«Полки в магазинах опустеют, а лекарства в аптеках закончатся»: как жителей Мурманска заставляют запасаться продуктами и водой

Жителям Мурманской области массово рассылают тревожное видеосообщение о закупке продуктов первой необходимости Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Мурманской области массово рассылают тревожное видеосообщение, в котором губернатор Андрей Чибис призывает срочно закупаться товарами первой необходимости из-за надвигающегося тотального дефицита продуктов и питьевой воды. В ролике глава региона уверяет, что скрывать уже больше нечего, поэтому рисует страшную картину – из-за проблем с логистикой перестают поставляться продукты, лекарства, бензин. Завершается видео призывом запасаться тем, что еще можно купить. «Комсомольская правда» выяснила, как был сделан ролик. Оказалось, что доверять ему нельзя.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

На самом деле никаких заявлений о дефиците глава региона не делал, а само видео является классическим дипфейком, сгенерированным нейросетью.

Бросается в глаза неестественная монотонность голоса, лишенная привычных для Андрея Чибиса интонаций и живых эмоций. Во-вторых, при внимательном просмотре заметно явное несоответствие мимики и артикуляции губ звучащей речи, что является типичным браком при наложении сгенерированного аудиоряда на чужое видео. Да и сама речь изобилует эмоциональными фразами, которыми часто грешат фейковые ролики, задача которых посеять панику, вызвать ажиотаж.

Система «Зефир» (система мониторинга АНО «Диалог Регионы» для анализа и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения) подтвердила, что распространяемое видео – дипфейк

Удалось установить первоисточник видео. За основу для подделки был взят реальный видеоролик, опубликованный в официальном канале губернатора еще 15 апреля 2025 года. В оригинальном материале глава региона докладывал о результатах заседания Президиума Госсовета на фоне флагов России и Мурманской области.

Подобная информационная кампания против северян ведется не впервые. Мошенники методично используют один и тот же сценарий, лишь слегка меняя декорации. Например, в январе 2026 года в сети гулял аналогичный фейк о надвигающемся лютом голоде на Крайнем Севере. Тогда в сфабрикованном ролике от лица главы региона звучали абсурдные утверждения о том, что из-за морозов запасы продуктов исчерпаны, а Москва якобы отказывается выделять тридцать миллиардов рублей на ввоз еды.

Оперативный штаб Мурманской области тогда же опроверг эту ложь, призвав жителей быть бдительными, поскольку современные нейросети позволяют создать видео с лицом и голосом любого человека за считанные минуты.

Подобные атаки фиксируются не только в Заполярье. Создатели фейков тестируют эти схемы и в других субъектах РФ. Так, в августе 2026 года в Пензенской области был зафиксирован похожий случай, только вместо видео мошенники использовали поддельный скриншот. В соцсетях распространили якобы новость местного СМИ с призывом губернатора Олега Мельниченко срочно запасаться едой. За основу была взята реальная публикация о рейтинге губернаторов. Авторы фейка просто вырезали оригинальный текст и заменили его на панические фразы с новой датой. При этом никаких предпосылок для дефицита в регионе не было и нет.

Аналогичная схема сработала и в Ямало-Ненецком автономном округе. Там власти официально опровергли слухи о том, что губернатор Дмитрий Артюхов призывает жителей запасаться кашей и тушенкой из-за возможного дефицита. Как сообщили в региональном правительстве, фейкометы сфабриковали скриншот с сайта ямальского СМИ, используя методику, уже опробованную в других регионах. Редакция того издания никогда не публиковала подобных заявлений, что также было подтверждено официальным комментарием.