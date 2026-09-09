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Политика9 сентября 2026 1:00

Бандеровские бесы не смогли взять обитель старца Зосимы: как живут монахи в одном из духовных центров Донбасса, который пережил очередную атаку ВСУ

Военкор Стешин побывал в обители старца Зосимы, который атаковали дроны ВСУ
Дмитрий СТЕШИН
Дроны атаковали один из духовных центров Донбасса, Свято-Успенскую Николо-Васильевскую обитель

Дроны атаковали один из духовных центров Донбасса, Свято-Успенскую Николо-Васильевскую обитель

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Бандеровские дроны атаковали один из духовных центров Донбасса, монастырь, построенный старцем Зосимой. Зосима все знал и все предсказал еще в 90-х годах. И завещал – «держитесь Москвы!». И монастырь держится. Военкор КП увидел своими глазами.

«Дорога с бесами»

Монастырь начали «разматывать» с весны 23 года. Собственно, я и приехал в духовный центр заводского Донбасса утром после первого обстрела. Привез меня старый товарищ, как говорят здесь, «еще по 14 году», он окормлялся в обители и чем мог ей помогал.

Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель была основана одним из самых почитаемых православных подвижников Донбасса – старцем Зосимой. Старец оставил нам предсказания еще из самого конца 20-го века, и они сбываются неумолимо, одно за другим. По старцу Зосиме, то, что я увидел сегодня утром, было «огненной колесницей», которая «докатится и до России». А Волновахский район ДНР уже четыре года как Россия.

За три года монастырь изменился внешне, но не внутренне. Он уже давно лежал бы в руинах, если бы его не восстанавливали монахини и немногочисленные трудники.

Только Господь мог укрепить их в этом упорстве. И люди, которые несмотря ни на что тянутся в обитель. До ЛБС (линия боевого соприкосновения - Прим.Ред.) здесь всего 40 километров, для дронов не расстояние. А вот артиллерия больше не достает, даже «натовская», калибра 155 мм. Монахини давно уже на слух определяют и калибр, а теперь и тип дрона.

Во дворе тлеет автомобиль гуманитарщика, помогавшего монастырю. В ночь не поехал в Донецк, остался в монастыре. Дороги здесь опасные, последний десяток километров мы пробирались мимо сгоревших машин, старых и свежих, по пятнам пожарищ на асфальте. Совсем рядом с монастырем в шесть утра вражеский дрон нашел последнюю, надеюсь, жертву этого дня – грузовик. Были раненые и погибшие. Центральные, основные трассы Донбасса прикрыты плотно ПВО, а вот такие второстепенные дороги, особенно ведущие к ЛБС – нет. Никаких зенитчиков на это не хватит. Остается ехать, уповая на Господа, на его волю.

Прибавилось могил и разрушений

Одна из монахинь рассказывает мне о последних годах обители:

- С 24 года нас не трогали, почти. Мы привыкли, что дроны над нами проходят куда-то. Но этот пролетел, потом вернулся, сделав круг, и вот…

Кадр из ночного видео, снятого после атаки дрона

Кадр из ночного видео, снятого после атаки дрона

Крыльцо монастырского корпуса развалено, от пламени горящей машины пленка на входной двери превратилась во что-то фантастическое. Мы с монахинями обсуждаем – на что это похоже? На водоросли морские, на морскую капусту – ламинарию. Монахини вообще бодрятся и даже шутят:

- Нам бы в храме гидроизоляцию куполов сделать, фрески осыпаются. По стоимости – как два билета на концерт Канье Уеста. Нет, не те, что по 100 тысяч, а те, что в вип-ложи, по два миллиона…

Идем на хозяйственный двор, где безобразным пятном растекся по асфальту еще один дрон.

- Это «Баба-яга», - замечает одна из монахинь.

Обломки дрона ВСУ

Обломки дрона ВСУ

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Действительно, она, проклятие ЛБС. Но почему она упала, и совершенно безвредно – никто не ведает. И не слышали, чтобы зенитчики в округе работали.

Служат в монастыре в подземном храме. Как первые христиане, «катакомбные». И страдания они приняли неимоверные. И здесь гибли монахи и монахини. Гибли их родственники, прячущиеся в монастыре от войны. Просто умирали старики – от сердца, это если по бумагам. Я вижу, сколько свежих могил прибавилось на монастырском кладбище, два десятках деревянных крестов.

Уже на пороге подземного храма мой товарищ спохватывается, вынимает пистолет из кобуры, проверяет предохранитель и протягивает монахине:

- Матушка, подержите пару минут, только палец со спускового крючка уберите.

Мне мучительно хочется сделать фотографию, но я ее не делаю, конечно. Только думаю, не могу вспомнить, в какой момент в русском монашестве прервалась воинская традиция? И почему? Наверное, с усилением и централизацией государства. Так и отошла в историю.

Связи в монастыре нет. Мать-настоятельница собирается ехать в Волноваху, в полицию. В машине гуманитарщика сгорели все документы, вообще все. И нужно это оформлять. Второй машине повезло больше – борта в дырках, но «жизненно важные органы не задеты». Только запаску пришлось поставить.

Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель была основана одним из самых почитаемых православных подвижников Донбасса – старцем Зосимой.

Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель была основана одним из самых почитаемых православных подвижников Донбасса – старцем Зосимой.

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Бесы не взяли обитель

Мы пьем чай «на дорожку». В трапезной натыкаюсь на композицию, условно, ее можно назвать «антивоенной». Пробитое шрапнелью окно, рядом герань (цветок), ноты на пюпитре пианино и подсвечник с потекшими свечами. Света в монастыре нет.

За чаем говорим о чем угодно, но все равно приходим к главному вопросу этого дня: «Зачем?». Противник знает, что это монастырь. Даже военных в округе нет – фронт сдвинулся, ушел из этих мест.

Мой товарищ замечает:

- Я немного знаю, по роду службы, что за псы сидят на пультах этих дронов, Им сказали поразить цель, они это сделали.

Я слушаю краем уха и копаюсь в телефоне, нахожу, показываю всем несколько фото, сделанных мною в только что освобожденной Красногоровке. Шикарный детский конь-качалка, чистый, плюшевый, со стременами и хвостом. К одному из полозьев синей изолентой примотаны две толовые шашки и кусок советского алюминиевого фонарика с двумя батарея. Взрыватель электронный, так называемый «джоник», в том числе, срабатывает и на изменение положения предмета. Судя по большим батареям, мина могла ждать свою жертву очень долго, месяцами. Ребенка она ждала, жившего в этой квартире… Я спрашиваю монахинь:

- Вы можете представить русского солдата, минирующего детскую игрушку? Я – нет. Никогда, не при каких обстоятельствах. Вот в этом и сокрыта разница между нами.

Заминированная игрушка в Красногоровке, 2025 год.

Заминированная игрушка в Красногоровке, 2025 год.

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Монахини крестятся, холодом веет от этого снимка, хотя на дворе жарковатый сентябрьский день. Уже дома, в Донецке, я открыл книгу с пророчествами старца Зосимы, подарили в монастыре. И прочел:

«На Украину надвигается черная туча — бандеровское иго похлеще татаро-монгольского: сатанинская ненависть ко всему русскому, ко всему светлому и святому». Но не думали бесы, не предполагали, что за много лет так и не смогут выгнать со святого места этих женщин, старух и стариков. И время бесов заканчивается. И это тоже знал Зосима.

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