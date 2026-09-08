Настя Каменских призналась, что ее тело не принимает украинский язык

Потап и Настя Каменских. Фото: соцсети.

Певица Настя Каменских заявила, что «ее тело не принимает» украинский язык. Солистка дуэта «Потап и Настя» призналась, что пыталась перебороть себя, отказаться от родного русского языка и петь на мове. Но в итоге заработала нервный срыв и букет болезней.

После 2022 года участники украинского дуэта «Потап и Настя» публично поддержали ВСУ, отказались от выступлений в России и своих хитов на русском языке. Супруги Потап и Настя Каменских пытались выступать с песнями на украинском, но в итоге решили вернуться к творчеству на русском.

По словам Насти, она поняла, что ее тело протестует против отказа от русского языка, после работы с психологом. Когда она решила петь на украинском, у нее пропал голос.

«У меня как раз тогда был тур. И, представляешь, у меня вылезла киста, и я потеряла голос», - рассказала Каменских в интервью Катерине Гордеевой*.

Муж Насти Потап рассказал, что они с женой пытались строить сольные карьеры, но в итоге решили вновь выступать вместе. Для их воссоединения музыкант написал песню на русском языке. Потап признался, что в 2022 году он не хотел больше петь на русском, но сейчас передумал. По его словам, решение возродить группу «Потап и Настя» не связано с желанием заработать больше.

«Если бы «Потап и Настя» был вопрос денег, мы бы никогда не ставили группу на паузу на 10 лет. 10 лет назад, когда мы остановили дуэт, нам сказали: «Вы что? Сумасшедшие? Это же такие деньжища». Мы сказали: «Да». Потому что мы хотели развиваться в сольных проектах», - рассказал Потап.

Ранее Настя Каменских записала публичное обращение, в котором резко осудила происходящие сейчас на Украине события.

«Я всегда знала, что мне придется записать это видео, но, честно, я до последнего оттягивала этот момент, потому что ненавижу озвучивать вещи, которые мне кажутся очевидными. Я больше не поддерживаю то, что происходит в Украине, и я не хочу играть в "ура-патриотизм", ходить в вышиваночке и говорить про "потужных, незламных людей". Я хочу, чтобы эти люди не умирали. Почему я говорю на русском языке? Потому что я говорю на нем с детства. Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве», - сообщила Настя, опубликовав видео в соцсетях.

Артистка записала ролик в защиту мужа после того, как украинские активисты составили петицию, в которой потребовали лишить Алексея Потапенко (Потапа) звания заслуженного артиста Украины за пренебрежение к украинскому языку.

«Гражданин Потапенко регулярно выражает публичное пренебрежение украинским языком и культурой, предлагая как альтернативу русский язык и пропагандируя распространение русского языка на Украине за счет уменьшения использования украинского языка», - говорится в документе, опубликованном на сайте президента Владимира Зеленского.

*Признана иноагентом в России.

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