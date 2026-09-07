Кремль положительно отреагировал на предложение провести трехстороннюю встречу по Украине

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, довели ли американские переговорщики до Москвы результаты своих контактов в Киеве? Принято ли решение о проведении трехсторонних переговоров России, США и Украины? Рассматриваются ли, возможно, прежние площадки в качестве мест для их возможного проведения?

- Нет, пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве, - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая в понедельник, 7 сентября, на вопросы журналистов. - Мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговорщиков. Мы будем своевременно вас информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится.

Песков не исключил возобновление трехстороннего формата переговоров Россия-США-Украина Встреча Владимира Путина с американцами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стала маленьким шагом в сторону мира, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявления из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления.

Мы тоже не исключаем возобновления этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- По мнению Кремля, переговоры, которые проходили в Москве в субботу вечером, а потом в Киеве в воскресенье, приблизили мир?

Песков:

- Безусловно, любые попытки, более или менее эффективные, это один маленький шаг в сторону мира. И мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков.

И Путин сам лично говорил, что он высоко ценит усилия президента Трампа. И что он признателен президенту Трампу за приверженность этой ориентации на мир.

Вопрос:

- Можете ли вы сказать, насколько отличаются предложения американских переговорщиков от тех, что звучали в Анкоридже? Какие-то, может быть, наиболее спорные вопросы остались?

Песков:

- Нет, об этом я вам сказать не могу.

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