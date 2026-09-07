Трамп послал Зеленскому черную метку перед переговорами о мире: раскрыт ужасающий размах украинской коррупции

Возможно, президент США посылает Зеленскому и его вороватому окружению еще одну черную метку для того, чтобы она была посговорчивей при обсуждении его плана урегулирования украино-российского конфликта Фото: REUTERS.

Пронырливая американская газета The New York Times в секретных правительственных недрах добыла и опубликовала сенсационный разоблачительный материал о тотальной коррупции при оборонных закупках Украины. Доклад аудиторской комиссии густо нашпигован убийственными фактами воровских махинаций киевской «элиты» с государственными деньгами. Например, только за 2024 год Украина потеряла минимум $1,2 миллиард военного бюджета из-за коррупции и неоправданных растрат.

За такие деньжищи можно было приобрести для ВСУ более 120 танков и почти 400 бронемашин.

А главное - даже уже привлеченные к суду за коррупцию украинские фирмы (фактически с клеймом: «Мы - воры!»), продолжают получать новые военные контракты с легкой кормящей руки лично Зеленского. И, видимо, не просто так.

Аудиторы установили вот что:

- Семь из десяти крупнейших военных подрядчиков Украины получили новые заказы, несмотря на открытые уголовные расследования по фактам мошенничества, невыполнение ранее заключенных сделок или аресты руководителей за коррупцию.

- Некоторые компании получали контракты, хотя не имели или возможности поставлять оружие, или лицензий на его доставку. Было выявлено 18 фирм, которые заключили сделки, несмотря на невыполнение предыдущих соглашений. Шесть из этих компаний не выполнили ни одного контракта.

Компания не смогла поставить ни одного из 600 заказанных дронов, после чего получила заказ еще на 1950 Фото: REUTERS.

- Около 126 миллионов долларов было потеряно из-за игнорирования предложений с более низкими ценами и переплаты за оружие. Так было, например, при закупке реактивных снарядов. Три фирмы предложили одинаковые ракеты турецкого производства по цене от $4200 до $5100 за штуку. Контракт достался самой дорогой — дочерней структуре Czechoslovak Group. Бюджет потерял $150 млн.

- В 2024 году при закупке ракет на сотни миллионов долларов украинское агентство оборонных закупок подписало контракт с компанией-посредником из Чехии, хотя у агентства были другие, более дешевые предложения по этим ракетам, в том числе прямое от самого производителя.

К тому же компания не смогла поставить ни одного из 600 заказанных дронов, после чего получила заказ еще на 1950, из которых вовремя поставила лишь 50.

- Один из самых громких случаев связан с украинским заводом Pavlohrad Chemical Plant и его директором Леонидом Шиманом. Предприятие поставило армии 233 тысячи бракованных минометных снарядов, которые имели неисправные взрыватели или пороховые заряды. Мины часто взрывались прямо в стволах, убивая минометные расчеты. Несмотря на это, агентство закупок продолжало выдавать заводу новые контракты, включая почти весь объем 122-миллиметровых артиллерийских снарядов на 2025 год.

Украинская компания отправляла армии бракованные снаряды. Фото: REUTERS.

И ВАШИНГТОН БЕСПОМОЩЕН

Как-то бывший зам помощника госсекретаря США Кэрри Филипетти с гордостью заявил, что Вашингтон использует масштабную систему контроля и десятки надзорных органов, чтобы защитить многомиллиардную помощь Украине от коррупции. Силовые структуры США проводят десятки расследований о злоупотреблениях при оказании финансовой и военной помощи Киеву. Но и при этом обуздать коррупцию не удается. По этому поводу американский эксперт Джеймс Вассерстром ехидно заметил: "В Украине украдут всё, что не прибито гвоздями. Это давняя традиция".

Любопытно, что почти 2 года лежавший в аудиторских архивах секретный отчет о коррупции на Украине The New York Times засветила только сейчас. Когда в Киеве побывали посланники Трампа Уиткофф и Кушнер. Может, президент США и таким образом посылает Зеленскому и его вороватому окружению еще одну черную метку для того, чтобы она была посговорчивей при обсуждении его плана урегулирования украино-российского конфликта?

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