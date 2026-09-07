Первые выводы после угрозы Киева закрыть небо России: серьезный удар по Европе, выгода для Москвы

Европа клепает бесконечные беспилотники, которые летят на наши НПЗ и склады маркетплейсов Фото: REUTERS.

После прозвучавших на минувшей неделе из Киева угроз «закрыть небо над Россией» прошло некоторое время, чтобы сделать первые выводы.

На Радио «Комсомольская правда» говорили об этом с политологом, главным редактором порталов RuBaltic.ru и Евразия.Эксперт Александром Носовичем.

В ЧЕМ ВЫГОДА?

- Вы написали: «Я пришел к выводу, что в угрозах Киева закрыть России небо с помощью беспилотников есть потенциальная выгода для России». И в чем она?

- У нас проблема сейчас с Украиной не в Украине, а в Европе. Европа превратилась в стратегический тыл для Киева. Она клепает те бесконечные беспилотники, которые летят на наши НПЗ и склады маркетплейсов.

- Но позволить себе военные действия по отношению к Европе мы не можем?

- Это немыслимый уровень эскалации.

- Зачем тогда говорить, что места дислокации дальнобойных систем в Германии станут законными целями?

- Они и сейчас являются законными целями, по международному праву. И наш МИД в таких ситуациях все время повторяет, что мы оставляем за собой право предпринять зеркальные действия.

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- Чего добивается Зеленский сейчас?

- Чтобы расширилась география конфликта. Чтобы он напрямую превратился в конфликт России с НАТО. И тогда НАТО будет воевать за Украину напрямую. А Киеву можно будет расслабиться - в этом отношении. Поэтому он провоцирует и нас, и даже своих европейских союзников своими действиями.

- Пример провокаций?

- Последние полгода это очевидно по отношению к Румынии, к Польше, к Прибалтике. Такие действия Киевом предпринимаются, которые призваны вовлечьих в конфликт хотя бы восточных европейцев как непосредственных участников, а не просто спонсоров, помощников и стратегические тылы.

- Что последует за угрозами Зеленского закрыть наше небо, сделать его невозможным для гражданской авиации?

- Для нас это возможность симметричного ответа по отношению к Европе. Наш ВПК за последние годы сильно продвинулся в части выпуска БПЛА. Мы их можем делать в очень больших количествах, способны резко наращивать темп производства беспилотных систем. Это доказала недавняя летняя эскалация. Мы на украинскую массированную атаку дронами по российской территории ответили своими атаками, в том числе дронов, по украинской территории, резко нарастив их производство. И мы, никого не бомбя, никому не объявляя войну, в случае, если над Россией собьют хоть один гражданский самолет, как сейчас угрожают из Киева, можем точно так же закрыть небо над Европой - и тем выведем ее из зоны комфорта, в которой она сейчас пребывает.

ВОН ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА!

- А наши противники на Западе пребывают в зоне комфорта до сих пор?

- Украинский конфликт им очень комфортен.

- Но они на него тратят много денег?

- Да, и они вынуждены забирать эти деньги из каких-то других сфер. Но это приемлемые для них расходы. И самое главное, затраты для них пока ограничиваются одними финансами.

- Своим образом жизни они не сильно не жертвуют?

- Вообще нет. И жизнями своих людей они, тем более, не жертвуют. Если не считать наемников и военных инструкторов, которые находятся на Украине и консультируют ВСУ. Но, в принципе, в нынешнем формате для Европы такая прокси-война вполне терпима. И для того, чтобы там реально захотели мира и реальных переговоров с Россией, а не капитуляции, нужно, чтобы этот конфликт стал серьезно напрягать европейцев. И закрытие их неба, в ответ на закрытие неба над Россией - это будет серьезно. Когда европейцы останутся без авиасообщения, когда их самолетам все время будет грозить угроза, туда перестанут летать самолеты из других регионов. Это будет очень серьезный удар по европейскому комфорту, европейскому стандарту, европейскому образу жизни.

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