Гадалка тянула миллионы с матери больного ребенка: заставляла ходить на кладбища и оставлять сына одного

Москвичка, воспитывающая тяжелобольного сына, стала жертвой мошенницы. На ее крючок она попалась два года назад, когда пришла в подмосковный салон красоты. Там косметолог посоветовала обратиться к своей сестре. Якобы та обладает экстрасенсорными способностями и поможет ребенку справиться с недугом. Мать, у которой не было уже никаких сил и надежд, поверила в чудо. В ходе сеансов «Целительница» смогла убедить женщину, что на ее семью наведена «смертельная порча» и необходимо провести платные «очистительные» обряды, чтобы избежать смерти сына и самой не погибнуть.
- Находясь под психологическим давлением и в состоянии страха, женщина несколько месяцев переводила деньги на указанные счета, передавала ювелирные изделия, покупала свечи и другие предметы для ритуалов, - рассказали в ГУ МВД России по городу Москва.
В конце концов сеансы дошли до того, мать оставляла своего больного сына дома ночью одного, а сама в это время участвовала в обрядах на кладбищах. Разумеется, все эти действия не дали положительного результата. А когда знахарка начала просить никому не рассказывать об исцеляющих ритуалах, москвичка поняла, что доверилась мошеннице. За все время она отдала ей более 2,5 миллиона рублей.
Полицейские выяснили, что гадалкой оказалась 44-летняя безработная из Балашихи. Когда полицейские во время обыска пришли к ней домой, то нашли у нее оккультную атрибутику, ритуальные свечи, карты Таро, украшения.
- Я не занимаюсь этим целыми днями. Если ко мне приходят на сеанс, мы сидим разговариваем, могу свечки поставить, могу Таро разложить и бывало, что карты мне начинали все «говорить» о человеке, о его судьбе, - стала оправдываться «целительница».
Полицейские уже успели установить, что у нее была и другая обманутая клиентка. За снятие порчи она получила 500 тысяч рублей от еще одной женщины. По факту мошенничества заведено уголовное дело.
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