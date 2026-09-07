Во Владивостоке состоялась первая Международная регата в рамках ВЭФ-2026

В рамках ВЭФ-2026 состоялась Владивостокская международная регата, а также два типа гребли - прибрежная и индор. Фото: Елена Игнатьева/photo.roscongress.ru

Восточный экономический форум - это не только про бизнес и сотрудничество. В рамках ВЭФ-2026 состоялась, например, Владивостокская международная регата, а также два типа гребли - прибрежная и индор.

«Спортивная программа ВЭФ развивается как площадка возможностей для федераций. Одной из особенностей в этом году станут форматы, в которых будут соревноваться и ведущие спортсмены, и любители. Международная Владивостокская регата – хороший пример того, как гребцы не только эффектно показывают свой вид спорта, но и вовлекают в него новую аудиторию, дают его прочувствовать. А масштабный заплыв на открытой воде в таком спортивном городе, как Владивосток, имеет все шансы стать новой спортивной традицией Форума», – анонсировала глава дирекции по организации спортивно-зрелищных мероприятий Фонда Росконгресс Дарья Силаева.

Регата состоялась 4 сентября 2026 года, стартовав на водной станции ТОФ. Она прошла в традиционном формате «спорт + шоу», где состязания лучших гребцов совместили с демонстрацией модных коллекций местных дизайнеров и музыкальным сопровождением. Также организаторы состязаний отметили, что в 2026 году впервые пройдут любительские соревнования по гребле на эргометрах, в которых смогут принять участие все желающие старше 18 лет.

В соревнованиях по прибрежной гребле и гребле-индор выступили около 200 атлетов из восьми государств: России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Армении, Киргизии, Беларуси и даже Афганистана. Заезды на прибрежных лодках же прошли на открытой воде в бухте Юбилейная, где участники преодолели дистанцию свыше километра.

Спортивная программа ВЭФ-2026 представлена на сайте форума. Новости - в телеграм-канале Sport Roscongress. Организатор: Фонд Росконгресс, при поддержке Правительства РФ.