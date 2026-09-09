Почему суд дал 14 лет "за фоточку могилки" жителю Ярославской области

Ярославский областной суд дал 48-летнему Николаю Щербакову 14 лет строгого режима по статье «госизмена». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

У людей с прекрасными лицами и примкнувших к ним «объективных журналистов» новая жертва режима. Ярославский областной суд дал 48-летнему Николаю Щербакову 14 лет строгого режима по статье «госизмена». И к вечеру из каждой инфопомойки понеслось: посадили человека за фотографию. За снимок оградки. За кадр с кладбища.

Дальше по обкатанной методичке: «сталинизм», «за нажатие кнопки на телефоне», «а кому вообще может повредить фото могилы». Слово «шпионаж» из пересказа аккуратно вымывается — оно портит картинку невинного любителя погостов.

А в приговоре оно есть. И вот что там ещё есть.

С октября 2024-го ярославец ходил на кладбище систематически. Не забрёл один раз мимо, не снял храм в кадре — работал по графику, как на смену. Собранное отправлял через мессенджер представителям украинских спецслужб. Это формулировка пресс-службы суда.

Теперь простой вопрос, который сторонникам «одной фотографии» задавать неудобно. Зачем киевской разведке фотоальбом с провинциального погоста?

Дата рождения. Дата гибели. Фамилия. Часть, если выбита на плите. Умножьте на количество плит, разложите по датам — и у вас на столе не «фото оградки», а срез потерь конкретных подразделений за конкретные недели. А это уже объективный контроль тех или иных ударов.

В Томской области, к примеру, по данным ФСБ, за такую съёмку платили — до ста тысяч рублей за 400 снимков. 250 рублей за душу. Идейных страдальцев за правду там не просматривается.

И про «а разве это гостайна». Разве. Перечень сведений, отнесённых к государственной тайне, утверждён указом ещё в 1995-м, а 28 мая 2015 года пункт 10 расширили: потери личного состава в мирное время в период проведения специальных операций. СВО юридически — специальная операция. Верховный суд в том же 2015-м законность нормы подтвердил и объяснил почему. Через потери вскрываются дислокация, действительные наименования, численность, состояние боевого обеспечения. Ровно то, за что на той стороне и платят.

Отдельно для любителей формальностей. 275 статья покрывает не только гриф «Секретно». Сбор по заданию иностранной разведки сведений, которые могут быть использованы против безопасности страны, — состав сам по себе, независимо от того, был ли на снимке штамп. Гражданин воюющей страны выполнял задание противника. Как это назвать иначе, я не знаю.

Санкция статьи — от 12 до 20 лет или пожизненное. Ему дали 14. Ниже середины коридора. Гуманно до неприличия, если помнить, чем заканчивается такая работа новыми могилами на погосте.

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