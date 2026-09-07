Андрей Полосин, проект «ДНК России»: Государство – это и есть общество

Фото: Анастасия Велытяк

Отношения власти и общества часто выходят на первый план различных дискуссий. В каких-то странах граждане находятся под давлением жесткого государственного аппарата. Где-то наоборот – этот аппарат настолько слаб, что страну изнутри разъедает анархия. По какому пути идти России? Как найти компромисс, столь необходимый для нормального функционирования страны? И как заключить этот общественный договор? Об этом и многом другом в интервью «КП» на полях ВЭФ-2026 рассказал Андрей Полосин, проректор Президентской академии, советник генерального директора российского общества «Знание», научный руководитель проекта «ДНК России».

- На Восточном экономическом форуме прошла сессия, посвященная разработке учебных пособий по социо-гуманитарным дисциплинам, подготовленных Президентской академией в рамках проекта «ДНК России». Расскажите, что это такое?

- В 2022 году окончательно оформились и были четко сформулированы несколько ключевых положений. Во первых, мы осознали себя государством-цивилизацией – и это решение получило не философское, а практическое, управленческое, директивное закрепление в Стратегии национальной безопасности. Затем появились другие документы, включая указ № 809 «О защите традиционных духовно-нравственных ценностей» и целый ряд нормативных актов, которые ставят перед системой государственного управления задачи по формированию позиции России как суверенного государства, стремящегося к лидерству в различных сферах. Очевидно, что такая работа требует научного обоснования. Особенно когда мы готовим не только школьников, но и будущих специалистов, преподавателей в системе высшего образования и управленцев. Важно дать им понимание, опирающееся на научные теории и подтвержденное практическими наблюдениями. В 2022 году на Госсовете по молодежной политике президент поставил задачу по разработке курса «Основы российской государственности». С сентября 2023 года он был внедрен в ВУЗы. Мы пригласили к совместной работе сначала сотни, а затем и тысячи преподавателей. Это был не продукт, созданный в изолированной лаборатории, а результат коллективного решения, выработанного межвузовскими коллективами, которые объединила Президентская академия. Мы использовали технологии вовлечения и со-творчества, уже многократно опробованные в других областях.

- Как тысячи экспертов могут договориться? Есть же такое выражение: два экономиста – три мнения…

- Да, два юриста – четыре мнения. Два философа – 10 мнений. В бесконечных дискуссиях и софистике легко запутаться. Но когда перед вами стоит конкретная задача – выйти 1 сентября к студентам с определенной учебной нормой, – приходится искать консенсус. Кстати, в высшей школе, согласно нормативам, вариативность составляет 80%, и первоначально был создан курс общей истории – довольно стандартизированный, но объемный. Преподаватели выбирали разные его части, и это показало необходимость большей четкости. Чтобы обеспечить сходимость множества мнений, потребовалась сложная работа. Ей предшествовала разработческая конференция в Сочи, организованная совместно с обществом «Знание». В конференции участвовали 254 представителя вузов: 86 докторов наук, остальные – кандидаты, плюс 4 члена-корреспондента и 2 академика. Они сами пришли к выводу, что для переосмысления социогуманитарного знания необходим новый учебный курс. Владимир Владимирович поддержал это предложение и дал соответствующее поручение. В работу включились сначала полторы тысячи человек, затем круг расширился. Самым сложным для социально-гуманитарных дисциплин оказалось само понятие государства и государственности. Потребовалось пересмотреть дисциплинарные рамки – от философии и культурологии до экономики, управления, психологии, социологии, политологии и других.

- А зачем это нужно было? Мы же все примерно понимаем, что такое государство…

- Примерно – да. Раньше это понимание сводилось к тому, что сформулировал еще Энгельс: государство должно отмереть и занять место в музее рядом с каменным топором. Свободу трудящимся, государство как инструмент подавления – эта научная парадигма долго обучала студентов. Затем пришел отказ от исторического материализма, но в вопросе о «смерти» государства неожиданно возникла солидарность с продолжением «Капитала» Маркса – государство стали трактовать как систему услуг, а вместе с ним и образование, здравоохранение и прочее. Сегодня мы даже слово «социальный» понимаем скорее как «инклюзивный», нежели «общественный» (в советские годы общественники тоже были фигурами неоднозначными). Возник дисбаланс между теориями и практикой: государства не только не желают умирать, но и выступают основой защиты и развития общества – культуры, языка, традиций, норм, достижений, технологий, финансовой стабильности, освоения недр, занятости, образования, самой жизни. И никто, кроме государства, этого не делает. Однако научная обоснованность государства оказалась в странном положении. Единственной альтернативой была концепция власти, данной Богом, но она давно утратила актуальность как модель устройства – тем более что у нас, согласно Конституции, государство и церковь разделены. При всем уважении к роли религии в нравственном воспитании и культуре, государственное управление должно было получить нормальное научное обоснование – и оно получено.

- К чему в итоге пришли?

- В результате совместной работы мы сегодня можем уверенно говорить: государство – это инструмент обеспечения защиты и развития общества. Государственность – та функция, которая позволяет сохранять, передавать, воспроизводить и развивать культуру, сформированную в рамках языков и традиций народов, создающих эту государственность. Это позволяет уйти от заблуждения, будто государство – нечто отдельное. Напротив, государство – это само общество, точнее, его системная организация. Соответственно, политология, философия, социология и даже психология с ее бессознательным потребовали пересмотра основных концепций. Мы обнаружили множество прекрасных авторов – и отечественных, и зарубежных, – чьи теории позволили собрать эту картину. Систематизация социогуманитарного блока дает нам возможность определить его меру для подготовки инженерных, управленческих и гуманитарных кадров, а также прекратить разброс знаний у студентов с одинаковыми дипломами. Вуз, безусловно, должен сохранять самостоятельность – в том числе в выборе профессоров и тематики. Но если у вас диплом по государственному управлению, то независимо от вуза ваш уровень образования должен соответствовать единым стандартам. Иначе мы наблюдаем массу странных расхождений.

- Кстати, если посмотреть на страны со слабой государственностью – там случаются гражданские войны, неуважение к власти, и это всегда заканчивается плохо… То есть, эта крайность тоже очень плоха!

- Мировая практика показывает, что даже самые светлые гуманистические идеи в реальности часто требуют врага. Как любому сценаристу, им нужен антагонист – и почему бы не сделать им государство? Тогда чиновник становится неприятным персонажем, а борьба простого человека с государством – главным сюжетом. Но жизнь это не подтверждает. Сильное государство – это умное государство, способное переживать сложные периоды и отражать интерес общества к развитию. Это инструмент, которым само общество обладает и для которого оно сформировано. И тогда чиновник понимает: он пришел не осуществлять легитимное насилие, а обеспечивать защиту и развитие общества, а значит – каждого человека.

- Как проект будет развиваться дальше? Учебные пособия уже подготовлены по разным дисциплинам?

- Да. Президентская академия (издательство «Дело») выпустила первую за 30 лет оригинальную серию учебных пособий, охватывающую весь комплекс социо-гуманитарного блока. Мы представили 15 пособий на форуме. Еще несколько пособий нужно разработать, чтобы продолжить образовательный трек. Но сейчас главное – наладить взаимодействие с системами и институтами, которые формируют продукты в области воспитания, просвещения и культуры, укрепляющие нашу гражданственность. Эту задачу проект, скорее всего, и будет решать. В национальном проекте «Молодежь и дети» для «Основ российской государственности» закреплена строка до 2030 года. Цели ясны, задачи поставлены. Более 40 тысяч преподавателей высшей школы участвуют в различных мероприятиях «ДНК России». Огромная благодарность Министерству высшего образования за поддержку и понимание целей, за взаимодействие с философами и историками. «Основы российской государственности» вошли в гуманитарную часть ядра высшего образования.

- В понимании государственности есть две крайности: либо некая жесткая диктатура, либо сервисное государство с максимально либеральным подходом. Ваш подход – это что-то посередине?

- Понимание государства как Левиафана и как системы услуг – по сути, одна и та же позиция, позиция ничтожности государства. Но если не государство, то кто-то иной возьмет на себя все эти функции. И если ими становятся структуры финансовых рынков, они обычно не учитывают интересы развития человека, а лишь его так называемые потребности. Тогда возникает потребительское поведение и все процессы, разрушающие и человека, и человечество в целом. Поэтому наше понятие государственности противостоит и Левиафану, и системе услуг – они вместе, а это отдельная история.

СПРАВКА «КП»

XI Восточный экономический форум (ВЭФ-2026) проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Главная тема форума - «Дальний Восток - развитие во благо людей». Мероприятие собрало более 5 тысяч представителей из 80 стран мира.

Деловая программа включает свыше 100 сессий, объединенных в пять тематических треков: «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Механизмы привлечения частных инвестиций», «Дальний Восток - полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего», «Логистика и инфраструктура для роста экономики». Ключевое событие - пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Медиагруппа «Комсомольская правда» является многолетним информационным партнером ВЭФ. На форуме традиционно работает стенд и студия радио «Комсомольская правда». Организатор форума – Фонд «Росконгресс».