Градостроителям – ликбез по цифре: ДОМ.РФ открыл бесплатный курс обучения

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На портале «Среда для жизни» появился бесплатный онлайн-курс «Цифровизация управления развитием территорий». ДОМ.РФ обещает: слушатели получат системное представление о том, как данные и цифровые инструменты помогают принимать решения в градостроительстве.

Задача курса дать целостную картину роли пространственных данных в отрасли, познакомить с ключевыми государственными информационными системами (ГИС) и научить применять геоаналитику на практике. Сегодня информация о территориях разбросана по федеральным, региональным, муниципальным базам и коммерческим сервисам. Чтобы эффективно с ними работать, надо понимать, как данные формируются, обновляются, насколько они совместимы и как происходит обмен между платформами. Именно на эти вопросы и отвечает новый курс.

Как подчеркивает управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак, отрасль переходит от точечных цифровых решений к платформенной модели, которая объединяет данные, процессы и участников. «При этом открытых информационных ресурсов, которые объясняли бы, как устроена эта экосистема и как с ней работать, до настоящего времени не было», – отметил Козак.

На конкретных примерах показано, как управленцы, девелоперы и разработчики территориальных проектов используют аналитику – от первичного анализа участка до подготовки обоснований и мониторинга реализации. Отдельно затронуты перспективные направления: цифровые модели, двойники и мастер-планы.

Курс рассчитан на региональных и муниципальных чиновников, сотрудников институтов развития, проектировщиков, архитекторов, градостроителей и урбанистов. Особый акцент сделан на компетенциях заказчика цифровых решений: как грамотно поставить задачу, выбрать платформу, сформулировать требования к данным и оценить результат внедрения?

«Для анализа исходной ситуации необходим один набор информации, для выбора сценария и подготовки документов – другой, для контроля реализации – третий, - поясняет логику построения курса директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов. - Поэтому курс построен по логике управленческого цикла и показывает не отдельные сервисы, а их роль в последовательной работе с территорией».

Все материалы доступны совершенно бесплатно на портале «Среда для жизни» (средадляжизни.рф) в разделе «Курсы». Зарегистрироваться может любой желающий – никаких ограничений нет.