Продвигают ответственное отцовство: зачем московские папы объединились в клуб

Московские бати объединились в клуб Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В соцсетях разверзся портал в бесконечное умиление. Ленты заполонили посты с фотками и видео, на которых сотня мужчин играет с детьми в парке. И ни одной мамы (по крайней мере, в кадре!). Это не флешмоб и не показуха: московские бати объединились в клуб. Пестуют ответственное отцовство и жаждут общения с такими же отличниками родительства, как они.

ТАЧКИ И ФИГУРКИ

Для начала я вступил в чат «Отцовского клуба» — он так и называется. Там больше тысячи участников. Превосходный результат, учитывая, что сообществу только исполнился месяц и оно нигде не рекламируется.

«Мужики, сын не какал три дня! Предложения, мнения, поделитесь, пожалуйста».

«Парни, кто на китайском автопроме ездит? Поделитесь отзывами. Хотим новую машину брать».

«Ребята, ситуация SOS! Мы с малым собирали подарочные фигурки из магазина. Для коллекции не хватает одного человечка. Выручайте, готов купить!»

Если вы состоите в массовых чатах, должны были заметить: мужики в них отвечают скупо и редко — чаще молчат. Тут же все наоборот: сообщения летят со скоростью звука.

В чате все участники подписаны: рядом с именем указывают район проживания и возраст ребенка. Это чтобы можно было кооперироваться. Например, искать себе компанию для прогулок с детьми. Встречи назначаются спонтанно.

«Иду гулять с сыном, присоединяйтесь!» — пишет участник и кидает геолокацию.

В сообществе есть папы в декрете (не номинальном, а реальном, где супруга работает) и отцы-одиночки. Такие во встречах находят отдушину.

Корреспондент KP.RU посетил отцовский клуб Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

ИГРАЕШЬ СО СВОИМ И СМОТРИШЬ ЗА ДРУГИМИ

По выходным парни и их наследники собираются вместе в одном из столичных парков. Одну из встреч посетил и корреспондент KP.RU. Взял полуторамесячного сына Мотю и выдвинулся в сквер на Болотной площади.

Батьки нынче — под стать времени. В татуировках, с модными стрижками и в стильных костюмах. У одного из кармана торчит бутылочка с соской, у второго — слюнявый платок. Ребятня на встрече в основном тоддлеры — так называют малышню, которая уже научилась ходить.

Детки, как в советском мультике «Осторожно, обезьянки»: скачут, лазят, бегают по поляне. Батьки — честь им и хвала — не залипают в телефоны. Каждый со своим чадом, еще и краем глаза за соседским приглядывает.

Ко мне подходит рослый парень с крашенными в пепельный блонд волосами. Таких ребят обычно встречаешь в переулках Китай города, когда выбираешь бар на вечер. Но штампы нынче чаще обманывают тебя, чем сообщают привычную информацию. Алексей — так звали молодого отца — живо интересуется моим сыном. По доброму, с интонациями не незнакомца, а бабушки, у которой появился долгожданный внук.

— А у меня сынок Юра — полтора года. Юрка — моя сила, моя самая большая любовь, — рассказывает Леша о своем сыне и показывает совместную фотку.

Мило трындим с ним о детях. Визави с высоты опыта рассказывает, что меня ждет дальше.

— Клянусь тебе: будет только круче. Я с каждым днем все больше люблю сына. Он дарит столько эмоций, с совершенно неожиданной стороны открывает тебя, — искренне говорил собеседник.

По выходным парни и их наследники собираются вместе в одном из столичных парков Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

КТО ЭТО ПРИДУМАЛ

«Отцовский клуб» в Москве основал Соломон Гольденберг. По профессии — стендап-комик. Но за время интервью ни разу не пошутил — к этому детищу относится максимально серьезно.

Соломон Гольденберг Фото: Личный архив.

У Соломона тоже маленький сын — Йонатан. Главный папка рассказывает, что давно хотел замутить такой клуб. Потому что постоянно проводит время с ребенком (даже жена стала ворчать на него, что не дает посидеть ей с сыном). Но среди друзей Соломона людей с детьми немного. А досуг для сына он хочет организовывать постоянно.

— Я увидел, что в Нижнем Новгороде появился клуб отцов. Написал его администраторам. А мне ответила… женщина. Сделали чат для москвичей, в котором писали одни мамы. В их сообщениях сквозила мысль: «Помните, главная цель всего этого — чтобы мамы могли отдохнуть». Меня это очень разозлило! Я им написал, что они вообще не поняли идею. Я хочу собираться с другими отцами, которые и так много времени проводят с детьми. Вот наша общая ценность, а не потому, что нас выталкивают жены из дома.

Поэтому Соломон решил делать свой проект. Сделал чат и стал собирать встречи. Никакой коммерции — чистая идея дать детям самое счастливое детство.

Это не флешмоб и не показуха: московские бати объединились в клуб Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

О себе отец основатель рассказывает, что рос в полной семье. Но вот его папа много времени с ним не проводил.

— Пару лет назад я наткнулся на статью в американском издании. Ее суть: миллениалы (те, кому сейчас около 28 — 40 лет. — Авт.) — лучшее поколение отцов за всю историю. Потому что их родители были не самыми вовлеченными. Поэтому мы стараемся как-то исправить их ошибки и дать детям лучшее, — рассказывает Соломон.

Я нашел первоисточник материала, о котором говорил папа Соломон. Там интересные цифры социологов. Отцы-миллениалы тратят на детей в три раза больше времени, чем их отцы. А 57% современных пап считают отцовство основой своей личности. Правда, статистика для США. Но образ главы семейства, который пришел с работы, съел суп, посмотрел телик и лег спать, сегодня и для наших мегаполисов не слишком актуален.

Отцы-миллениалы тратят на детей в три раза больше времени, чем их отцы Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

АНТИПРИВИВОЧНИКОВ — В БАН

— В чате ни одного серьезного конфликта не было. Дважды градус разговора повышался. Сначала один отец написал, что женщина, которая не может рожать, не является полноценным человеком. Я ему сказал, что, если он такую ерунду будет еще писать, выгоню. Второй раз другой участник рассказал, что ребенок его друзей после прививки попал в больницу. Предложил обсудить необходимость вакцинации. Я ему ответил: «Мужик, толерантность к антипрививочникам в этом чате нулевая. Будешь продолжать эту тему, я тебя забаню». На этом все закончилось.

Соломон с грустинкой отмечает, пока горящих идей родительства в чате все же немного.

— Много пап, как мне кажется, которых жены заставляют приходить. На моих глазах один раз на встречу женщина едва ли не за руку привела мужа. Типа: «Давай, дружи тут! А я пошла…» Надеюсь, со временем моя идея не сдуется. Сейчас готовимся к зиме, потому что в парке уже не всегда погода позволяет собраться. Делаем презентацию сообщества, чтобы можно было проводить мероприятия на каких-то закрытых площадках. Второе правило — расскажи о нем всем ответственным папам.

Много пап, как кажется, которых жены заставляют приходить Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

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