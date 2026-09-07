Гадалка тянула миллионы с матери больного ребенка: заставляла ходить на кладбища и оставлять сына одного

Гадалка обманула мать ребенка-инвалида на 2,5 миллиона рублей. Фото: ГУ МВД по городу Москва

Москвичка, воспитывающая тяжелобольного сына, стала жертвой мошенницы. На ее крючок она попалась два года назад, когда пришла в подмосковный салон красоты. Там косметолог посоветовала обратиться к своей сестре. Якобы та обладает экстрасенсорными способностями и поможет ребенку справиться с недугом. Мать, у которой не было уже никаких сил и надежд, поверила в чудо. В ходе сеансов «Целительница» смогла убедить женщину, что на ее семью наведена «смертельная порча» и необходимо провести платные «очистительные» обряды, чтобы избежать смерти сына и самой не погибнуть.

- Находясь под психологическим давлением и в состоянии страха, женщина несколько месяцев переводила деньги на указанные счета, передавала ювелирные изделия, покупала свечи и другие предметы для ритуалов, - рассказали в ГУ МВД России по городу Москва.

В конце концов сеансы дошли до того, мать оставляла своего больного сына дома ночью одного, а сама в это время участвовала в обрядах на кладбищах. Разумеется, все эти действия не дали положительного результата. А когда знахарка начала просить никому не рассказывать об исцеляющих ритуалах, москвичка поняла, что доверилась мошеннице. За все время она отдала ей более 2,5 миллиона рублей.

Во время обыска у гадалки нашли атрибутику для ритуалов. Фото: ГУ МВД по городу Москва

Полицейские выяснили, что гадалкой оказалась 44-летняя безработная из Балашихи. Когда полицейские во время обыска пришли к ней домой, то нашли у нее оккультную атрибутику, ритуальные свечи, карты Таро, украшения.

- Я не занимаюсь этим целыми днями. Если ко мне приходят на сеанс, мы сидим разговариваем, могу свечки поставить, могу Таро разложить и бывало, что карты мне начинали все «говорить» о человеке, о его судьбе, - стала оправдываться «целительница».

Полицейские уже успели установить, что у нее была и другая обманутая клиентка. За снятие порчи она получила 500 тысяч рублей от еще одной женщины. По факту мошенничества заведено уголовное дело.

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