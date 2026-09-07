Туризм, логистика и креатив: бизнесмены из России и Китая обсудят сближение стран в ряде отраслей

Мероприятие, которое соберет около 800 компаний из двух стран, организует Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития

В Москве 10 и 11 сентября 2026 года на площадке Национального центра «Россия» состоится седьмой Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса. Мероприятие, которое соберет около 800 компаний из двух стран, организует Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития при поддержке ряда министерств и ведомств.

К участию в форуме привлечены официальные партнеры, среди которых Сбер, Корпорация Туризм.РФ, Шэньсийская холдинговая группа цветных металлов и группа компаний «Абрау-Дюрсо». В пленарном заседании подтвердили участие вице-премьеры Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, а также председатель китайской части комитета Ли Хунчжун.

Ожидается, что на сессии выступят спецпредставитель президента России Борис Титов, зампред Совета Федерации Николай Журавлев и первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. Также в числе докладчиков значатся замглавы МИД РФ Андрей Руденко, зампред Китайского комитета содействия развитию международной торговли Ли Синцянь и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

К дискуссии присоединятся председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь и президент объединения «Опора России» Александр Калинин. Программа форума разбита на несколько тематических секций, посвященных современным технологиям в сельском хозяйстве, цифровым решениям и искусственному интеллекту, а также развитию торговли, туризма и HoReCa.

Отдельные блоки мероприятия затронут бизнес-образование и креативные индустрии в условиях четвертой промышленной революции. Для участников проведут мастер-классы по внешнеэкономической деятельности и логистике, а также устроят презентации регионов России и Китая.

Организаторы подчеркивают, что форум станет важной площадкой для прямого диалога предпринимателей и поиска новых партнерских связей.