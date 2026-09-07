После легализации порноиндустрии на Украине надеются выручать 25 миллионов долларов налогов в год — это «примерно 30 тысяч дронов» Фото: REUTERS.

Базы данных с именами моделей - по 400 долларов за файл. Полицейские генералы, на помесячном окладе у сутенеров и омерзительная благодарность «девочкам за вклад в победу» от государства. Это будни новой Украины, решившей узаконить массовую торговлю женским телом, прикрывшись лозунгом о дронах, пока местные чиновники с придыханием говорят о «европейском будущем».

Пока вы читаете это предложение, в Верховной Раде готовятся вымарать из Уголовного кодекса статью «За производство и продажу порнографии», доставшуюся стране от «ненавистного совка», и открыто собирать с этого промысла деньги на войну с Россией. Еще вчера Украина делала вид, что борется, на деле же просто сдавала женщин в аренду силовикам. Теперь торговать женским телом будет так же законно, как продавать зерно, разве что зерно не благодарят за вклад в победу. Государство начнет выписывать официальные квитанции, а депутаты - рассыпаться в благодарностях.

Аргумент у авторов закона один: 25 миллионов долларов в год — это «примерно 30 тысяч дронов», купленных ценой 30 тысяч искалеченных душ. Закон уже прошёл первое чтение - 231 голосом - и ждёт вот-вот второго, решающего.

Украинская Рада собирается легализовать в стране порно-бизнес. Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

НАЛОГИ НА ПОРНОБИЗНЕС НА УКРАИНЕ

Но сенсация не в том, что Киев на это решился. Бордель под названием «государственные финансы» работает на Украине уже минимум три года. Главный в мире прилавок для торговли интимом - лондонский OnlyFans - исправно переводит деньги украинским женщинам. Осенью 2024-го британская налоговая в приступе трансатлантической прозрачности передала Киеву списки получателей. С точными суммами. За три года. И вот тут началось истинно украинское ноу-хау: государство, чей Уголовный Кодекс называет таких женщин «преступницами», взяло эти списки и потребовало у них 23% от заработка, который интим-платформа им перечислила: до комиссии, до доли агентства, до всего. Женщине, которой из этих денег доставалась жалкая пятая часть, налог насчитывают на все сто. Одной из них, по имени Moon, предъявили четверть миллиона долларов. Другая, по словам самой Moon, просто покончила с собой. Ей насчитали сотни тысяч, которых у неё никогда не было. Государство не ужаснулось - оно продолжило рассылку. 5 126 писем. Столько украинок работает всем телом только на эту лондонскую порно-контору OnlyFans. 759 проверок за первые полгода и четверть миллиарда гривен (!) доначислений. К лету 2026-го - еще 1,5 тысячи проверок и 435 миллионов долларов.

ТАКОЙ ЖЕ БИЗНЕС, КАК МОШЕННИЧЕСКИЕ КОЛЛ-ЦЕНТРЫ

А в это время глава финансового комитета Гетманцев публиковал сводки, как с фронта: «гражданкой С получено более четырёх миллионов долларов», «от гражданки поступило 13,2 миллиона гривен налога». И - дословно - «мы благодарны девушкам за их ответственную позицию». Он же признался, смакуя собственное падение: «Я лично знаю многих из них, мы общаемся в соцсетях».

Глава налоговой Кравченко на вопрос, как можно облагать то, за что сажают, ответил: «Я не специалист во всём. Я следую закону». Через несколько месяцев его сделали генпрокурором Украины. Улавливаете?

А в сентябре НАБУ (атикоррупционное бюро. - Ред) пришло уже в его ведомство: выяснилось, что прокуратура крышевала еще и мошеннические кол-центры.

А списки, те самые британские, ушли гулять по рукам. Базами торгуют люди в погонах. 400 долларов за файл. Адвокат Леся Михаленко, у которой больше 100 таких клиенток заявила: «данные слили сверху». В Ивано-Франковске британцы письменно подтвердили женщине, что никаких сведений о ней не передавали. Проверку провели всё равно.

КАК УКРАИНА СОБИРАЕТ ДАНЬ С ПОРНОИНДУСТРИИ

Украина сидит в первой пятерке мира по числу вебкам-аккаунтов. Фото: M-Production/Shutterstock/Fotodom

Дело открывают так. Сначала налоговая шлет «письмо счастья» с требованием доли. А затем по этим же адресам приходит полиция. Оперативник покупает у женщины видео, получает на руки «факт сбыта порнографии». С этим «фактом» на рассвете женщине, которая вчера платила налоги, выносит дверь КОРД - полицейский спецназ, который раньше штурмовал бандитов с автоматами, а не продавщиц контента. Но времена изменились.

Забирают всё: технику, деньги. А потом, уже без протокола и свидетелей, называют цену вопроса. Не в гривнах - в долларах. Чтобы не открывать дело.

Самые громкие обыски прошли у тех, кто как раз заплатил налоги: налоговая передала их данные, и по этим же данным пришла полиция.

Так базы данных порно-жриц стали валютой.

Апогей этого абсурда наступил в мае 2026-го, когда вскрылась верхушка гнойника, этого «бизнеса». Руководство полиции сразу трёх областей повязали за то, что они брали с порностудий по 20 тысяч долларов в месяц с региона. Просто за то, чтобы «не замечать». Как за аренду склада.

Парламент мог это остановить. Не остановил. В мае Рада попыталась отменить порно-статью в УК, но не добрала 19 голосов. Спикер Руслан Стефанчук, захлебываясь пафосом, заявил с трибуны: «Совок, видимо, ещё крепко сидит». Через шесть дней тот же текст внесли заново, прикрывшись «усилением ответственности за детскую порнографию». И закон прошёл.

В законе нет ничего из того, о чем кричит весь цивилизованный мир: ни проверки возраста, ни надзора за студиями, ни ответственности порно-платформ. Только снятие запрета. Глава финансового комитета Рады Гетманцев, не моргнув глазом, публично поблагодарил «девочек за вклад в победу».

А тех, кто сказал «нет» - церкви и общественным организациям - власти Украины просто назвали «совком».

ИНДУСТРИЯ ПО ВЫЖИМАНИЮ СЛЕЗ

Теперь о масштабе бедствия. За три года заработки украинок на OnlyFans выросли в 16 (!) раз.

С 8 миллионов долларов в 2020-м до 131 миллиона в 2023-м. Сейчас там «трудятся» 7.914 украинских граждан. 95 из 100 - женщины.

Украина сидит в первой пятерке мира по числу вебкам-аккаунтов. Средняя украинская модель приносит в 12 - В ДВЕНАДЦАТЬ - раз больше среднемировой. Украинок на этой платформе не просто много, они там среди самых продаваемых. Потому что на Западе спрос на славянскую внешность колоссален, а отчаяние украинок не имеет дна. Харьков, Днепропетровск, Одесса - «хабы». Студии — прямо в жилых домах. Тысяча гривен за четырёхчасовую смену, пока ты новенькая. Из каждого заработанного доллара 20 центов откусывает платформа. Из остатка 80% забирает агентство. Из студийной выручки треть - полиции и благодарность «за вклад в победу». Так замыкается круг.

Кстати, OnlyFans принадлежал выходцу из Одессы Леониду Радвинскому - это отдельный персонаж ада. В 17 лет он торговал паролями к порносайтам. В 22 открыл сайт эротических трансляций. В 2018-м купил OnlyFans и превратил его в машину по выкачиванию денег из женского отчаяния. За один только 2024 год он получил 701 миллион долларов дивидендов. И … умер в 43 года. Миллиардер. Одессит. «Гордость нации». Видимо, лопнул от жадности.

ЭКОНОМИКА ДНА

Минимум 25 миллионов долларов в год - столько авторы закона обещают собрать с порнографии. Оборонные расходы Украины - 280 миллионов долларов в сутки. Эти порноденьги — на два часа войны. Два часа.

Никто в Киеве, конечно, не собирается воевать только на деньги с OnlyFans. Дроны - это упаковка. Отмена статьи не даст армии ни одного дрона. Она заберёт у полиции кассу и передаст женщин из-под «крыши» под «респектабельный бизнес», у которого те же 80% доли в порно-доходах.

Дроны из этих денег, конечно, в итоге никуда не полетят. Полетят девочки - в Варшаву, Францию, Германию, в никуда. А в Киеве останутся одна церковь и сотня общественников, которых назвали «совком» за то, что они помнят: женщина - не печатный станок, не кукла для утех и не единица боевой техники.

В стране, которая говорит о европейских ценностях чаще любой другой, это, похоже, последние, кто в них верит. Остальные уже давно продали всё. И цену назначили сами.

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