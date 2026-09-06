Зеленский полез обниматься с Уиткоффом и Кушнером Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 7 сентября:

1. Новости с передовой: сбиты 115 дронов

2. Зеленский полез обниматься с Уиткоффом и Кушнером

3. Харьковские военкомы вытащили призывника из могилы

4. Украина профукала деньги на защиту энерегетики

5. Женщин-пограничников бросили на фронт

6. В Киеве страшатся зимней эвакуации

7. Прокурор Кропива попал в коррупционные заросли

8. ВСУ атаковали людей на рынке Энергодара

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 7 СЕНТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» нанесли ВСУ такой урон: 220 боевиков, бронетранспортер и 15 автомобилей.

Подразделения «Южной» группировки войск вывели из строя до 225 человек. Подбиты по две бронемашины и артиллерийских орудия.

От действий «Запада» противник потерял более 215 бойцов. Утилизированы американский БТР М113 и 21 автомобиль.

Группировка «Центр» уничтожила свыше 350 националистов. Сожжены два бронетранспортера и четыре бронемашины.

«Восток» выбил из рядов врага более 345 военнослужащих. Разбиты семь бронемашин и 11 автомобилей.

«Днепр» упокоил 40 боевиков. В утиль отправлены 18 автомобилей, две станции РЭБ и две станции радиоэлектронной разведки.

Силы ПВО сбили 20 управляемых авиабомб, снаряд HIMARS производства США и 1155 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 7 СЕНТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Зеленский полез обниматься с Уиткоффом и Кушнером

В воскресенье в Киеве зять президента США Джаред Кушнер еле отбился от Зеленского, который кинулся к нему обниматься. А после переговоров заявил, что надо создать подходящие условия для долгосрочного урегулирования по Украине. Вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом зять Трампа прибыл в Киев из Москвы транзитом через польский Жешув для участия в консультациях по урегулированию в незалежной. А в субботу в Кремле Владимир Путин рассказал Уиткоффу и Кушнеру, что надо устранить первопричины украинского конфликта. Одна из первопричин царапала бородой лица гостей из США. В итоге родственник американского лидера назвал украинское урегулирование «очень сложной, комплексной проблемой, которая стоит того, чтобы ее решить». Идущий да обрящет.

Владимир Путин рассказал Уиткоффу и Кушнеру, что надо устранить первопричины украинского конфликта Фото: REUTERS.

Харьковские военкомы вытащили призывника из могилы

На кладбище в Харьковской области сотрудники ТЦК силой мобилизовали рабочего ритуальной службы. Причем военкомы вытащили бедолагу, когда он неспешно рыл могилу. Мужик и не подозревал, что в харьковском городке Мерефа сотрудникам территориального центра комплектования все равно, где искать кадры для фронта — хоть на погосте. На попавшем в сеть видео, видно, как несколько человек в военной форме оттаскивают рабочего от могилы, заталкивают в микроавтобус, а коллеги похищенного пытаются помешать. Но натыкаются на силовое воздействие местной полиции. Дальше будут копать сами - от ограды и до поминок.

Украина профукала деньги на защиту энергетики

Украинские СМИ сообщают, что Киев почти исчерпал средства на защиту энергообъектов перед зимой. Из 650 млн евро уже потрачено 530 млн евро. Новых источников финансирования у незалежной нет. «План стойкости» по восстановлению генерирующих мощностей и защите энергообъектов трещит по швам. Власти надеются на западных партнеров. Но обещанные в июне 375 млн. евро до сих пор не получены. Восстановили лишь 4,8 гигаватта мощностей. А надо десять. Запасы газа - 9,6 млрд кубометров. Нужно же как минимум 13,2 млрд. , а это миллиард долларов. Все - за хворостом!

Женщин-пограничников бросили на фронт

В российских силовых структурах сообщают: украинское командование бросило женщин из погранслужбы на оборонительные рубежи на Харьковщине. Источник РИА Новостей сообщает: «Отмечены случаи прибытия на оборонительные позиции отрядов ПогО ГПСУ военнослужащих-женщин. Они заменили мужчин. А те отправлены в состав штурмовых групп». А кто замки на границе смазывать будет?

Bласти украинской столицы обязаны уже сейчас готовить эвакуацию предстоящей зимой мирных жителей, особенно пожилых Фото: REUTERS.

В Киеве страшатся зимней эвакуации

Сергей Бескрестнов, внештатный советник Владимира Зеленского, утверждает, что власти украинской столицы обязаны уже сейчас готовить эвакуацию предстоящей зимой мирных жителей, особенно пожилых. В интервью The Guardian он заявил, что с декабря могут начаться массированные бомбардировки баллистическими ракетами систем электроснабжения, водоснабжения и отопления столицы незалежной. Обстрелы могут привести к масштабным отключениям электроэнергии, и эвакуация двух-трех миллионах человек станет необходимой. По словам советника, он «не уверен» в способности Зеленского получить достаточное количество ракет Patriot для предотвращения кризиса. Не уверен — не заявляй.

Прокурор Кропива попал в коррупционные заросли

Украинский телеканал «Общественное» сообщает, что глава кибердепартамента офиса генпрокурора Украины Сергей Кропива, который задержан по делу о преступной организации, причастной к работе мошеннических колл-центров, обвиняется и в легализации имущества. «Центр противодействия коррупции» информирует: «Прокурор САП заявил, что Кропива, кроме «крышевания» колл-центров, подозревается в легализации имущества». Речь о легализации имущества на сумму почти в 42 миллиона гривен (немногим менее миллиона долларов) в период с августа 2025 года по сентябрь 2026 года. И ведь было время сбежать…

ВСУ атаковали людей на рынке Энергодара

Мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что число пострадавших из-за атаки украинского дрона на рынок в этом городе энергетиков в Запорожской области выросло до девяти. В Telegram-канале он написал: «По уточнённым данным, при сегодняшней атаке киевского дрона на рынок пострадали девять человек». А раненный при варварском нападении украинских террористов мужчина умер в больнице, несмотря на все усилия врачей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Кто сядет на скамью?