Что станет с брошенной Еленой Товстик собакой: бывший муж намерен забрать исхудавшую хаски Асю

Елена Товстик улетела за границу и бросила собаку Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Очередной скандал разгорелся в семье Товстиков. Все дело в собаке хаски по кличке Ася. В Сеть попало видео, на котором можно видеть исхудавшую хаски, на цепи и в колтунах. Одной из первых тревогу забила бывшая подруга Елены Мария Эстер-Трубицына. В соцсетях спортсменка сообщила, что слухи о том, что Елена Товстик улетела за границу и бросила собаку на цепи без еды и воды, оказались правдой.

«Надо спасать животное, если хозяева такие животные в своем проявлении. Давайте поможем собаке», — обратилась к интернет-пользователям Мари Эстер-Труцына.

На самом деле, обладатели загородных домов часто заводят собак для охраны территории. В теплое время года животные, как правило, обитают в будках. Но это не отменяет того, что за питомцами нужно ухаживать: гулять, кормить и вычесывать.

Но, судя по ролику, попавшему в интернет, животным никто не занимается. Собачка сидит на цепи. Исхудавшая, с испуганными глазами. Интернет-пользователи уже призвали помочь животному и забрать девочку у нерадивой хозяйки.

Роман Товстик Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Это собака Романа. Он хочет забрать хаски, но она его не пускает. Лена в очередной раз уехала и бросила собаку. На днях в дом к матери заезжал старший сын Андрей и увидел, в каком плачевном состоянии находится животное. А Лена еще хотела быть зоозащитницей», — рассказали KP.RU в окружении Товстиков.

Елена Товстик. Фото: пиар Voice

Сама Елена Товстик уверяет, что за питомцем следят ее сестра и подруга.

«С собакой все хорошо. Жива, здорова, сыта, гуляют с ней каждый день. Моя подруга и сестра лично занимаются уходом за ней каждый день. Это не пустые слова — это реальность… Мне нечего скрывать. Вся грязь, которая на меня льется — это лишь отражение тех, кто ее распространяет», — обратилась к фолловерам Елена.

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