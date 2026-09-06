Натали Портман стала мамой в третий раз: новорожденного заметили на прогулке в Париже

Натали Портман. Фото: IMAGO/C Flanigan/imageSPACE/Global Look Press

45-летняя актриса Натали Портман стала матерью в третий раз, ее вместе с возлюбленным Танги Дестаблем заметили во время прогулки по Парижу. Французский музыкант нес в слинге младенца, после чего западные СМИ сообщили о пополнении в семье. В частности, об этом пишет People.

Точную дату рождения ребенка сначала не раскрывали. По информации источников, малыш появился на свет 25 августа в Париже. Пол и имя новорожденного родители пока держат в секрете. Для Портман и Дестабля это первый общий ребенок.

О беременности актриса объявила весной 2026 года. В апреле в интервью Harper’s Bazaar она не скрывала радости от предстоящего пополнения в семье: «Мы с Тангуи очень рады. Я просто безмерно благодарна — это настоящая привилегия и чудо».

До отношений с Дестаблем Портман 11 лет была вместе с хореографом и режиссером Бенжаменом Мильпье. В этом браке у нее родились двое детей: сын Алеф, которому сейчас 15 лет, и дочь Амалия, которой уже девять. Пара официально развелась в 2024 году после сообщений об измене Мильпье. О романе с французским музыкантом Портман впервые публично заговорила в марте 2025 года. Теперь у пары появился общий ребенок.

Ранее стало известно, что 44-летняя супермодель Наталья Водянова стала мамой в шестой раз. 5 сентября 2026 года телеведущая Екатерина Мцитуридзе сообщила в соцсетях, что Водянова родила девочку. Имя малышки пока неизвестно. Для модели это шестой ребенок: от первого брака с Джастином Портманом у нее трое детей, еще двое сыновей родились в отношениях с Антуаном Арно.

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