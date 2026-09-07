«Вес может вернуться обратно!»: звездный диетолог предостерегла 52-летнюю Наталию Антонову от изнуряющей диеты

Звезда сериалов Наталия Антонова поделилась в своем блоге, как за неделю похудела на 6 кило на сельдереевом супе. Фото: социальные сети.

Звезда сериалов Наталия Антонова поделилась в своем блоге, как за неделю похудела на 6 кило на сельдереевом супе.

Правда, 52-летняя артистка уточнила, что, когда было слишком голодно, она добавляла в свой диетический рацион белок - яйцо или отварную курицу. Наталия объясняет: решиться на такую радикальную диету ей пришлось из-за страха набрать лишний вес, как во время третьей беременности, когда актриса поправилась на 30 кило. Позже ей удалось похудеть, и теперь Антонова внимательно следит за своим весом, порой слишком сильно ограничивая себя в еде.

— Я всегда завтракаю. Каждый день ем суп. Не ем за три часа до сна. Ужин не позднее 20:00–21:00. И обязательно 12-часовой перерыв между ужином и завтраком. Хочешь быть как птичка — ешь как птичка, — делится со своими подписчиками Наталия.

Однако звездный нутрициолог Надя Шарк (она работала над стройными фигурами Прохора Шаляпина и Яны Рудковской. — Ред.) считает, что актриса выбрала слишком радикальный режим питания.

Нутрициолог Надя Шарк Фото: личный архив.

— Наталия, конечно, красотка! Не каждая выдержит неделю практически на одном сельдереевом супе. Я бы на третий день уже не могла на него смотреть, — шутит звездный диетолог Надя Шарк. — Сам сельдерей прекрасен: много клетчатки, которая дает сытость и поддерживает работу кишечника, улучшает стул. И периодически снижать калорийность рациона и устраивать разгрузочные дни, конечно же, полезно, потому что в обычной жизни мы часто едим больше, чем нам действительно нужно. Но минус 6 кг за неделю, на мой взгляд, очень много. Это точно не 6 кг жира: при резком ограничении питания уходит в первую очередь вода и гликоген.

Если говорить о диете, то мне нравится 5-дневный протокол FMD (диета, имитирующая голодание), на которой за 5 дней можно спокойно снизить вес на 2–2,5 кг. Это сбалансированный и научный протокол питания. И всегда важно, как выходить из таких «разгрузочных дней». Если начать есть все подряд или так же, как до диеты, то вес вернется обратно. Если постепенно повышать калорийность и убрать все вредные продукты, то сниженный вес, с небольшой прибавкой, останется. И в долгосрочной перспективе я за сбалансированное питание: белки, жиры, углеводы и клетчатка в каждый прием пищи, — считает специалист.