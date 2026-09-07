Только валютной выручки от ударов по логистике Киев потерял около 3,15 миллиарда долларов Фото: REUTERS.

7 сентября армия России продолжила наносить удары по военной инфраструктуре Украины. Военкор Коц разбирает суть и значение новых прилетов.

Удар по сухогрузу на Украине 7 сентября 2026 года

«Мавка» в украинском фольклоре — лесная нежить, которая заманивает путника в трясину и смотрит, как он тонет. Для сухогруза, возившего в Черноморск военно-техническое имущество, имя подобрали с редкой самокритичностью.

Вечером 6 сентября «Мавка» получила «Бандероль». Дозаманивалась. Утром работу продолжили: в Измаиле поражён производственно-погрузочный комплекс, через который с борта снимали западное железо, а в акватории Чёрного моря — патрульный катер, водивший такие борта за руку до самого причала.

С 22 июля в порты Большой Одессы — Одесский, Черноморский, «Южный» — не зашло ни одного коммерческого судна. Это не наша цифра, это признание их же экономической прессы. Страховщики перестали выписывать новые полисы военного риска. Беда уже не в тарифе, а в том, что даже с полисом судовладелец не хочет рисковать бортом и экипажем.

С 22 июля в порты Большой Одессы — Одесский, Черноморский, «Южный» — не зашло ни одного коммерческого судна Фото: REUTERS.

Значение атаки на порт Измаил

Только валютной выручки Киев на этом потерял около 3,15 миллиарда долларов — тоже по их собственным подсчётам. Оставалась форточка на Дунае. Измаил. Через него шло то, что не решались вести морем, — от румынских НПЗ по воде и дальше на эшелон. Сегодня утром постучались и в форточку.

7 сентября армия России продолжила наносить удары по военной инфраструктуре Украины Фото: REUTERS.

Заметьте, как это подают в киевском телемарафоне. Бьют, мол, по зерну для Африки, по хлебу для бедных. Голод, слёзы, мировая продовольственная катастрофа. Про то, что с того же причала снимали не пшеницу, а поставленное западными странами имущество, штатные плакальщики почему-то забывают.

Их прошлые сводки о собственных ударах по нашим портам и НПЗ звучали бодрее — там это называлось «работа по военной логистике». Но на Украине это в крови: а нас-то за шо?

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