Анастасия Боцан-Харченко: ЛДПР и после ухода моего отца осталась надежной опорой и заступницей для миллионов людей в нашей стране

Анастасия Боцан-Харченко с журналистами Радио «Комсомольская правда» Любовью Моисеевой и Александром Гамовым. Март 2025 г. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Слуцкий принял на себя ответственность, и партия не канула в Лету

- …Анастасия Владимировна, после ухода 6 апреля 2022-го основателя ЛДПР Владимира Жириновского перед партией неизбежно встал вопрос о преемственности. Что лично для Вас означает сохранение его политического наследия и как Вы оцениваете развитие партии под руководством Леонида Слуцкого?

- Мне кажется, прямое сравнение Владимира Вольфовича и Леонида Эдуардовича изначально было бы не совсем правильным.

- Почему?

- Отец создавал ЛДПР, формировал ее характер, язык, политическую философию. Повторить его невозможно, но в этом и нет необходимости.

Перед новым руководителем стояла другая задача - сохранить партию после неожиданного ухода ее основателя и провести ее через очень непростой период для всей страны.

Леонид Эдуардович принял эту ответственность в 2022-м и, на мой взгляд, достойно руководит партией все эти годы.

ЛДПР не канула в Лету с уходом Жириновского, а продолжила звучать уверенно и громко, оставаясь надежной опорой и заступницей для миллионов людей в нашей стране.

- Да, это так.

- Для меня важно, что за прошедшее время партия сохранила свой узнаваемый политический голос и осталась преданной заветам своего основателя. Но о реальных результатах партии правильнее всего судить не по громкости заявлений, а по ее работе. И здесь каждый может увидеть, что ЛДПР не замерла во времени, а продолжает уверенно расти и развиваться.

Защищать интересы страны и обычного человека

- Если бы Владимир Вольфович увидел сегодняшнюю ЛДПР, какие изменения он, на Ваш взгляд, принял бы, а с чем наверняка стал бы спорить?

- Отец был человеком, который спорил практически со всеми, постоянно искал более точные решения и никогда не считал, что сделано уже достаточно. Даже если он поддерживал общее направление, то почти всегда требовал двигаться быстрее (смеется).

Это было неотъемлемой частью его характера. Но, думаю, главное направление сегодняшней ЛДПР он бы безусловно поддержал: партия продолжает защищать интересы страны и обычного человека. И лично для меня это и есть наиболее честный критерий преемственности.

Не сомневаюсь, что отец узнал бы в сегодняшней работе партии многие заложенные им подходы.

- Какие именно?

- Например, Всероссийский прием граждан, выездные приемные, программа «Буду жаловаться в ЛДПР». Человеку необязательно ехать в Москву или разбираться в сложной системе ведомств: он может обратиться в наше региональное отделение либо направить свою проблему через сайт партии.

Появились и новые проекты, отвечающие на проблемы, которых раньше либо не существовало, либо они не были настолько заметны.

Например, «Родительский комитет ЛДПР», который помогает семьям с детьми-инвалидами и занимается вопросами безопасности ребятишек.

«Отец старался помогать адресно и не любил рассказывать об этом»

- Вы возглавляете Фонд Жириновского, который занимается сохранением наследия Вашего отца. Какие направления его работы для Вас наиболее важны?

- Фонд был создан отцом еще при его жизни, прежде всего как благотворительный. Люди со всей страны обращались с самыми разными проблемами: кому-то требовалось дорогостоящее лечение, кто-то пострадал от мошенников, кому-то не удавалось получить место для ребенка в детском саду.

Отец старался помогать адресно и не любил рассказывать об этом публично. Считал, что добрые дела должны совершаться тихо.

Поэтому для меня важно, чтобы фонд продолжал не только сохранять память о Владимире Жириновском, но и помогать людям. Это не два разных направления, а одно - единое.

Наследие Жириновского состоит не только из выступлений, книг и политических прогнозов, но и из отношения к человеку, оказавшемуся в трудной ситуации.

Другая большая задача - сохранить и сделать доступным интеллектуальное наследие отца. Это более 500 произведений и свыше 16 тысяч часов видео- и аудиозаписей. Их необходимо систематизировать, изучать, публиковать, объяснять контекст, в котором были произнесены те или иные слова.

При жизни отца часто воспринимали прежде всего как яркого политика и блестящего оратора. За этой внешней яркостью не всегда замечали глубокого аналитика, человека с несколькими образованиями, огромной эрудицией и способностью сопоставлять исторические процессы. Сегодня мы должны показать и эту сторону его личности.

Фонд участвует в мероприятиях к 80-летию Владимира Жириновского, помогает развивать музейно-выставочную деятельность. Большим событием стала выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Манеже. В Москве открылся обновленный Музей Жириновского, где представлены его личные вещи, письма, документы и фотографии. Для меня важно, чтобы память об отце не превратилась в застывший памятник. Его труды должны оставаться частью живой общественной и политической мысли, быть понятными не только тем, кто лично его помнит, но и молодым людям.

100 дней преобразования России

- В июне ЛДПР представила предвыборную программу «100 дней преобразования России». Какие ее положения Вы считаете продолжением идей Владимира Жириновского, а что в ней отвечает уже сегодняшним реалиям?

- Само название программы очень созвучно подходу отца. Он не любил неопределенных сроков и бесконечных обещаний что-либо постепенно улучшить. Считал, что у каждого решения должны быть понятная цель, конкретный срок и человек, отвечающий за результат.

На президентские выборы в 2018 году мой отец шел с программой «100 пунктов: Мощный рывок вперед!». Поэтому определенная программная преемственность здесь, безусловно, присутствует. Но, на мой взгляд, наследие нельзя сохранять посредством механического повторения прежних предложений, и главное, что партия не занимается этим, видя, что меняются экономические условия, появляются новые возможности, а значит, должны меняться и инструменты. Принцип при этом может оставаться прежним.

- Можете привести конкретные ситуации?

- Например, отец предлагал сделать размер пенсии понятным и напрямую связанным с трудовым стажем: начислять не менее тысячи рублей за каждый отработанный год. В сегодняшней программе эта логика получила дальнейшее развитие.

Доступное жилье также всегда было одной из главных тем ЛДПР. Владимир Вольфович говорил о жилищных кооперативах, сейчас партия предлагает программу «Народная ипотека» со ставкой 3%. Инструмент изменился, но задача осталась прежней - дать работающему человеку возможность приобрести собственное жилье, не превращая ипотеку в пожизненное финансовое бремя.

То же относится к предложениям об индексации пенсий, повышении стипендий до уровня МРОТ и другим социальным мерам.

Во всех них я вижу основополагающий принцип отца: государство должно оцениваться по тому, как живет обычный человек, может ли он содержать семью, получить образование, жилье и достойную поддержку в старости вне зависимости от региона проживания.

Поэтому для меня «100 дней преобразования России» - прямое продолжение заложенной отцом политической логики применительно к нынешним условиям.

Анастасия Боцан-Харченко и Леонид Слуцкий часто советуются друг с другом.

Живая, независимая и человечная

- Если все-таки попытаться охарактеризовать сегодняшнюю ЛДПР двумя-тремя словами - какая она для Вас?

- Живая, независимая и человечная!

Живая - потому что партия развивается и отвечает на новые вызовы, а не существует исключительно за счет прошлого. Независимая - потому что сохраняет собственную позицию и право говорить о том, с чем не согласна, сохраняя статус главной оппозиционной силы страны.

Человечная - потому что в центре ее работы по-прежнему находится конкретный человек с его повседневными проблемами.

При этом ценностная формула партии остается прежней: свобода, патриотизм и закон. Эти слова отец поместил на герб ЛДПР не как украшение. Для него они были связаны между собой.

Свобода - это возможность человека самому выбирать свой путь, профессию и будущее, реализовывать свои способности без бессмысленных запретов и бюрократических препятствий. В отношении молодежи это означает не только запрещать и ограничивать, но прежде всего создавать возможности для образования, профессионального развития и самостоятельного выбора.

Закон должен защищать гражданина от произвола, а не существовать исключительно как карательный инструмент. Без закона свобода легко превращается во вседозволенность, но и закон без уважения к человеку становится бездушной инструкцией.

Патриотизм для ЛДПР - это защита интересов России, всего Русского мира, исторической памяти и людей, которые сегодня защищают страну.

Отец очень любил Россию, но его патриотизм никогда не был церемониальным. Он проявлялся в постоянном стремлении сделать государство сильнее, а жизнь его граждан - справедливее.

Именно сочетание этих трех ценностей позволяет ЛДПР оставаться узнаваемой партией, созданной Владимиром Жириновским.

…И о программе «Пенсионеры России»

- Недавно ЛДПР представила государственную программу «Пенсионеры России». Владимир Вольфович всегда уделял особое внимание старшему поколению и социальной справедливости. Какие положения программы, на Ваш взгляд, были бы ему особенно близки?

- Отец прежде всего стал бы внимательно изучать конкретные пункты. Его всегда интересовало не название программы, а то, что именно изменится в жизни человека после ее реализации.

Думаю, ему был бы близок отказ от непрозрачной системы пенсионных баллов. Он неоднократно говорил, что человек должен заранее понимать, какую пенсию получит за свой труд, а не пытаться самостоятельно разобраться в сложных формулах и коэффициентах.

Важное предложение - освободить работающих пенсионеров с доходом ниже 50 тысяч рублей в месяц от НДФЛ. Многие пожилые люди продолжают трудиться не только потому, что хотят сохранять активность, но и потому, что пенсии недостаточно. Требовать с их скромного заработка подоходный налог несправедливо.

Индексация пенсий не ниже уровня инфляции также соответствует позиции отца. Причем речь должна идти не об усредненных показателях, а о реальном росте стоимости продуктов, лекарств и коммунальных услуг - тех расходов, которые составляют значительную часть бюджета пожилого человека.

Отдельно я бы выделила социальный патронаж для одиноких пенсионеров. Отец очень тяжело воспринимал ситуации, когда пожилой человек оставался один со своими болезнями и бытовыми проблемами и не знал, к кому обратиться за помощью.

В программе более 80 пунктов. Но само по себе количество предложений еще не является результатом. Отец обязательно спросил бы, когда они будут реализованы, кто за это отвечает и как изменится жизнь конкретного пенсионера. Именно поэтому особенно важно, что в программе обозначены не только меры, но и сроки.

* * *

- Анастасия Владимировна, как Вы думаете, поддержал бы Ваш отец государственную программу ЛДПР «Пенсионеры России»?

- Мне кажется, программу бы Жириновский поддержал. А затем (зная характер отца, могу предположить) наверняка потребовал бы немедленно ее реализовывать.

- Спасибо Вам за откровенное интервью.

КСТАТИ

Сегодня в ЛДПР около 400 тысяч человек

- В минувшем созыве Госдумы во фракции ЛДПР был всего 21 депутат, однако за 5 лет они приняли участие в разработке 1260 межфракционных законодательных инициатив, 413 из которых стали законами. Для небольшой по численности фракции это серьезный результат. На региональных выборах прошлого года партия заняла второе место в семи из одиннадцати субъектов, где избирались законодательные собрания. Представители ЛДПР впервые появились в городских парламентах Казани, Махачкалы, Владимира, Липецка и Ульяновска.

Сегодня в партии около 400 тысяч человек.

Но для меня не менее важен другой показатель - сохранение непосредственной связи с людьми. Депутаты выезжают в малые города и поселки, проводят расширенные заседания фракции в регионах, принимают обращения граждан и каждое берут в работу. Именно так всегда понимал работу партии отец: нельзя судить о положении в стране исключительно из московского кабинета. И здесь в сохранении смысла, ради которого Жириновский создавал ЛДПР, я тоже вижу преемственность: слышать тех, кого не слышат чиновники, прямо говорить о проблемах и добиваться конкретных решений. Мне представляется, что нынешний курс партии этому полностью соответствует.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Плечом к плечу. За Русскую Победу!»

- Анастасия Владимировна, а какие еще появились новые формы работы ЛДПР?

- Уверена, что Жириновский поддержал бы и ту колоссальную помощь участникам специальной военной операции, их семьям, волонтерам и предпринимателям, работающим для фронта.

Этой теме посвящены форумы «Плечом к плечу. За Русскую Победу!».

Уверена также, что сам принцип такой работы был бы отцу близок: патриотизм для него никогда не являлся отвлеченным понятием, он всегда предполагал действие и личную ответственность.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«Для моих дочерей - Кати и Саши - Владимир Вольфович был прежде всего любящим дедушкой»

- И завершающий, более личный вопрос. Анастасия Владимировна, у Вас две дочери. Они интересуются политикой или, зная, насколько непростой была судьба их дедушки, Вы стараетесь держать их в стороне от публичной жизни?

- Я не стараюсь их оградить от политики, но и не подталкиваю к ней.

Мне важно, чтобы Катя и Саша сами научились понимать происходящее, задавать вопросы и делать собственные выводы.

Для них Владимир Вольфович прежде всего был дедушкой - любящим, заботливым, со своими привычками и семейными традициями. Он рассказывал им о стране, истории, о людях, живущих в разных регионах.

Иногда я беру дочерей на мероприятия нашего фонда.

Мы вместе были на выставке «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Манеже. Мне тогда было интересно наблюдать за ними: как они читали документы, рассматривали фотографии, останавливались возле стендов, слушали рассказы людей, которые знали отца.

Для детей это очень важный опыт: они понимают, что дедушка был не только близким им человеком, но и политиком, важнейшей фигурой в нашей истории, оставившей заметный след. Политика ведь существует не только в Государственной Думе или на экране, в телевизионных дискуссиях. Она касается цен в магазине, работы школ и больниц, доступности лекарств, помощи семьям и качества законов. В этом смысле мои дочери, конечно, ею интересуются, потому что учатся видеть связь между решениями государства и жизнью людей.

Свяжут ли они когда-нибудь свою судьбу с политикой, я не знаю. Это будет только их решение. Для меня главное, чтобы оно было самостоятельным и осознанным. Думаю, отец отнесся бы к этому так же.

Оплачено из средств избирательного фонда Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.