Обладательница титула «Мисс Австрия» Лючия Шишич скончалась в возрасте 22 лет

В возрасте всего 22 лет ушла из жизни действующая обладательница титула «Мисс Австрия» Лючия Шишич. О её смерти стало известно вечером 7 сентября. Официально причина смерти девушки не названа, но обстоятельства ее жизни позволяют предположить, что привело к печальному исходу.

С ДЕТСТВА МЕЧТАЛА СТАТЬ МОДЕЛЬЮ

Лючия Шишич родилась в 2004 году в Вене в семье выходцев из региона Босанска-Посовина на северо-востоке Боснии и Герцеговины. С детства она мечтала о карьере в модельном бизнесе и упорно шла к своей цели.

Её путь к короне начался в январе 2024 года, когда она завоевала титул «Мисс Вена». А уже в сентябре того же года в рамках Венской недели моды Лючия одержала победу в национальном конкурсе и стала «Мисс Австрия». После 2024 года конкурс не проводился из-за нехватки спонсоров, поэтому Шишич оставалась действующей королевой красоты страны вплоть до своей трагической гибели.

Параллельно с модельной карьерой Лючия училась на педагогическом факультете — она хотела стать учительницей.

БОРЬБА С БОЛЕЗНЬЮ

За внешней красотой и улыбкой скрывалась тяжёлая история болезни. Лючия родилась с врождённым пороком сердечного клапана. Первую операцию на открытом сердце ей сделали сразу после рождения. Всего за свою короткую жизнь девушка перенесла семь хирургических вмешательств.

Особенно драматичным стал 2017 год, когда Лючии было 13 лет. Во время одной из операций её сердце остановилось, и врачам пришлось проводить реанимацию.

Девушка выжила, но последствием стали повреждения нервных окончаний в левой ноге и стопе — после этого ей фактические пришлось заново учиться ходить.

Последняя, седьмая операция прошла в конце 2025 года. «Я прошла свою седьмую операцию и безумно счастлива, что теперь на несколько лет — могу взять паузу», - поделилась Лючия со своими подписчиками.

К сожалению, этой передышке не суждено было продлиться долго.

ПРИЧИНА СМЕРТИ ЛЮЧИИ ШИШИЧ

Официальная причина смерти до сих пор не названа. Австрийские СМИ сообщают, что смерть наступила внезапно и причиной, вероятнее всего, могла стать именно остановка сердца.

Новость о смерти Лючии вызвала волну скорби в стране.

«Наша Лючия ушла, слишком рано и навсегда. Она была молодой женщиной исключительной красоты, но прежде всего человеком, чья улыбка, доброта и сердечность оставили след в сердцах всех, кто её знал», - написал в соцсетях один из друзей семьи.

Организаторы конкурса «Мисс Австрия» также подтвердили трагическое известие и выразили соболезнования семье, друзьям и близким девушки.

Всего за несколько недель до смерти, в августе 2026 года, Лючия публиковала фотографии из отпуска на родине родителей в Боснии и Герцеговине. Под одним из последних постов она подписала: «Zlatni trenuci» — «Золотые моменты».

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