Фото: REUTERS.
«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 7 сентября:
1. Новости с передовой: сбиты 115 дронов
2. Зеленский полез обниматься с Уиткоффом и Кушнером
3. Харьковские военкомы вытащили призывника из могилы
4. Украина профукала деньги на защиту энерегетики
5. Женщин-пограничников бросили на фронт
6. В Киеве страшатся зимней эвакуации
7. Прокурор Кропива попал в коррупционные заросли
8. ВСУ атаковали людей на рынке Энергодара
Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.
Бойцы «Севера» нанесли ВСУ такой урон: 220 боевиков, бронетранспортер и 15 автомобилей.
Подразделения «Южной» группировки войск вывели из строя до 225 человек. Подбиты по две бронемашины и артиллерийских орудия.
От действий «Запада» противник потерял более 215 бойцов. Утилизированы американский БТР М113 и 21 автомобиль.
Группировка «Центр» уничтожила свыше 350 националистов. Сожжены два бронетранспортера и четыре бронемашины.
«Восток» выбил из рядов врага более 345 военнослужащих. Разбиты семь бронемашин и 11 автомобилей.
«Днепр» упокоил 40 боевиков. В утиль отправлены 18 автомобилей, две станции РЭБ и две станции радиоэлектронной разведки.
Силы ПВО сбили 20 управляемых авиабомб, снаряд HIMARS производства США и 1155 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.
В воскресенье в Киеве зять президента США Джаред Кушнер еле отбился от Зеленского, который кинулся к нему обниматься. А после переговоров заявил, что надо создать подходящие условия для долгосрочного урегулирования по Украине. Вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом зять Трампа прибыл в Киев из Москвы транзитом через польский Жешув для участия в консультациях по урегулированию в незалежной. А в субботу в Кремле Владимир Путин рассказал Уиткоффу и Кушнеру, что надо устранить первопричины украинского конфликта. Одна из первопричин царапала бородой лица гостей из США. В итоге родственник американского лидера назвал украинское урегулирование «очень сложной, комплексной проблемой, которая стоит того, чтобы ее решить». Идущий да обрящет.
Фото: REUTERS.
На кладбище в Харьковской области сотрудники ТЦК силой мобилизовали рабочего ритуальной службы. Причем военкомы вытащили бедолагу, когда он неспешно рыл могилу. Мужик и не подозревал, что в харьковском городке Мерефа сотрудникам территориального центра комплектования все равно, где искать кадры для фронта — хоть на погосте. На попавшем в сеть видео, видно, как несколько человек в военной форме оттаскивают рабочего от могилы, заталкивают в микроавтобус, а коллеги похищенного пытаются помешать. Но натыкаются на силовое воздействие местной полиции. Дальше будут копать сами - от ограды и до поминок.
Украинские СМИ сообщают, что Киев почти исчерпал средства на защиту энергообъектов перед зимой. Из 650 млн евро уже потрачено 530 млн евро. Новых источников финансирования у незалежной нет. «План стойкости» по восстановлению генерирующих мощностей и защите энергообъектов трещит по швам. Власти надеются на западных партнеров. Но обещанные в июне 375 млн. евро до сих пор не получены. Восстановили лишь 4,8 гигаватта мощностей. А надо десять. Запасы газа - 9,6 млрд кубометров. Нужно же как минимум 13,2 млрд. , а это миллиард долларов. Все - за хворостом!
В российских силовых структурах сообщают: украинское командование бросило женщин из погранслужбы на оборонительные рубежи на Харьковщине. Источник РИА Новостей сообщает: «Отмечены случаи прибытия на оборонительные позиции отрядов ПогО ГПСУ военнослужащих-женщин. Они заменили мужчин. А те отправлены в состав штурмовых групп». А кто замки на границе смазывать будет?
Фото: REUTERS.
Сергей Бескрестнов, внештатный советник Владимира Зеленского, утверждает, что власти украинской столицы обязаны уже сейчас готовить эвакуацию предстоящей зимой мирных жителей, особенно пожилых. В интервью The Guardian он заявил, что с декабря могут начаться массированные бомбардировки баллистическими ракетами систем электроснабжения, водоснабжения и отопления столицы незалежной. Обстрелы могут привести к масштабным отключениям электроэнергии, и эвакуация двух-трех миллионах человек станет необходимой. По словам советника, он «не уверен» в способности Зеленского получить достаточное количество ракет Patriot для предотвращения кризиса. Не уверен — не заявляй.
Украинский телеканал «Общественное» сообщает, что глава кибердепартамента офиса генпрокурора Украины Сергей Кропива, который задержан по делу о преступной организации, причастной к работе мошеннических колл-центров, обвиняется и в легализации имущества. «Центр противодействия коррупции» информирует: «Прокурор САП заявил, что Кропива, кроме «крышевания» колл-центров, подозревается в легализации имущества». Речь о легализации имущества на сумму почти в 42 миллиона гривен (немногим менее миллиона долларов) в период с августа 2025 года по сентябрь 2026 года. И ведь было время сбежать…
Мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что число пострадавших из-за атаки украинского дрона на рынок в этом городе энергетиков в Запорожской области выросло до девяти. В Telegram-канале он написал: «По уточнённым данным, при сегодняшней атаке киевского дрона на рынок пострадали девять человек». А раненный при варварском нападении украинских террористов мужчина умер в больнице, несмотря на все усилия врачей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Кто сядет на скамью?