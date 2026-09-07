Роман Товстик пропал со светских мероприятий: Полина Диброва раскрыла причину

Роман Товстик Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Многие заметили, что 51-летний Роман Товстик, который ранее на светских мероприятия регулярно составлял компанию своей возлюбленной, 37-летней Полине Дибровой, куда-то пропал. Как удалось выяснить KP.RU, бизнесмен сделал эстетическую операцию — круговую блефаропластику. В настоящее время Товстик проходит реабилитацию.

Мы связались с Полиной Дибровой, которая подтвердила факт операции.

«Да, это правда. У Романа было анатомическое нависание верхнего века. В итоге стало портиться зрение. Глаза очень сильно уставали, а к вечеру болели. Он не мог смотреть без ощущения дискомфорта. Поэтому круговая блефаропластика была проведена по врачебным показаниям», — рассказала KP.RU Полина.

Операцию сделала подруга Дибровой, пластический хирург по имени Анастасия. Она недавно открыла свою клинику на Рублевке.

Блефаропластика показана пациентам с выраженными возрастными изменениями, анатомическими дефектами (нависающее века с рождения), опущением внешних уголков глаз, жировыми грыжами и мешками, глубокими морщинами и тд.

Круговая блефаропластика в хорошей клинике стоит не меньше 400 тысяч рублей. Нижняя — 250 тысяч рублей. Сроки реабилитации зависят от каждого конкретного случая. В среднем, результат (когда уходят отеки) заметен через несколько месяцев.

«За две недели почти все восстановилось. И теперь он с открытыми глазами смотрит на всю ситуацию. Вообще, конечно, для мужчин это редкость. Рома отважный», — добавила Диброва.

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