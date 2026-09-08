Сальма Хайек на 60-летие искупалась обнаженной

Сальма Хайек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Голливудской актрисе Сальме Хайек исполнилось 60 лет. В честь юбилея звезда фильмов «Фрида» и «Отчаянный» снялась обнаженной. Артистка искупалась голой в море, сфотографировавшись в воде с распущенными волосами. Пикантными снимками мексиканская красавица поделилась в соцсетях.

«Мне 60 лет, и я полна благодарности», - подписала Сальма откровенные фото.

В комментариях под постом актрису поздравили с днем рождения многие мировые знаменитости, в том числе Ольга Куриленко, Ванесса Хадженс, Рита Ора, Марион Котийяр, Каролина Росс, Элль Фаннинг, Оливия Манн.

Сальма искупалась обнаженной в море. Фото: соцсети.

Под постом отметилась даже супермодель Линда Еванеглиста, которая, казалось бы, должна ненавидеть Сальму. В 2006 году манекенщица родила сына Огастена Джеймса от французского миллиардера Франсуа-Анри Пино. Их отношения были тайными и длились всего четыре месяца. Линда не говорила, от кого у нее ребенок.

В 2006 году Пино бросил ее ради Сальмы Хайек, которой уже через год, в марте 2007-го, сделал предложение. Они объявили о помолвке. 21 сентября того же года у пары родилась дочь Валентина Палома Пино. Сальма Хайек родила наследницу в 41 год.

Голливудская звезда необычно отметила юбилей. Фото: соцсети.

«Я не думаю о том, сколько мне лет, когда просыпаюсь, - высказывалась она о возрасте несколько лет назад. - Я даже в зеркало не смотрю. Хотя иногда, когда я смотрюсь в зеркало, говорю: «О, Господи». Или задумаюсь: «Почему я всегда устаю?». А потом вспоминаю: «Ах, теперь я старше». Я просто поражена тем, что в моем возрасте я все еще работаю и переживаю лучший момент в своей карьере», - призналась Хайек.

Сальма очень любит йогу и дайвинг, именно они и помогают ей оставаться в форме. Что касается питания, то на диетах она не сидит. И не любит уколы красоты.

«Я счастлива, когда ем. Мне уже много лет, но я не колю ботокс. И знаете почему? Потому что я нормально питаюсь! Я ем жиры, овощи, да всё! Если вы будете много тренироваться и мало есть, ваша кожа быстро потеряет тонус, начнет стареть. И что тогда? Вы будете чувствовать себя несчастным», - говорит актриса.

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