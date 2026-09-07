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Экономика7 сентября 2026 11:58

Марина Боровская — о миграции талантов, восточном повороте и искусственном интеллекте в образовании

Гостем открытой студии «Комсомольской правды» на Восточном экономическом форуме стала доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии образования, президент Южного федерального университета Марина Боровская
Евгений ОРЛОВ
Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии образования, президент Южного федерального университета Марина Боровская. Фото: Анастасия Велытяк.

Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии образования, президент Южного федерального университета Марина Боровская. Фото: Анастасия Велытяк.

«Технологический суверенитет начинается с интеллектуальной самостоятельности»

— Марина Александровна, на ВЭФ и других экономических форумах много говорят о технологическом суверенитете. Но не кажется ли вам, что он начинается не только с производства, но и с лабораторий и студенческих аудиторий? Если это так, как формировать необходимые для этого компетенции, сохраняя открытость к сотрудничеству и избегая формального подхода?

— Когда мы собираемся на подобных форумах, мы всегда говорим о будущем. В том числе — о будущем людей, университетов, регионов и территорий. Университеты регионов тоже активно участвуют в дискуссиях. И на нескольких встречах, которые здесь прошли, мы обсуждали технологический суверенитет как одну из ключевых задач технологического развития.

Меняя систему подготовки кадров, мы хотим, чтобы у студентов, молодежи, педагогов, преподавателей и тех, кто сопровождает учебные практики, появился интеллектуальный интерес к происходящему. Для технологического суверенитета особенно важны самостоятельность в поиске и принятии решений, умение подбирать технологии и решать конкретные задачи. Все, что мы делали в рамках внедрения этих подходов в течение последних пяти лет, показало: самостоятельность команд, интеллектуальный поиск, ориентация на проекты и программы помогают выстраивать связь с предприятиями и компаниями. Это повышает интерес молодежи к работе над конкретными задачами компаний, а компаний — к сотрудничеству с университетами. Мне кажется, за последние два года стало формироваться устойчивое взаимодействие, в котором университетские команды все больше привлекают внимание партнеров, в том числе малых технологических компаний.

— Но проблема в том, что на Дальнем Востоке остро стоит вопрос оттока талантливой молодежи в Москву, Петербург и другие крупные города западной части страны. ЮФУ работает в другой части страны, в Ростове-на-Дону. Удалось ли вам переломить этот тренд на юге? И есть ли рецепты, которые могли бы сработать во Владивостоке, Хабаровске, на Камчатке?

— Свою преподавательскую деятельность я начинала в 1986 году в Комсомольске-на-Амуре. Вела политэкономию в Комсомольском-на-Амуре политехническом институте. Мне был 21 год, некоторые мои студенты были старше меня, потому что вернулись из армии. И мне, политэконому, они говорили: мы хотим уехать на запад. Сначала я подумала, что речь идет об отъезде из страны, но потом поняла, что «на запад» — значит, за Уральские горы, в сторону центральной части России. Так что эта проблема существовала уже в 1986 году.

Проблема миграции так или иначе всегда присутствует. Но сейчас уже появляются признаки обратной динамики. Государство за последние годы существенно инвестировало в развитие университетов. Посмотрите, как развивается Дальневосточный федеральный университет (ВЭФ проходил во Владивостоке на острове Русском, в кампусе ДВФУ. — Ред.). Посмотрите, как развивается Северо-Восточный федеральный университет в Якутске, как выглядят другие вузы, в том числе Южный федеральный университет.

Вложения в университеты в рамках национальных проектов дали эффект, который сегодня повышает привлекательность региональных вузов для молодежи. По нашим наблюдениям, уже приемная кампания этого года показывает растущий интерес части ребят к тому, чтобы оставаться в регионе. Молодые люди рассматривают возможность работать в малых технологических компаниях и развивать собственные проекты, используя университетскую исследовательскую инфраструктуру. Создание этой инфраструктуры расширяет исследовательские возможности и доступ к ним и уже дает результат.

Думаю, в ближайшие годы может усилиться встречная образовательная и профессиональная мобильность — когда молодые люди будут чаще рассматривать сильные региональные университеты не только для учебы, но и для дальнейшей карьеры. Первые признаки такой динамики мы уже видим.

В регионах появляется пространство возможностей. А когда есть возможности учиться, работать и получать качественные социальные услуги, это расширяет интерес молодежи к жизни и профессиональному развитию в регионе.

— То есть рецепт — в развитии сильных университетов, создании достойных рабочих мест и социальной инфраструктуры?

— Все верно, причем университеты очень заинтересованы в том, чтобы эта инфраструктура развивалась и в их городах. Такая экосистема «город — университет» становится одним из факторов привлекательности территории. Она способствует не только удержанию, но и привлечению молодежи.

— Молодежь будет выбирать регионы только для поступления в вузы или и для дальнейшей профессиональной траектории?

— И для учебы, и для работы, и для создания собственных проектов и компаний. Технологическое предпринимательство, которое мы сегодня развиваем в регионах России — в Сибири, на Дальнем Востоке, на юге страны, — становится все более привлекательным. Пространство возможностей заметно расширилось.

Гость открытой студии «Комсомольской правды» Марина Боровская. Фото: Анастасия Велытяк.

Гость открытой студии «Комсомольской правды» Марина Боровская. Фото: Анастасия Велытяк.

«Молодежи важно понимать, частью какого большого проекта она становится»

— Действительно, сейчас государство вкладывает значительные средства в инфраструктуру, развиваются вузы, создаются рабочие места. Но не ощущаете ли вы, как академик Российской академии образования, дефицит не денег и инвестиций, а смыслов? Достаточно ли у нынешнего поколения студентов мотивации идти в науку, если они видят перед собой примеры быстрого успеха в блогинге или ИТ-фрилансе?

— Научное знание лежит в основе многих современных профессий. Особенно важна прикладная наука, которая позволяет превращать новое знание в технологии и практические решения. В университетах есть возможность погрузиться в исследования, попробовать себя в научной работе. Конечно, научную карьеру выбирают не все, но мы видим устойчивую группу молодых людей, для которых исследования, преподавание и участие в научно-технологических проектах являются осознанной профессиональной траекторией.

Есть и второй важный момент, который мы увидели за последние годы, работая с разными фокус-группами и студенческими сообществами: молодежи важно понимать, частью какого большого проекта она становится. Например, если речь идет о разработке новых подходов к диагностике и лечению онкологических заболеваний, даже выполняя отдельную лабораторную задачу — работая с образцами и реактивами, — молодой исследователь понимает, какой общей цели служит его работа.

Проект «Приоритет-2030» (самая масштабная в истории современной России государственная программа поддержки университетов, запущенная в 2021 году. — Ред.) помог университетам структурировать программы развития и сформулировать крупные исследовательские и технологические проекты. Когда рассказываешь молодежи об этих проектах, она активно интересуется созданием беспилотного транспорта, новых систем, технологий для защиты окружающей среды.

Я сегодня была на сессии по биоразнообразию. В зале сидели молодые люди, они просто пришли послушать о новых тенденциях в этой области. Это важно: для науки большое значение имеет публичная представленность ее результатов и людей, которые их создают.

А коллеги из китайской делегации прислали мне публикацию о том, что в ряде китайских городов на уличных экранах стали размещать портреты ученых и рассказывать об их достижениях. Это хороший пример того, как наука и ученые могут становиться заметнее в публичном пространстве. Мне кажется, для нас это тоже важно.

Сотрудничество со странами Азии расширяет пространство совместного развития

— К слову о сотрудничестве с Китаем. На Восточном экономическом форуме пересекаются интересы российского бизнеса и азиатских партнеров. Здесь можно встретить представителей органов власти, предпринимателей, экспертов из Китая, Монголии, Японии, Республики Корея и других стран. Можете ли вы рассказать на примере вашего университета или просто на своем опыте, как современное высшее образование реагирует на усиление взаимодействия России со странами Азии?

— Позитивно. Мы действительно заинтересованы в сетевых проектах и программах. У нас есть совместные проекты с российскими и зарубежными университетами, в том числе с коллегами из Казани и с Университетом Цукубы в Японии. Конечно, есть и совместные двусторонние проекты с китайскими университетами. Это касается и социогуманитарных направлений подготовки кадров, и исследовательских проектов, связанных с созданием новых технологий.

Для России, независимо от того, в каком регионе мы находимся, сотрудничество со странами Азии открывает новые возможности, перспективы, рынки и формирует запрос на новые профессии и компетенции. ВЭФ дает возможность устанавливать профессиональные контакты, обсуждать совместные исследования и формировать сетевые программы. Это важно.

«Искусственный интеллект должен расширять возможности мышления, но не подменять его»

— И напоследок — вопрос, который сегодня становится все более актуальным. Как вы считаете, нужно ли запрещать студентам использовать в учебе искусственный интеллект или ограничивать его применение, например, при написании курсовых или дипломных работ?

— Мы рассматриваем искусственный интеллект как инструмент, который должен дополнять интеллектуальную работу ученого, преподавателя и студента: помогать с рутинными операциями, систематизацией и структурированием информации.

1 сентября, начиная учебный год, я традиционно выступаю с лекциями для разных групп. И начинаю с того, что показываю: это изображение я создала с помощью искусственного интеллекта — он помог собрать образ, который я хотела бы донести до аудитории. Я показываю, как ИИ помогает структурировать, собирать и обрабатывать данные. При этом я настаиваю на том, что студент не должен подменять собственное понимание материала и самостоятельное мышление результатом, полученным от ИИ, а должен использовать его для систематизации информации и выполнения рутинных операций.

Часть рутинных операций по обработке и первичному анализу данных может быть автоматизирована с помощью ИИ. Но постановка задачи, оценка качества данных, выбор методов, проверка результатов, интерпретация и ответственность за выводы остаются за человеком. Естественный интеллект может и должен использовать искусственный. Поэтому особенно важны собственная предметная подготовка и критическое мышление: без них невозможно правильно оценивать результаты, которые предлагает ИИ.

НАША СПРАВКА

XI Восточный экономический форум прошел с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке, на острове Русском, в кампусе Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ-2026 — «Дальний Восток — развитие во благо людей».

На форум приехали представители 80 стран. Самые большие делегации - из Китая, Индии, Монголии, Японии и Южной Кореи.

В деловой программе форума - больше ста сессий. Они посвящены жизни и работе на Дальнем Востоке, инвестициям, международному сотрудничеству, туризму, сохранению природы и многому другому. Также для гостей форума приготовили богатую культурную и спортивную программу: концерты, выставки, регата, кубок по водному поло, футбольный матч с участием легенд «Спартака», турниры по бегу, шахматам, теннису.

«Комсомольская правда» много лет выступает информационным партнером ВЭФ. На форуме работает открытая студия «КП», в которой мы принимаем десятки гостей: россиян и иностранцев, чиновников и ученых, бизнесменов и топ-менеджеров.