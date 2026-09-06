«Доверять или проверять»: Как найти баланс между льготами для бизнеса и контролем за ним

XI Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Фото: Александр Жолобов\Фонд Росконгресс

Инвестиционный климат – штука комплексная. На Дальнем Востоке для ведения бизнеса созданы очень выгодные условия. Особенно в плане налоговой нагрузки. Это значимый фактор, но для принятия решения о развитии бизнеса компании учитывают и другие, не менее важные. Тем более если речь идет об иностранных инвестициях из дружественных стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Они идут туда, где есть преференции, есть доступная рабочая сила и есть правовая защита инвесторов. Как обеспечить наиболее выгодные условия для инвестиций на Дальнем Востоке? Насколько остро здесь стоит проблема дефицита кадров? Какие административные барьеры стоило бы устранить? На эти и другие вопросы попытались найти ответы участники сессии «Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны» в рамках ВЭФ-2026.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОВЕРОК

Действующий на Дальнем Востоке преференциальный режим уже принес существенную прибыль. Причем не только инвесторам, но и государству.

- По данным Федеральной налоговой службы, с 2015 года общий объем налогов, заплаченных дальневосточными резидентами, составил 723 млрд рублей, а объем использованных льгот – 373 млрд, то есть операционная прибыль – 350 млрд рублей. Поэтому при создании новой системы, упрощая и объединяя, очень важно не ухудшить условия для инвесторов, - заявил Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

По его мнению, условия должны остаться такими же привлекательными. Ведь потенциал для роста в макрорегионе далеко не исчерпан. Наоборот, стоило бы решить и другие проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы. Например, многочисленные плановые и внеплановые проверки. В сфере строительства это могло бы повысить эффективность.

- Муниципальный и региональный уровень создает барьеры по переданным полномочиям, по возможности принятия упрощенных процедур для сокращения срока выдачи документов. Инвестиционный цикл становился бы более эффективным, что приводило бы к оптимизации затрат. В отрасли это способствовало бы увеличению доступности жилья по стоимости квадратного метра, качественному созданию объектов социальной инфраструктуры и деловых центров, - пояснил Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ России.

Правда, на это нужно посмотреть и с другой стороны. Полная вольница для бизнеса не всегда превращается в рост качества продукции. Наоборот, зачастую снижение контрольной нагрузки на бизнес приводит к росту ущерба.

- При предоставлении возможности работать без определенной проверочной нагрузки наблюдается резкий рост ущерба, причиненного бизнесу. Добросовестный и социально ориентированный бизнес существует, и с каждым днем его становится больше, но диспропорция, когда за год показатель ущерба от преступлений в экономической сфере вырос со 126 до 328 млрд рублей (за первые полгода 2026-го. – Ред.), о чем-то свидетельствует. Это практически бюджет одного из регионов нашей страны, - привел пример Александр Гуцан, генеральный прокурор России.

ПРОФИЛАКТИКА И ИНДИКАТОРЫ РИСКА

Одно из компромиссных решений – применение риск-ориентированного подхода. Когда проверка назначается лишь тогда, когда у проверяющих органов срабатывает так называемый «индикатор риска».

- Фактически при внедрении риск-ориентированного подхода происходит следующее: из 260 тысяч плановых проверок проводится около 40 тысяч. Все остальное - либо нарушения, выявленные в рамках контроля над органами по поручению президента, либо срабатывание индикатора риска. Если у предпринимателя индикатор риска не срабатывает, это добросовестное поведение, и проверка не проводится, - пояснил Сергей Вельмяйкин, замглавы аппарата правительства России.

Тем не менее здесь тоже есть нюансы. Такой подход создает неопределенность для бизнеса и не гарантирует защиту добросовестных предпринимателей. Особенно, если нет ясного понимания, что именно является индикатором риска. Поэтому, по мнению участников, лучше всего работают профилактические мероприятия. Они снижают административную нагрузку и создают более благоприятные условия для бизнеса.

- В 2026 году число профилактических мероприятий уже в три раза превышает число контрольных и надзорных. Бизнес чувствует более конструктивный подход по сравнению с прежним. Это упрощает административные процедуры и повышает предсказуемость инвестиционной среды, - дополнил Алексей Чекунков.

При этом соблюдение закона работает в обе стороны. При необходимости бизнес тоже может обращаться в силовые структуры. Например, в тех случаях, когда чиновники на местах не обеспечивают доступ к критической инфраструктуре и затягивают сроки.

- В этом году в регионах Дальнего Востока результатом прокурорского реагирования стало подключение к электросетям более 300 объектов промышленного, сельскохозяйственного и иного назначения. Но многие заявки остаются неисполненными, хотя опережающее строительство инженерной инфраструктуры для территорий перспективного развития критически важно. Необходимо синхронизировать создание точек подключения к сетям с реализацией инвестиционных проектов, - пояснил Александр Гуцан.

БОРЬБА С САНКЦИЯМИ ЗА СЧЕТ ТЕХНОЛОГИЙ

Но одно дело – ведение бизнеса внутри страны. И совсем другое – выход на международные рынки. Здесь рисков становится еще больше. Причем они чаще всего сейчас являются непредсказуемыми.

- В условиях стремительно меняющейся экономической ситуации бизнес сталкивается с различными рисками. Снижение экономических рисков служит основополагающим условием для устойчивого экономического развития страны. На современном глобальном рынке предприятия сталкиваются со все более сложными и непредсказуемыми регуляторными, политическими и финансовыми рисками. Такая неопределенность препятствует инвестициям и увеличивает операционные издержки, - заявил У Соу Тхейн, председатель Антикоррупционной комиссии Республики Союз Мьянма.

Один из самых серьезных рисков – санкционный. Ни одна страна не может гарантировать себе, что не столкнется с ним. В России накопился большой опыт противодействия нелегитимным ограничениям. В том числе в технологической сфере.

- Наши технологии создают альтернативы в мировой системе. Любая страна, столкнувшаяся с незаконными ограничениями, может рассчитывать на Россию как на страну, которая соблюдает международное право и обладает технологическими возможностями для помощи, - заявил Антон Алиханов, министр промышленности и торговли России.

Практически в каждой отрасли есть примеры того, как компании успешно обошли санкции и повысили собственную устойчивость и устойчивость российской экономики в целом.

позволило отрасли адаптироваться к внешним ограничениям и улучшить финансовые результаты

- Увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью за счет полной переработки позволило адаптировать рыбное хозяйство к санкционным изменениям. Сейчас мы производим 35% продукции с высокой добавленной стоимостью, а начинали с 10%. Это дало дополнительные преимущества для предпринимателей, и финансовые показатели отрасли растут, - привел пример Илья Шестаков, глава Федерального агентства по рыболовству.

Переход на собственные технологические разработки и производство сложной техники с использованием отечественных комплектующих позволяет обеспечить технологическую независимость и развивать критически важные отрасли, включая авиастроение.

- Даже самую сложную технику, такую как газовозы, плавучие доки и другую, мы производим на собственной технологической базе. Применяем собственное судовое комплектующее оборудование и в авиационной сфере. На совещании у президента России обсуждали Ил-114, ряд других машин скоро встанет на крыло, - рассказал Антон Алиханов.

ДЕФИЦИТ КАДРОВ СТОИТ ОСТРО

И наконец, еще одна важная проблема, с которой сталкивается бизнес, - это привлечение кадров в новые проекты. Особенно остро этот вопрос стоит на Дальнем Востоке.

- Дальневосточные предприниматели ставят на первое место вопрос кадров. Об этом заявили более 60% опрошенных. Нехватка кадров является острой проблемой. По нашим оценкам, на Дальнем Востоке и в Арктике не хватает порядка ста тысяч рабочих рук, - заявил Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.

Здесь бизнес столкнулся с тем, что сократился приток трудовых мигрантов из безвизовых стран. Целевой набор из визовых стран (когда мигранты приезжают вахтовым методом – работают один год, а потом уезжают. – Ред.) пока лишь точечный. И тоже сопровождается различными бюрократическими трудностями. Поэтому в России и на Дальнем Востоке нужны системные меры по привлечению иностранной рабочей силы.

СПРАВКА «КП»

XI Восточный экономический форум (ВЭФ-2026) прошел во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Главная тема форума - «Дальний Восток - развитие во благо людей». Мероприятие собрало более 5 тысяч представителей из 80 стран мира.

Деловая программа включала свыше 100 сессий, объединенных в пять тематических треков: «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Механизмы привлечения частных инвестиций», «Дальний Восток - полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего», «Логистика и инфраструктура для роста экономики». Ключевое событие - пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Медиагруппа «Комсомольская правда» является многолетним информационным партнером ВЭФ. На форуме традиционно работал стенд и студия радио «Комсомольская правда». Организатор форума – Фонд «Росконгресс».