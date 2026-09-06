Сила Бородинского поля

На интерактивной площадке проходили встречи реконструкторов с участниками праздника. Фото М. Костюхина

Праздник открылся торжественным церемониалом памяти воинов, погибших в Бородинском сражении. Во второй половине дня прошло театрализованное представление – дефиле, в котором участвовали члены исторических клубов, осуществляющих реконструкцию событий 1812 года. Громкими аплодисментами встречали участники праздника появление костюмированных пар, одетых в наряды и воинскую форму того времени. Причем, не только русской, но и французской армии. Нам показали даже сравнительный анализ воинских форм двух противоборствующих друг другу генералов и рассказали в чем была разница между их мундирами. Оказалось, что французы уже имели звездочки на эполетах, а русские генералы носили эполеты без них.

На Бородинское поле нас подвез пехотинец лейб-литовского гвардейского полка. Фото М. Костюхина

Особенно интересно рассказывал о своем обмундировании бригадный генерал-француз, которого играл реконструктор Павел. Его пуговицы, эполеты и вышивка на мундире, по его словам, из чистого золота. Он даже пошутил: «как говорится, весь из чистого золота, абсолютно весь». Он показал также и другие знаки отличия, по которым определялся высший чин французской армии – должно быть двое орденов и специальная звезда.

В память погибших воинов были возложены цветы к Главному монументу Бородинского поля. Фото М. Костюхина

На интерактивных площадках, оборудованных на самом поле, проходили личные встречи участников с реконструкторами. Те рассказывали об устройстве своих биваков, полевом быте, о нравах маркитанок, об уходе за лошадями. Прямо на кострах готовилась солдатская каша для всех желающих.

Французский бригадный генерал по имени Павел похвалился своими наградами с профилем Наполеона. Фото М. Костюхина

Директор Бородинского военно-исторического музея Игорь Корнеев открыл новую традицию для своего праздника: он благословил на долгую счастливую супружескую жизнь пару молодоженов, которые познакомились когда-то здесь же во время такого праздника. Это члены исторических клубов реконструкторов. Корнеев подчеркнул, что сила этого поля такова, что здесь неизменно возникают семейные союзы. Он предложил выйти к молодоженам тех, кто хотел бы замуж или жениться. Невеста бросила традиционный свадебный букет, его удачно поймала молодая девушка из зрителей. Кстати, среди зрителей было много детей и даже младенцев.

Традиция наверняка приживется и принесет свои плоды.