Дети не любят рыбу, а китайцы не хотят доставать косточки: с какими вызовами сталкивается рыбная промышленность РФ

На ВЭФ-2026 детально рассмотрели развитие рыбного промысла в России, фото: BearFotos/Shutterstock/Fotodom

Участники сессии «Место силы: как локальные бренды повышают спрос на рыбную продукцию» на Восточном экономическом форуме - 2026 (ВЭФ) обсудили актуальные вызовы и перспективы развития рыбного промысла в России. В частности, были определены направления, в которых стоит активно работать.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ И ПРОДАЖИ В КИТАЙ

Согласно предоставленным на сессии исследованиям, 64% россиян ценят местное происхождение продуктов, и 54% выбирают товары с региональными брендами, заявил Илья Шестаков, глава Росрыболовства. Региональный бренд требует подтвержденного происхождения, стабильного качества и доступных поставок. Законодательство РФ предоставляет инструменты для регистрации, но бренд эффективен только при регулярном присутствии в магазинах, ресторанах и онлайн-платформах.

«Китайцы не хотят готовить рыбу, чистить ее, очищать крабов, они хотят готовую продукцию. В этом смысле на китайском рынке резкий взлет продуктов, на которых обычно пишут готово для плиты, то есть почти готово. Сегодня мы продаем, наверное, 90–95% минтая: это просто тушка без головы, китайцы хотят, чтобы это было еще без костей, очищенное, красиво упакованное и главное – чтобы там было написано, насколько это полезно для здоровья. Вообще в Китае взлет Омега-3 как биодобавки в таблетках на сотни процентов. В этом смысле мы должны докрутить продажи наших морепродуктов в Китае с точки зрения именно B2C, именно выхода на китайский рынок», - заявил директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

Участники сессии «Место силы: как локальные бренды повышают спрос на рыбную продукцию» на Восточном экономическом форуме - 2026 (ВЭФ) обсудили актуальные вызовы и перспективы развития рыбного промысла в России. Фото: Сергей Отрошко/ Росконгресс

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул важность укрепления корпоративных брендов для повышения популярности продукции высокого качества. Люди запоминают качество, а не цены.

Александр Стуглев из Фонда Росконгресс отметил, что гастрономический туризм продвигает туристические бренды, акцентируя внимание на экологически чистой рыбной продукции.

Вячеслав Лащевский из Коммуникационной группы АГТ подчеркнул, что региональные бренды ценны благодаря месту производства и качеству. Традиции и культура региона играют ключевую роль в формировании бренда.

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО РЫБНОГО ПРОМЫСЛА

Отрасль испытывает дефицит авторитетных источников информации. 63% россиян хотят больше узнать о рыбе, но три четверти не могут назвать эксперта, чьё мнение считают важным. Это указывает на потенциал для просветительских инициатив в рыболовстве, – заявил Илья Шестаков, глава Росрыболовства.

«Дети априори рыбу не любят. <...> В том виде, в котором мы ее употребляем, они не едят. <...> Дети едят бургеры, фишбургеры, рыбные палочки, расстегаи и пирожки. Вот эти виды продукции потребляют дети. Практически 70% рыбы в живом виде пойдет в отвал», – Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Алексей Буглак из Ассоциации добытчиков минтая сообщил, что половина потребителей любит минтай, а другая избегает его из-за негативного опыта и сформировавшегося в советское время восприятия. Артемий Лопатин, бренд-шеф Lucky Group, отметил, что многие люди предпочитают есть рыбу в ресторанах из-за страха испортить её при приготовлении дома.

Вячеслав Лащевский из Коммуникационной группы АГТ подчеркнул, что в России рыба не является повседневным продуктом из-за стереотипов. Россия занимает четвёртое место по вылову рыбы, пятое - по переработке, но лишь 55-е - по потреблению. Владимир Солодов, губернатор Камчатского края, отметил, что для улучшения школьного питания нужно упростить требования, чтобы предлагать более разнообразные и вкусные блюда, включая рыбу, не ограничиваясь только приготовленной на пару.

Фото: Сергей Отрошко/ Росконгресс

ПРОДВИЖЕНИЕ СВОИХ БРЕНДОВ

Росрыболовство и ассоциации, такие как «Знай наших», продвигают российскую рыбную продукцию. Проводятся форумы и выставки, включая Петербургский и Восточный экономические форумы. Для увеличения спроса важно активное продвижение продукции, чтобы потребители знали о ее качестве и происхождении, отметил Александр Стуглев, директор Фонда Росконгресс.

Создана группа «Рыбный день – каждый день» при Рыбном союзе, продвигая идею регулярных рыбных дней в ритейле. Сеть «Лента» запустила фестиваль «Каждый день - рыбный». Ольга Наумова из Группы «Юнифрост» отметила, что бренд - это ориентир для потребителя, гарантия качества и доверия.

Алексей Маслов из МГУ подчеркнул важность локализации брендов российской продукции на китайском рынке. Савелий Карпухин из ООО «Русская рыбопромышленная компания» рассказал о выпуске икры минтая и расширении ассортимента. Владимир Солодов, губернатор Камчатки, указал на необходимость стандартов для региональных брендов, чтобы избежать фальсификаций.