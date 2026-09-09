Церемония награждения конкурса профессионального мастерства «Ревизор» состоялась в Москве

Состоялась церемония награждения 15-го конкурса профессионального мастерства «Ревизор». Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Состоялась церемония награждения 15-го конкурса профессионального мастерства «Ревизор». Мероприятие прошло в Московском Доме книги на Новом Арбате.

С приветственным словом выступили президент ИГ «ЭКСМО-АСТ» Олег Новиков и управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.

Мероприятие прошло в Московском Доме книги на Новом Арбате. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«В этом году Экспертный совет отобрал 192 заявки из 42 регионов России. Радует, что наибольшее количество заявок поступило в номинацию «Чтение XXI века». Участники продемонстрировали инновационные походы к продвижению чтения, новые сценарии взаимодействия с читателями, объединяя литературу со спортом, наукой, туризмом, цифровой средой, образовательными программами и городскими культурными пространствами», - отметил Палько.

Кроме того, в ходе церемонии награждения была обыграна тема искусственного интеллекта, активно внедряемая и обсуждаемая в книжной индустрии.

Заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Павел Садков объявлял победителя в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты компаний по продвижению книги и чтения». Победителем стала серия проектов издательства БОМБОРА. Всего в этом году конкурс «Ревизор» проходил по 10 основным и двум специальным номинациям.

Заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Павел Садков объявлял победителя в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты компаний по продвижению книги и чтения». Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Всероссийский форум дошкольного образования «Ориентиры детства» и международный книжный фестиваль «Красная строка» победили в номинации «Событие года».

В номинации «Главный редактор/Руководитель редакции. Нон-фикшн-литература» победила главный редактор направления медицины, туризма, рукоделия и хобби издательства «БОМБОРА» Татьяна Решетник, в детской литературе главный редактор издательства «Счастье внутри» Екатерина Рощина.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Журналистом года признана Ирина Кленская, автор и ведущая программ «Вечерние встречи», «Книжные люди» на «Радио Москвы». Блогер года - Алина Флекс, книжным магазином года «Искатели.Книги» и «Бабушка-ракета».

В нескольких номинациях по продвижению книг и чтения победили фестиваль национальных литератур народов России. серия проектов издательства БОМБОРА и сетевой региональный проект «Библиотека на траве», Центр книги и чтения Новосибирской государственной областной научной библиотеки.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Лучшим образовательным проектом стал проект «МУРА» (MURA), а продавцами года Артём Атабаев и Майя Сябро. Лучшими управляющими магазина/розничной сети признаны Наталья Попова и Ирина Беднова

В специальной номинации «Книжный магазин Москвы – креативный центр притяжения города» победу одержал магазин «Букашки», а экспортером года издательский дом «Самокат» и издательство «Пешком в историю».