Даже думать о работе не могу! Как отличить усталость от выгорания и что с этим делать

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Есть во фразе «я выгорел на работе» нечто скучное и шаблонное. Ну, кажется, да что в этом такого, все мы время от времени устаем и выгораем. А потом отдохнем, отчалим в отпуск, и снова все налаживается. А вот и нет! Усталость от работы и выгорание - совсем разные вещи, утверждает рекрутер, карьерный консультант и автор книги «Уставшие» Алена Владимирская. Она, кстати, несколько лет назад и сама стала жертвой выгорания. Вот мы с Аленой и решили поговорить о том, как понять, что ты точно выгорел, что с этим делать и можно ли этот неприятный процесс предотвратить.

Алена Владимирская.

ПРОФЕССИИ ПОД УДАРОМ

- Как так вообще могло случиться, что такой крупный специалист по трудоустройству как вы мог выгореть? Не рекламный ли это ход? - спрашиваю я у Алены.

- Как врачи болеют, так и карьерные консультанты выгорают. Выгорание чаще всего происходит у людей «помогающих и эмоциональных профессий»: врачи, учителя, рекрутеры, психологи, журналисты. Потому что в ходе работы ты принимаешь на себя чужие проблемы, переживания, эмоциональный фон. Со мной это начало происходить в пандемию, а окончательно я поняла, что выгорела, в конце 2022 года.

Кстати, у многих тогда произошло выгорание: наша жизнь резко поменялась, все смешалось и еще не наросла та корочка, которая сейчас позволяет нам сказать себе что-то из серии «да ладно, справимся». Человек, который выгорает, постоянно чувствует, что на него что-то давит: это может быть токсичный начальник или какая-то нерешаемая проблема на работе. И одна из главных ошибок в карьерном выгорании - пытаться убедить себя, что все рассосется. Нет! С выгоранием надо работать. Это как с болезнью. И чем позже ты начнешь его лечить, тем будет сложнее.

КАК РАСПОЗНАТЬ

Но для начала надо разобраться, а точно ли вы выгорели? Может, все не так глобально? Алена Владимирская предлагает выполнить простое упражнение для диагностики своего состояния: если вы чувствуете, что жизнь стала не мила, работа поперек горла, начальник и коллеги бесят, а сами вы все чаще считаете себя недооцененным и задаетесь вопросом «а на своем ли я месте?», то просто возьмите три дня отпуска.

- В эти три дня не стоит делать ничего, что ассоциируется с работой. Нельзя отвечать на рабочие звонки, поддерживать рабочую переписку и прочее, иначе отвлечься не получится. И еще важный момент: в эти три дня вы должны отдыхать непривычным для себя способом. Если привыкли к интеллектуальной работе, то возьмите и поклейте обои в какой-нибудь бытовке на даче. Вам надо переключить мозг, чтобы он перестал жевать вот эту вашу обычную жвачку, когда вы недовольны работой и все вокруг «козлы».

Если через три дня вы пришли на работу, и все нормализовалось, то никакого выгорания в профессии у вас нет, считает эксперт.

- Вы просто устали, и надо себя разгружать: учиться говорить «нет», когда вам накидывают работу сверху, учиться рационально планировать рабочее время, в конце концов, поменять место работы. А вот если после трехдневного мини-отпуска ощущение «все опротивело» не просто осталось, а даже усилилось, то вы карьерно выгорели, тут уже речь идет о смене рода деятельности, - дает диагноз Алена Владимирская.

По словам эксперта, карьерное выгорание - процесс длительный. От первых тревожных звоночков до осознания ситуации может пройти несколько лет.

Для начала надо разобраться, а точно ли вы выгорели? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

СРАЗУ УВОЛЬНЯТЬСЯ НЕ БЕЖИМ

- Выгорание - это обязательная смена работы? - уточняю я у Алены.

- В 90% - да. Но отчего я очень сильно предостерегаю, это от того, чтобы немедленно бежать и увольняться. Не стоит действовать истерично, потому что на деле дальше человеку становится только хуже. Не понятно, сколько займет поиск новой работы. Рынок труда сейчас сложный, поиск занимает среднем от трех до шести месяцев. К тому же не ясно, насколько вы востребованы на рынке, найдете ли вы вообще что-то, и не будет ли новое предложение хуже. Поиск работы требует много ресурсов, а когда человек выгорел, то никаких ресурсов у него просто нет. Поэтому уходить в никуда нельзя! Перед тем, как уволиться, вы должны четко знать, что ваших денег хватит на то, чтобы спокойно прожить без работы минимум шесть месяцев, причем, жить нормально, а не в режиме жесткой экономии. Если этих денег нет, не увольняйтесь. Но при этом ваше отношение к текущей работе должно поменяться. Вы для себя уже понимаете, что со временем уйдете, а работу воспринимаете как свой финансовый парашют. При этом вы хорошо работаете и выполняете все свои обязанности, просто меняете отношение внутри себя.

- То есть уже вы используете работу, а не она вас?

- Именно так. И вам становится намного проще ходить на работу, потому что вы понимаете - это просто временная штука, которая вас поддерживает, - объясняет Алена Владимирская.

Кроме того, по словам эксперта, перед тем как увольняться, нужно оценить свою востребованность на рынке.

- Если вы уверены, что дико востребованы и, выйдя на рынок, буквально на следующий день найдете работу, то можете писать заявление об уходе. Но перед тем, как выйти на новое место, обязательно возьмите паузу месяца на два, чтобы разобраться, от чего именно вы выгорели. Нужно осознать для себя те вещи, которые для вас в карьере недопустимы. Например, вы не можете вставать на работу очень рано, или вам нужно строго уходить с работы не позднее 18 часов, потому что вам крайне важно проводить время с семьей, но раньше вы не могли в этом признаться. Теперь это нужно сделать, иначе новое выгорание неизбежно.

ПОВЕРЬ В МЕЧТУ: ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

- В карьере есть два смысла: ближний, или короткий, смысл - это горизонт планирования от года до трех лет. А большой, или длинный, - в промежутке от 3 до 10 лет. Ближний смысл в основном про обязательства и возможности: ипотека, дети, отпуск, новая машина, должность повыше. А дальний смысл - это размышления над вопросами «кто я?», «что останется после меня?», «зачем я работаю?»

С возрастом для нас более значимыми становятся именно дальние, глубинные смыслы. И важно этот смысл в себе раскопать. Можно взять большую детскую мечту и преобразовать ее в карьеру, - рассказывает Алена Владимирская. - У меня была клиентка, которая возненавидела свою работу. Ее считали профи, хорошо платили, но она устала от своего рода деятельности. Я спросила, какая у нее в детстве была мечта, и она рассказала, что хотела заниматься балетом, но ее некому было возить в балетную школу. Для понимания, передо мной сидела зрелая женщина под 100 килограммов веса. И вот, как она в итоге реализовала свою детскую мечту или большой смысл: она нашла тренера, помещение и открыла студию балета для взрослых. Вложила в это 300 тысяч рублей, за три месяца их отбила и вышла в прибыль. Теперь у нее студия, мини журнал на эту тему, поездки с коллективом и клиентами на спектакли по всей стране.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Как избежать выгорания

Рекомендации карьерного консультанта Алены Владимирской.

1. Многие причины карьерного выгорания после 45 лет кроются не в карьере, а в возрастных особенностях. Поэтому очень важно регулярно проходить чекап у врачей и обязательно посетить эндокринолога. Часть проблем, включая постоянную усталость, после выполнения рекомендаций врачей может просто исчезнуть.

2. Чаще всего выгорание происходит от того, что наши ожидания не соответствуют реальности.

- Люди сами себе многое надумывают в карьере. Ну, например: «через год я точно стану начальником департамента». А когда этого не происходит, человек начинает ненавидеть начальство и гнобить себя самого. На самом же деле ему никто не обещал подобного карьерного роста. Второй сценарий: это когда начальник дает человеку надежду, например, его принимают в кадровый резерв, даже чему-то дополнительно обучают, но карьерного роста не происходит. И это прямой путь для выгорания хорошего специалиста, - поясняет Алена Владимирская.

Поэтому, по словам эксперта, очень важно хотя бы раз в год четко сверять свои ожидания с реальностью. К тому же наши ожидания тоже могут меняться. Вчера, к примеру, хотелось упора на интересные, пусть даже бюджетные, проекты, а сегодня мне важнее заработать побольше денег, и я готова браться за любые проекты.

- То есть сверяем и понимаем свои реальные ожидания от работы. Важно понимать, что от чего-то приходится отказывается. Если хочется много денег, то придется много работать. А это дикая уязвимость, потому что денег хотят многие, и ты все время будешь находиться под угрозой того, что тебя могут заменить. А «хочу и много денег, и ненапряжной работы» - нет, так не бывает, - отмечает Алена Владимирская.

3. Важно понимать свою востребованность на рынке. Для этого важно поддерживать общение с коллегами по сектору, чтобы про вас помнили, а также раз-два в год ходить на собеседования в другие компании. По их итогам вы поймете: если вас на работу приглашают, значит, вы востребованы. Если нет, то надо понять, что нужно доработать, чему поучиться, чтобы в случае увольнения не пополнить ряды безработных.

- Приходить на такие собеседования важно в нормальном эмоциональном состоянии и спокойно относиться, если вам не предлагают работу. Просто нужно сделать для себя выводы. Это отличная проверка для себя самого и, возможно, повод обратиться к хорошему карьерному консультанту, который укажет на ваши ошибки и подскажет, по какой траектории эффективнее двигаться. В мире, где деньги все больше обесцениваются, самые лучшие вложения, это вложения в себя: в свое обучение, развитие, здоровье, в эмоциональное состояние. По итогам ваша личная капитализация точно вырастет, вы обрастете новыми знакомыми, вам точно будет не скучно жить. И как результат, никакого карьерного выгорания у вас с большой долей вероятности не случится, - замечает Алена Владимирская.

ЗНАЙ!

5 качеств человека, которые ускоряют выгорание

1. Неструктурность - человек не умеет ставить приоритеты при выполнении задач, а это приводит к перегрузкам. Человек не способен максимально эффективно идти к своим жизненным смыслам.

2. Гипертрофированные амбиции и нежелание объективно посмотреть на себя, в том числе на свой профессионализм. В итоге - либо завышенные ожидания, либо постоянное обесценивание своего опыта. Оценить реальный профессиональный уровень поможет хороший кадровый эксперт.

3. Неумение говорить «нет», желание нравиться всем.

4. Неумение формировать свою команду, находить сторонников, приятелей и друзей на работе. Если вы всегда один, то вы в зоне риска.

5. Идеализм или перфекционизм. В первом случае человек уверен, что все вокруг хотят только лучшего - ему лично и компании, никто не врет, не подсиживает, начальство всех ценит. Столкнувшись с реальностью, такие люди легко выгорают. Ну а перфекционисты требуют идеального качества и от себя, и от других. Так, увы, не происходит, что тоже ведет к выгоранию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работа на износ - это не подвиг, а тревога: почему сверхурочные и отказ от отпуска ведут к выгоранию, а не к успеху

Изобретать хай-тек – удел молодых: Почему одни компании зумеров ждут, а другие работать с ними боятся

В России нашли среднюю зарплату больше 900 тысяч рублей: Сотрудники отрасли удивились, увидев цифры

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

От выбора локации до аукциона: как купить помещение для бизнеса у города