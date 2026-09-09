Дроны атаковали один из духовных центров Донбасса, Свято-Успенскую Николо-Васильевскую обитель Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Бандеровские дроны атаковали один из духовных центров Донбасса, монастырь, построенный старцем Зосимой. Зосима все знал и все предсказал еще в 90-х годах. И завещал – «держитесь Москвы!». И монастырь держится. Военкор КП увидел своими глазами.

«Дорога с бесами»

Монастырь начали «разматывать» с весны 23 года. Собственно, я и приехал в духовный центр заводского Донбасса утром после первого обстрела. Привез меня старый товарищ, как говорят здесь, «еще по 14 году», он окормлялся в обители и чем мог ей помогал.

Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель была основана одним из самых почитаемых православных подвижников Донбасса – старцем Зосимой. Старец оставил нам предсказания еще из самого конца 20-го века, и они сбываются неумолимо, одно за другим. По старцу Зосиме, то, что я увидел сегодня утром, было «огненной колесницей», которая «докатится и до России». А Волновахский район ДНР уже четыре года как Россия.

За три года монастырь изменился внешне, но не внутренне. Он уже давно лежал бы в руинах, если бы его не восстанавливали монахини и немногочисленные трудники.

Только Господь мог укрепить их в этом упорстве. И люди, которые несмотря ни на что тянутся в обитель. До ЛБС (линия боевого соприкосновения - Прим.Ред.) здесь всего 40 километров, для дронов не расстояние. А вот артиллерия больше не достает, даже «натовская», калибра 155 мм. Монахини давно уже на слух определяют и калибр, а теперь и тип дрона.

Во дворе тлеет автомобиль гуманитарщика, помогавшего монастырю. В ночь не поехал в Донецк, остался в монастыре. Дороги здесь опасные, последний десяток километров мы пробирались мимо сгоревших машин, старых и свежих, по пятнам пожарищ на асфальте. Совсем рядом с монастырем в шесть утра вражеский дрон нашел последнюю, надеюсь, жертву этого дня – грузовик. Были раненые и погибшие. Центральные, основные трассы Донбасса прикрыты плотно ПВО, а вот такие второстепенные дороги, особенно ведущие к ЛБС – нет. Никаких зенитчиков на это не хватит. Остается ехать, уповая на Господа, на его волю.

Прибавилось могил и разрушений

Одна из монахинь рассказывает мне о последних годах обители:

- С 24 года нас не трогали, почти. Мы привыкли, что дроны над нами проходят куда-то. Но этот пролетел, потом вернулся, сделав круг, и вот…

Кадр из ночного видео, снятого после атаки дрона

Крыльцо монастырского корпуса развалено, от пламени горящей машины пленка на входной двери превратилась во что-то фантастическое. Мы с монахинями обсуждаем – на что это похоже? На водоросли морские, на морскую капусту – ламинарию. Монахини вообще бодрятся и даже шутят:

- Нам бы в храме гидроизоляцию куполов сделать, фрески осыпаются. По стоимости – как два билета на концерт Канье Уеста. Нет, не те, что по 100 тысяч, а те, что в вип-ложи, по два миллиона…

Идем на хозяйственный двор, где безобразным пятном растекся по асфальту еще один дрон.

- Это «Баба-яга», - замечает одна из монахинь.

Обломки дрона ВСУ Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Действительно, она, проклятие ЛБС. Но почему она упала, и совершенно безвредно – никто не ведает. И не слышали, чтобы зенитчики в округе работали.

Служат в монастыре в подземном храме. Как первые христиане, «катакомбные». И страдания они приняли неимоверные. И здесь гибли монахи и монахини. Гибли их родственники, прячущиеся в монастыре от войны. Просто умирали старики – от сердца, это если по бумагам. Я вижу, сколько свежих могил прибавилось на монастырском кладбище, два десятках деревянных крестов.

Уже на пороге подземного храма мой товарищ спохватывается, вынимает пистолет из кобуры, проверяет предохранитель и протягивает монахине:

- Матушка, подержите пару минут, только палец со спускового крючка уберите.

Мне мучительно хочется сделать фотографию, но я ее не делаю, конечно. Только думаю, не могу вспомнить, в какой момент в русском монашестве прервалась воинская традиция? И почему? Наверное, с усилением и централизацией государства. Так и отошла в историю.

Связи в монастыре нет. Мать-настоятельница собирается ехать в Волноваху, в полицию. В машине гуманитарщика сгорели все документы, вообще все. И нужно это оформлять. Второй машине повезло больше – борта в дырках, но «жизненно важные органы не задеты». Только запаску пришлось поставить.

Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель была основана одним из самых почитаемых православных подвижников Донбасса – старцем Зосимой. Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Бесы не взяли обитель

Мы пьем чай «на дорожку». В трапезной натыкаюсь на композицию, условно, ее можно назвать «антивоенной». Пробитое шрапнелью окно, рядом герань (цветок), ноты на пюпитре пианино и подсвечник с потекшими свечами. Света в монастыре нет.

За чаем говорим о чем угодно, но все равно приходим к главному вопросу этого дня: «Зачем?». Противник знает, что это монастырь. Даже военных в округе нет – фронт сдвинулся, ушел из этих мест.

Мой товарищ замечает:

- Я немного знаю, по роду службы, что за псы сидят на пультах этих дронов, Им сказали поразить цель, они это сделали.

Я слушаю краем уха и копаюсь в телефоне, нахожу, показываю всем несколько фото, сделанных мною в только что освобожденной Красногоровке. Шикарный детский конь-качалка, чистый, плюшевый, со стременами и хвостом. К одному из полозьев синей изолентой примотаны две толовые шашки и кусок советского алюминиевого фонарика с двумя батарея. Взрыватель электронный, так называемый «джоник», в том числе, срабатывает и на изменение положения предмета. Судя по большим батареям, мина могла ждать свою жертву очень долго, месяцами. Ребенка она ждала, жившего в этой квартире… Я спрашиваю монахинь:

- Вы можете представить русского солдата, минирующего детскую игрушку? Я – нет. Никогда, не при каких обстоятельствах. Вот в этом и сокрыта разница между нами.

Заминированная игрушка в Красногоровке, 2025 год. Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Монахини крестятся, холодом веет от этого снимка, хотя на дворе жарковатый сентябрьский день. Уже дома, в Донецке, я открыл книгу с пророчествами старца Зосимы, подарили в монастыре. И прочел:

«На Украину надвигается черная туча — бандеровское иго похлеще татаро-монгольского: сатанинская ненависть ко всему русскому, ко всему светлому и святому». Но не думали бесы, не предполагали, что за много лет так и не смогут выгнать со святого места этих женщин, старух и стариков. И время бесов заканчивается. И это тоже знал Зосима.

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