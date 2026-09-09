Почтальонам выдадут антидроновые ружья? кого на самом деле вооружат в «Почте России»

Никакие рядовые почтальоны, передвигающиеся по пешим маршрутам или работающие с клиентами в отделениях связи, спецсредствами обеспечиваться не будут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Почтальоны будут ходить по улицам с антидроновыми ружьями — такой вывод можно сделать из новостей, которые массово распространяются в соцсетях. В сообщениях ссылаются на постановление Правительства РФ, согласно которому антидроновое оружие включено в перечень служебного и гражданского оружия, а также специальных средств, которыми обеспечиваются почтовые служащие. «Комсомольская правда» выяснила, что на самом деле подразумевает документ.

Судя по некоторым постам, абсолютно всех сотрудников «Почты России» — от рядовых почтальонов до операторов отделений начинают массово вооружать антидроновыми ружьями для самостоятельной борьбы с атаками беспилотников. Авторы публикаций рисуют сюрреалистичные картины того, как разносчики пенсий и писем будут отбиваться от дронов во дворах жилых домов. Однако детальный разбор нормативно-правового акта показывает, что перед нами типичное искажение фактов.

Проверка проводилась совместно с проектом «Лапша Медиа», направленным на разоблачение недостоверной информации.

Поводом для громких заголовков стало постановление Правительства РФ № 1125, которое 3 сентября 2026 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Этот документ действительно касается работы федеральной почтовой связи, однако он не содержит никаких требований о «поголовном вооружении» персонала. Постановление лишь расширяет и актуализирует перечень гражданского, служебного оружия и специальных средств, которыми в принципе могут обеспечиваться работники почтовой службы.

Сам по себе данный перечень существует и успешно применяется еще с 2005 года. В обновленную редакцию документа были включены специальные технические средства противодействия беспилотным воздушным, подводным и надводным судам, а также иным автоматизированным беспилотным комплексам.

Правительство официально дало юридическое разрешение на использование подобных систем для защиты почтовой инфраструктуры, но зафиксировало право, а не обязанность компании раздавать спецсредства каждому сотруднику. Руководство «Почты России» будет самостоятельно определять необходимость, объем закупок и точки дислокации защитных систем.

Главная ошибка авторов фейка заключается в подмене понятий. Специальные средства и оружие из государственного перечня всегда выдаются строго по утвержденным нормативам и исключительно для выполнения специфических задач. Никакие рядовые почтальоны, передвигающиеся по пешим маршрутам или работающие с клиентами в отделениях связи, спецсредствами обеспечиваться не будут. По аналогичному принципу в системе почтовой связи десятилетиями распределяется и обычное служебное оружие, такое как пистолеты или бронежилеты. Ими оснащаются исключительно ведомственная охрана, инкассаторы, сопровождающие ценные грузы и крупные суммы наличных денег, а также руководители транзитных касс и крупных сортировочных центров.

— Оружие из перечня выдается по нормам, также определенным правительством. В зависимости от выполняемых задач — охраны почтамта, сопровождения денежных средств и некоторых других — устанавливается как характер оружия, так и нормы расхода патронов на успешное им овладение, — сообщает ТАСС.

Эксперты в области безопасности подчёркивают, что непосредственной работой с антидроновыми комплексами будут заниматься исключительно подготовленные специалисты ведомственной охраны или частных охранных предприятий, привлекаемых для защиты объектов. Данное решение продиктовано необходимостью защитить важнейшую социальную и логистическую инфраструктуру государства от потенциальных террористических угроз.

Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметил, что речь идет о вполне обычной практике защиты ключевых промышленных и транспортных узлов. По его словам, применять высокотехнологичные спецсредства будут не офисные служащие или логисты, а работники вневедомственных служб и специализированных охранных структур. Мера продиктована исключительно важностью своевременного реагирования на террористические угрозы и защиты крупнейших сортировочных хабов, через которые ежедневно проходят миллионы отправлений со всей страны.

Добавим, что информация распространялась через каналы, которые в том числе были признаны Минюстом иноагентами за публикацию недостоверной информации о решениях органов власти и вооруженных силах.