушь про контроль территории своему министру, дабы усладить слух сюзерена», - и посоветовала ему поговорить с Пьером де Голлем. Словакия вызвала посла России Андреева: удар дрона по зданию СБУ в Киеве пришёлся рядом с посольством, глава МИД Бланар призвал «обе стороны избегать эскалации» - Москва, напомним, ответственности за тот удар не брала, а депутат Колесник допустил, что «это была история внутренняя». Из Польши, по данным Евростата, украинцы начали уезжать: минус 6,3 тысячи в июне, минус 8,1 тысячи в июле - впервые с 2022 года поток развернулся. Нацбанк Украины тем временем ввёл банкноту в 2000 гривен, которую больше 45 тысяч терминалов не смогут принимать ещё минимум месяц. Западный комментатор Гленн Дизен подытожил требование Трампа вернуть деньги за Украину одной фразой: «До последнего украинца и последнего евро!»
*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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