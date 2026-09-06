«Мисс мира — 2026» стала 23-летняя учительница из Доминиканы: россиянки в конкурсе не участвовали

Конкурс «Мисс Мира 2026» завершился объявлением победительницы Джохерри Молы Фото: Соцсети.

Во Вьетнаме определилась обладательница титула «Мисс мира — 2026». Финал международного конкурса состоялся в Нячанге, а корона в этот раз досталась представительнице Доминиканской Республики Джохейрри Мола Домингес.

Для самой страны это особенно значимый результат: Доминикана во второй раз за всю историю конкурса получила главную корону. Первый подобный успех пришелся еще на 1982 год.

Путь к финальной победе у 23-летней Молы Домингес начался не только с участия в основном конкурсе. Девушка стала победительницей регионального этапа Top Model среди участниц из Америки и Карибского бассейна. Этот результат позволил ей войти в число 40 лучших конкурсанток.

При этом жизнь новой «Мисс мира» связана не только с конкурсами красоты. Джохейрри работает учительницей литературы и обществознания, занимается журналистикой в качестве корреспондента, а также возглавляет основанную ею организацию Voices of Tomorrow. Кроме того, у нее есть степень в области управления бизнесом и администрирования.

Всего в нынешнем конкурсе приняли участие 111 представительниц разных стран. Среди них не оказалось россиянки. Финал «Мисс мира» впервые принимал Вьетнам.

Второе место в Нячанге заняла представительница Испании Элизабет Рейнес Алаберн, ставшая первой вице-мисс. Третьей оказалась участница из Малайзии Таанусия Четти. Корону победительнице передала прошлогодняя обладательница титула — представительница Таиланда Опал Сучата Чуангсри.

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