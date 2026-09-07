В глаза долго не смотреть, руки держать на виду: в сети появился странный регламент автограф-сессии с Дмитрием Певцовым

Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В сети запустили документ, якобы регламентирующий поведение работников судостроительного завода на встрече с народным артистом России и депутатом Госдумы Дмитрием Певцовым. Автором регламента указан благотворительный фонд «Олимп», организовывавшей концерт с участием певца. Все вроде было логично, но требования в них довольно странные - в не смотреть Дмитрию Певцову в глаза дольше 3 секунд, руки держать на виду, а любые обращения и письма от цехов сдавать на месячную проверку. Все это преподносится, как «барский инструктаж» для людей, которые выполняют оборонзаказ. Но действительно ли установлены такие правила?! «Комсомольская правда» нашла множество ошибок в документе, которые выдают подделку.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В поддельном регламенте черным по белому было написано, что суровым корабелам, которые в три смены тянут гособоронзаказ и сдают боевые корабли для родного флота, спускают форменный барский инструктаж. Якобы им запретили подходить к артисту ближе чем на восемьдесят сантиметров, смотреть в глаза дольше трех секунд и первыми открывать рот. Руки предписывалось держать исключительно на виду, свои ручки и блокноты не совать, а брать только утвержденные открытки из рук ассистентов. Цветы разрешалось дарить только после досмотра и обеззараживания, причем строго высшего сорта, без заломов и не «сине-желтых оттенков».

Сам фестиваль с участием Дмитрия Певцова действительно существует, и именно на этом факте мошенники и построили свою подделку. Администрация Санкт-Петербурга и многие СМИ давали анонс, что пятого сентября в Парке трехсотлетия Санкт-Петербурга фонд «Олимп» при поддержке городского Комитета по культуре проводит фестиваль, посвященный 220-летию завершения первой русской кругосветной экспедиции Крузенштерна и Лисянского. Мероприятие называется «Под стягом русской державы: Вера, Отечество, Флот!».

В фальшивке обещана специально для завода «Северной верфи» расширенная интерактивная программа с личным участием Дмитрия Певцова, закрытая автограф-сессия, специальные открытки и фотографирование со всеми желающими. В настоящей программе фонда ничего подобного нет. Там официально заявлены мастер-классы по морским узлам, навигационные карты, сигнальная азбука, костюмированные игры, эстафеты, викторины, квест «Вокруг света с Крузенштерном» и гастрономическая площадка. Блок про работников верфи и личные встречи с артистом выглядит откровенной вставкой, которой не существует в природе. Ни фонд, ни Комитет по культуре, ни сам артист не анонсировали никакой отдельной встречи и автограф-сессии, для которой мог бы понадобиться некий регламент.

Сам псевдодокумент изобилует ошибками.

В поддельном приглашении среди участников указан народный артист России Николай Комлов. Вот только такого артиста не существует. На официальном сайте администрации Петербурга и у фонда заявлен народный артист России Николай Копылов. Мошенники даже фамилию гостя перепутать умудрились.

Официальный вариант названия творческого коллектива Дмитрия Певцова звучит как «Певцовъ-оркестр», с твердым знаком на конце фамилии, что отражает историческую стилистику. В присланном же документе используется упрощенное написание «Певцов-оркестр».

Отдельная история с контактами. Фейкоделы, пытаясь придать документу вес, в шапке правильно указали настоящий адрес фонда «Олимп». Но в самом конце документа адрес для подтверждения участия внезапно меняется на совершенно другой домен с искаженным написанием.

Фейк создавался намеренно, чтобы разжечь социальное напряжение, столкнуть рабочих с артистами, дискредитировать Дмитрий Певцова, ведущего активную политическую деятельность.