Штраф в тройном размере. В России предложили резко увеличить наказания для злостных нарушителей ПДД

Согласно данным МВД, в прошлом году впервые за 15 лет снизилось число выписанных штрафов Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЗЛОСТНЫЕ И НЕЗЛОСТНЫЕ

С одной стороны – нарушать мы стали реже. Об этом даже статистика говорит. Согласно данным МВД, в прошлом году впервые за 15 лет снизилось число выписанных штрафов – сразу на 9%. В абсолютных цифрах – это минус 376 тысяч постановлений, если сравнивать с 2024-м. Существенно! В качестве одной из причин в самом ГАИ назвали повышение штрафов и сокращение скидки за своевременную оплату с 50% до 25%. Напомним, новые правила действуют с 1 января прошлого года.

С другой – все еще остаются автовладельцы, которых это не пугает и которые продолжают регулярно нарушать правила. В частности – превышать скорость, ездить по выделенным полосам и по обочинам, игнорировать знаки, запрещающие парковку и остановку. В качестве меры для борьбы с ними Национальный автомобильный союз (НАС) предложил вдвое поднять штрафы для тех, кто совершает более 50 нарушений, и втрое – для тех, у кого список нарушений превышает 100 в год. Соответствующее письмо отправлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

УДАР ПО КОШЕЛЬКУ

- Признаем честно – у нас есть много обеспеченных людей, которые воспринимают штрафы как своеобразную плату за более удобный проезд, - отмечает вице-президент НАС Антон Шапарин. - Пусть, мол, камеры снимают, постановления – выписываются, а квитанции – приходят. Оплачу. Зато промчусь с ветерком, везде успею, а кошелек тоньше не станет. Бороться с ними можно одним способом – бить по этому самому кошельку. И если эта «плата» вырастет в два-три раза, значительная часть подобных злостных нарушителей все же задумается – и начнет соблюдать правила.

Кстати, подобная модель действует в разных западных странах. Кроме того, в отдельных государствах Европы размер привязывают к доходам нарушителя. Так что владелец спортивной «Феррари» за превышение на 20 км/ч заплатит в разы больше, чем владелец условного «Рено». Идея о внедрении такой практики в России возникла давно, но дальше разговоров дело не сдвинулось.

- На самом деле, в наших реалиях подобная система не сработает, - продолжает Антон Шапарин. – У нас слишком больше число «безработных владельцев «Роллс-Ройсов». По документам человек может быть нищим, но его образ жизни говорит о другом. Тем не менее, официально выписать ему повышенный штраф в такой ситуации не получится. А вот удвоить-утроить тариф за систематические нарушения – легко, просто и понятно.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин Фото: Андрей МИНАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Числа в 50 и 100 нарушений за год тоже выбраны неслучайно. По мнению авторов инициативы, они помогут исключить абсолютное большинство добросовестных автовладельцев. Нарушить правила случайно может любой из нас, как правило – по невнимательности. Но делает это несколько раз в год. А вот 50 или тем более 100 раз превысить скорость или проехать по «выделенке» случайно уже точно не получится. Такое количество нарушений говорит об их намеренном характере.

- Конечно, государство может еще раз повысить штрафы в принципе, но тогда и «пострадают» все. А так мы будем точечно бороться именно со злостными лихачами. Главное при этом – обеспечить неотвратимость наказания. Чтобы не возникали случаи, когда известные люди могут годами ездить по дорогам, имея за плечами несколько тысяч неоплаченных штрафов, - резюмирует Антон Шапарин.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

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