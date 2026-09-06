Александр Овечкин, который побил «вечный рекорд» Уэйна Гретцки, гордится тем, что представляет Россию за океаном. Фото: Chris Gardner/Getty Images

НЕСЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ

Утро первой субботы сентября, завтрак на плите, телевизор включен. В одном кадре вижу людей, известных всей стране, но совсем из разных сфер. Министр и градоначальник, детский омбудсмен и боевой офицер, тележурналист-военкор. А вечером, переключая каналы, задерживаюсь на видеороликах. Креативных. Цепляющих. И в каждом - узнаваемые персоны. И все - связаны с «утренней пятеркой». Стало любопытно - что их объединяет?

Ведь все они - не из одного поколения. У них разные, мало пересекающиеся профессии. Но у всех - общие взгляды на этот мир.

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ

В роликах с главой МИДа Сергеем Лавровым - лучший хоккеист планеты Александр Овечкин и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, худрук «Современника» Владимир Машков и космонавт Сергей Крикалев.

Вопрос: почему в «команде» министра иностранных дел - глава медиагруппы? Лавров - на страже интересов страны в высокой политике. Симоньян - защищает их в информационной сфере.

А капитан «Вашингтон Кэпиталз», чемпион мира Овечкин побил «вечный рекорд» результативности кумира Америки Уэйна Гретцки. Саша - наш форпост за океаном. Он - пример «мягкой силы» и «спортивной дипломатии». Представитель «Putin team» на американском льду доказывает силу российского спорта и высоту духа. А его старший «коллега» Лавров тоже когда-то играл в хоккей.

ОБЩАЯ БОЛЬ

Среди соратников мэра Москвы Сергея Собянина - Марьяна Лысенко. Главврач больницы № 52 и Герой Труда, она вместе со своим отважным коллективом в пандемию спасла тысячи людей от смерти. Именно люди, подобные профессору Лысенко, помогают руководству огромного мегаполиса делать город год от года все более удобным для жизни. И притом ее профессиональная деятельность, как и у столичного мэра, сосредоточена не только на Москве - она помогает коллегам и в регионах. Делиться серьезным многолетним опытом - это характерная черта и медицинского руководителя, и руководителя крупнейшего города Европы.

НАШИ ДЕТИ

В команде детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой - настоятель храма святителя Николая Чудотворца, протоиерей Александр Ткаченко. Пять лет он возглавляет фонд поддержки детей с тяжелыми, редкими заболеваниями. Фонд помогает очень дорогими лекарствами. Отец Александр создавал систему детской паллиативной помощи в стране. А хирург и трансплантолог, академик РАН Сергей Готье 30 лет назад провел первую в мире родственную пересадку правой доли печени ребенку. Оперирует малышей в первые месяцы их жизни. Ткаченко и Готье работают и мыслят в одной парадигме с детским омбудсменом. Они усиливают «детскую линию», которую Львова-Белова курирует как уполномоченный по правам ребенка.

ЗВЕНИТ «СТРУНА»

Яркий боевой состав у «Струны». Это позывной Героя России Владислава Головина. Офицер 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освобождал Мариуполь. Был тяжело ранен. Возглавил Главный штаб движения «Юнармия». В его команду вошли герои СВО Людмила Болилая и Антон Филимонов. Люда - медсестра медпункта 1220-го мотострелкового полка. Она закрыла собой тяжелораненого бойца и стала первой женщиной, получившей «Золотую Звезду» Героя на СВО. А Антон, морпех с позывным «Рокот», вместе со «Струной» очищал от врага Мариуполь. Сегодня ведет программу «Будем жить!» на Первом. Про них говорят - обычные ребята. Такие не ищут славы и наград - но на них и стоит земля Русская.

В сериале «Ландыши» Ника Здорик сыграла Катю, влюбившуюся в танкиста Леху, ставшего героем на СВО. Фото: Кадр из сериала «Ландыши»

В команде «Струны» - и гроссмейстер Сергей Карякин, и актриса Ника Здорик. Крымчанин Карякин был претендентом на мировую шахматную корону. На него давили на Западе - отрекись от Русского мира. Он отказался. Стал сенатором и развивает детский спорт. Гроссмейстер и офицер знают, как важны стратегия и тактика и на шахматной доске, и при взятии городов. Карякин - пример спортивного упорства и интеллектуальной дисциплины. Головин - образец личного мужества и офицерской выучки.

Красавица Ника Здорик восхитила страну в роли Кати в сериале «Ландыши» - в первом «народном высказывании об СВО». Ника гордится своими корнями и любит свою страну. 25-летняя актриса, как и 29-летний офицер-морпех, - каждый на своем «поле боя» выполняют свою боевую задачу. Оба хотят, чтобы их работа имела высокий смысл.

ВОЕНКОРЫ - ВПЕРЕД!

В «команде» журналиста ВГТРК и Героя России Евгения Поддубного - те, кто несет непростую ношу военкора: Александр Сладков и Семен Пегов, Андрей Медведев и Евгений Попов, Андрей Козлов и Владимир Сайбель. Одни - и сегодня на передовой, другие - в политике. Но каждый на своем участке разных тяжелых фронтов борются за то, чтобы в океане фейков люди видели острова правды.

БЛИЗКО КАЖДОМУ

Кажется, каждый человек в нашей стране увидит в этих лицах, в их словах, в их делах что-то близкое себе. Да, они разные - актеры и режиссеры, врачи и ученые, спортсмены и журналисты, космонавты и офицеры. Но они - это же мы. Это - срез нашего общества.

Среди них - ровесники ваших детей, ваши ровесники и однокашники ваших родителей. Но, несмотря на разницу в возрасте, социальном положении и статусе, есть то, что их объединяет. Это - убеждения. В этом они едины. Каждый из них заработал высокий авторитет. За каждым - хорошие дела. Они - объединяются. Они идут бок о бок.