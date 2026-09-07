Ученые доказали, что богачи и начальники ведут себя нахальнее простых людей

Люди, изначально имеющие склонность к тому, чтобы брать все нахрапом, расталкивать локтями окружающих, далеко не всегда восходят на общественные и финансовые вершины. Фото: Nejron Photo / Shutterstock / Fotodom

ИМ КОНФЕТЫ НУЖНЕЕ, ЧЕМ ДЕТЯМ

На днях в Цюрихе вручали так называемые Шнобелевские премии — их присуждают за самые курьезные или бессмысленные на первый взгляд открытия. Пародия на престижную Ноболевку. В англоязычном мире такая премия называется игнобелевской (от англ. Ignoble — постыдный), но русский вариант смешнее и забористее — как раз в духе премии. Считается, что изыскания лауреатов заставляют людей поначалу смеяться, а потом задуматься.

Среди отмеченных в этом году трудов о поцелуях муравьев, аэродинамике сморкания, полезных свойствах тараканьего молока, писсуарах без брызг и прочих «актуальных» изобретений и открытий, наше внимание привлекла работа в экономической номинации. Группа ученых из США, Мексики и Канады провела исследования, которые доказывают, что представители состоятельных и высокопоставленных слоев населения ведут себя нахальнее, чем люди более скромного достатка и положения.

Ученые пришли к таком выводу строго экспериментальным путем. Над добровольцами поставили опыт. Им разрешили взять из кучи конфет, сколько им захочется, а оставшееся, сказали им, отдадут детям. Оказалось, что те, кто относит себя к более высокому социальному и имущественному классу, брали больше конфет, чем середнячки. Изучили стиль вождения — и выяснили, что представители элит чаще подрезают других участников движения и не уступают пешеходам.

«Стремление к личной выгоде является более основополагающим мотивом среди элиты общества», витиевато сформулировали свой вывод ученые. Проще говоря, ученые доказали, что представители так называемых элит что хотят, то и делают. А хотят они щелкать по носу тех, кто ниже рангом или достатком. Ну тоже мне, открыли Америку — а то мы не знали.

СКРОМНЯГ И НАХРАПИСТЫХ ПРИМЕРНО ПОРОВНУ

Но интересно и другое: что первично? Люди разбогатели и поднялись на верхние этажи социальной лестницы потому, что плевать хотели на окружающих и руководствовались только собственными интересами, или они сначала были трудягами-скромнягами, но достигнув социальных и финансовых высот, вдруг решили, что ухватили бога за бороду и пустились во все тяжкие.

- Могу определенно сказать, что люди, изначально имеющие склонность к тому, чтобы брать все нахрапом, расталкивать локтями окружающих, далеко не всегда восходят на общественные и финансовые вершины, - рассказал KP.RU психолог Андрей Зберовский. - Да, они могут подняться, но с той же вероятностью они с таким характером, не понимая, где гнать коней, а где и попридержать, могут оказаться на социальной обочине или в местах лишения свободы, а то и в могиле.

Вот оно как: нахальство, оказывается, далеко не всегда второе счастье. По оценкам психолога, работающего в том числе с представителями российских элит, на вершине условно «нахрапистых» и условно «скромняг» примерно поровну.

- Носил человек портфель за начальником много лет, а потом раз - и самого начальником поставили, - говорит психолог.

Ученые доказали, что богачи и начальники ведут себя нахальнее простых людей. Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

ИНАЧЕ УВАЖАТЬ НЕ БУДУТ?

А вот уже оказавшись в финансовых или административных «топах», человек, по наблюдениям Зберовского, меняется. И приобретает те черты, которые подметили авторы экономической «шнобелевки».

- Вне зависимости от того, каким путем человек оказался на верхних ступенях социальной лестницы, человек — кто сразу, кто постепенно — убеждает себя, что поскольку он на более высокой ступени, то он особенный, - продолжает психолог. - Его мозг находит этому оправдание: он больше трудился, имеет право на большее количество благ. Его интересы важнее интересов окружающих, его время дороже, чем время окружающих.

Еще один интересный момент — от людей «наверху» ждут такого поведения. И если они будут скромничать, окружающие их не поймут. И, возможно, низвергнут.

- Как сказал мне как-то обратившийся ко мне человек, связанный с криминальным миром, «блатной обязан блатовать, иначе уважать не будут», - привел Зберовский случай из практики. - Примечательно, что у меня не было случаев, чтобы такие люди считали такое свое поведение проблемой и обратились бы ко мне с просьбой вроде: «Доктор, помогите мне стать добрее и внимательнее к окружающим».

Тем не менее, отметил психолог, не все представители высшего класса ведут себя свысока по отношению к другим и от этого они не опускаются на более низкие ступени. К слову, это же замечают и авторы «шнобелевского» исследования: некоторые богачи уступают пешеходам и делятся конфетами с детишками.

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