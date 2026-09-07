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Политика7 сентября 2026 6:15

Как наши удары закрыли все порты Украины: разбор прилетов 7 сентября 2026 года от военкора Коца

Военкор Коц разобрал значение ударов по сухогрузу и порту Измаил на Украине
Александр КОЦ
Только валютной выручки от ударов по логистике Киев потерял около 3,15 миллиарда долларов

Только валютной выручки от ударов по логистике Киев потерял около 3,15 миллиарда долларов

Фото: REUTERS.

7 сентября армия России продолжила наносить удары по военной инфраструктуре Украины. Военкор Коц разбирает суть и значение новых прилетов.

Удар по сухогрузу на Украине 7 сентября 2026 года

«Мавка» в украинском фольклоре — лесная нежить, которая заманивает путника в трясину и смотрит, как он тонет. Для сухогруза, возившего в Черноморск военно-техническое имущество, имя подобрали с редкой самокритичностью.

Вечером 6 сентября «Мавка» получила «Бандероль». Дозаманивалась. Утром работу продолжили: в Измаиле поражён производственно-погрузочный комплекс, через который с борта снимали западное железо, а в акватории Чёрного моря — патрульный катер, водивший такие борта за руку до самого причала.

С 22 июля в порты Большой Одессы — Одесский, Черноморский, «Южный» — не зашло ни одного коммерческого судна. Это не наша цифра, это признание их же экономической прессы. Страховщики перестали выписывать новые полисы военного риска. Беда уже не в тарифе, а в том, что даже с полисом судовладелец не хочет рисковать бортом и экипажем.

С 22 июля в порты Большой Одессы — Одесский, Черноморский, «Южный» — не зашло ни одного коммерческого судна

С 22 июля в порты Большой Одессы — Одесский, Черноморский, «Южный» — не зашло ни одного коммерческого судна

Фото: REUTERS.

Значение атаки на порт Измаил

Только валютной выручки Киев на этом потерял около 3,15 миллиарда долларов — тоже по их собственным подсчётам. Оставалась форточка на Дунае. Измаил. Через него шло то, что не решались вести морем, — от румынских НПЗ по воде и дальше на эшелон. Сегодня утром постучались и в форточку.

7 сентября армия России продолжила наносить удары по военной инфраструктуре Украины

7 сентября армия России продолжила наносить удары по военной инфраструктуре Украины

Фото: REUTERS.

Заметьте, как это подают в киевском телемарафоне. Бьют, мол, по зерну для Африки, по хлебу для бедных. Голод, слёзы, мировая продовольственная катастрофа. Про то, что с того же причала снимали не пшеницу, а поставленное западными странами имущество, штатные плакальщики почему-то забывают.

Их прошлые сводки о собственных ударах по нашим портам и НПЗ звучали бодрее — там это называлось «работа по военной логистике». Но на Украине это в крови: а нас-то за шо?

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