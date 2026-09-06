Акиньшина показала нежное фото старших детей от Геловани и трехмесячного сына от Козловского

Оксана Акиньшина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Оксана Акиньшина поделилась в соцсетях нежным снимком своих троих детей. На фото 9-летняя Эмми и 13-летний Константин стоят в детской и наблюдают за своим младшим братом – трехмесячным Лео, которого Оксана родила в браке с актером Данилой Козловским.

Двое детей 39-летней Акиньшиной от предыдущего брака с продюсером Арчилом Геловани раньше жили в Грузии. По слухам, при разводе супруг поставил артистке условие, что сын Костя и дочь Эмми останутся с ним.

Оксана показала дочь Эмми и сына Константина со своим младшим ребенком Лео. Фото: соцсети.

Когда в мае Оксана родила малыша Лео, ее сын и дочь приехали в Москву. Поклонники тогда принялись обсуждать в соцсетях – мол, как хорошо, что дети наконец-то переехали в Россию и воссоединились с мамой. Говорили, что Эмми и Константин теперь живут в большом доме, который Данила Козловский купил для Оксаны в Подмосковье после свадьбы. Однако знакомые семьи позже это опровергли.

«Дети, насколько я знаю, действительно здесь, с мамой, но они приехали просто на лето. Они живут на две страны. С момента развода Оксаны и Арчила прошло почти восемь лет, но они сохранили приличные отношения. Константин и Эмми любят и маму, и папу, Россию и Грузию. Так что делить там нечего», - рассказывала певица Алена Кравец.

У Оксаны также есть старший сын – 17-летний Филипп. Актриса родила его в браке с продюсером Дмитрием Литвиновым. Мальчик с рождения живет в Санкт-Петербурге, где о нем заботятся бабушка и дедушка – родители Оксаны. В 2018 году Акиньшина подтвердила, что её старший ребенок не совсем здоров, и ему требуется особый уход.

У Данилы Козловского тоже есть старший ребенок – шестилетняя дочь Ода-Валентина, которую ему родила модель Ольга Зуева. Сейчас бывшие гражданские супруги судятся за алименты. Ольга и ее дочь живут в США, тем не менее Зуева обратилась в один из московских судов.

«Отец ребенка, заслуженный артист России, не выплачивает ни копейки на содержание своей дочери. Именно поэтому этот вопрос теперь решается в суде», - написала Ольга в соцсетях. Модель требует, чтобы ее бывший гражданский муж отдавал на содержание дочери 25% своих заработков.

Позже Ольга уточнила, что Данила не перечислял ей деньги с июля. Кроме того, она обвинила Козловского в том, что он с февраля не виделся с дочкой.

В феврале 2020 года Ольга родила дочь в Нью-Йорке, но отказалась после этого возвращаться в Россию. Спустя месяц Козловский оставил гражданскую жену и новорожденную дочку в США, а сам улетел в Москву на съемки сериала «Чернобыль». Там он влюбился в свою партнершу по фильму Оксану Акиньшину и расстался с Зуевой.