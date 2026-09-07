На Украине опубликовали детали нового мирного плана Трампа Фото: REUTERS.

Украинские СМИ публикуют детали нового мирного соглашения, который представители Трампа, якобы, привезли на переговоры в Москву и Киев. Итак, что, по их информации, предлагают американцы

1. План предусматривает полное прекращение огня, территориальные уступки Украины, отвод ВСУ с Донбасса и части Запорожской области с возможным размещением там контингента ООН.

Наше требование к Киеву вывести войска с территории ДНР было и раньше. Теперь они должны уйти еще и из части Запорожской области. О какой именно территории идет речь – не поясняется. Возможно, о землях, прилегающих к ЗАЭС, возможно, об Орехове. Так или иначе, президент России не раз говорил, что если украинские власти не проявят гибкость, то каждое следующее мирное предложение будет жестче предыдущего. Что касается миротворцев ООН, этот пункт можно обсуждать. Главное, чтобы в контингент не входили военнослужащие стран НАТО. Знаем мы, в чью пользу они будут «миротворить».

Украинские СМИ публикуют детали нового мирного соглашения, который представители Трампа, якобы, привезли на переговоры Фото: REUTERS.

2. Киеву предлагается отказаться от силового возвращения территорий, которые перейдут под контроль России, закрепить внеблоковый статус Украины и отказаться от вступления в НАТО и другие военные союзы.

Собственно, маниакальное стремление Киева вступить в НАТО и стало одной из главных причин СВО. Внеблоковый статус Украины должен быть закреплен в ее конституции, а руководство альянса должно официально отказаться от планов дальнейшего расширения на восток. Отказ Киева от силового возвращения территорий тоже должен быть закреплен документально. В противном случае, это будет не мир, а отсрочка перед новой войной.

Наше требование к Киеву вывести войска с территории ДНР было и раньше Фото: REUTERS.

3. Ограничения численности ВСУ, договоренности по языковому вопросу, проведение президентских выборов и подписание полноценного мирного договора уже новой украинской властью с последующим закреплением через специальную процедуру в ООН.

Ограничение численности украинских вооруженных сил обсуждалось еще в 2022-м в Стамбуле. Нам совершенно точно не нужно на границе недружественное государство с армией под 900 тысяч штыков. Русский язык должен быть либо вторым государственным, либо региональным, как при Януковиче. Никакой дискриминации быть не должно. А президентские выборы нужны, чтобы нам было с кем подписывать мирный договор. Подпись нелигитимного Зеленского не имеет абсолютно никакого веса. Он может подписать что угодно – следующий президент все отменит под предлогом того, что соглашения не имеют юридической силы.

Киеву предлагается отказаться от силового возвращения территорий, которые перейдут под контроль России Фото: REUTERS.

Важно отметить, что официального текста такого документа нет, а его содержание никто из участников переговоров не подтверждал. Тем не менее, для России этот план, с определенными оговорками, был бы приемлем. Вот только в нем нет ничего про денацификацию. Как нам в будущем вести дела с государством, где национальные герои – нацистские преступники?

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