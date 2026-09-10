«Потеряли пятерых детей, но не веру в бога»: 43-летняя жена настоятеля храма после трагедии родила 13-го ребенка

Священник потерял пятерых детей Фото: СОЦСЕТИ.

История настоятеля храма святых благоверных князей Бориса и Глеба в уральском селе Красный Адуй Виталия Агошкова 11 лет назад поразила многих. Оба супруга работали в храме, семья воспитывала 11 детей. Каждый из них был глубоко верующим. Семья была духовным символом не только села, но и его окрестностей. Многие съезжались к священнику из других областей за советом и благословением.

Но в один миг дом Агошковых опустел наполовину: у супругов погибло четверо детей — от отравления газом. В тот момент они только-только оправились от смерти еще одного своего ребенка. KP.RU узнал, как супруги пережили трагедию и как помогла им вера в Бога.

«На службу ходили всей семьей»

Агошковы переехали на Урал из Хакасии. Семья всегда была близка к церкви. Так супруги и познакомились: 18-летняя будущая матушка Мария Агошкова пела в церковном хоре, а 23-летний Виталий был пономарем.

Настоятель всю жизнь посвятил служению Богу Фото: СОЦСЕТИ.

— Они сразу почувствовали, что нашли родственные души, — рассказывали KP.RU друзья семьи. — Виталий — мудрый и настоящий, а она — простая и добрая. Они никогда не гнались за деньгами, для них самым важным и дорогим была семья.

Такое количество детей супруги поначалу не планировали. Но так вышло, что у Агошковых сначала рождались только мальчики. А они очень хотели девочку, молились Богу, давали специальный обет.

Семья ширилась, но девочка все так и не появлялась. И в один момент у Агошковых произошла трагедия, которая могла перечеркнуть все их планы на дочь. Один из мальчиков-непосед погиб, выпав из окна.

— Алешенька выпал с шестого этажа, — делилась с KP.RU подруга семьи. — Матушка в тот момент была беременна Трофимом. Мы даже представить не можем, как они пережили горе и не отчаялись, не опустили руки. Видимо, вера им тогда помогла.

Семья очень мечтала о дочке Фото: СОЦСЕТИ.

Спустя три года после трагедии в семье появилась первая девочка, а за ней и еще три. В семье росло 11 детей. Супруги переехали на Урал, где отстроили свой трехэтажный дом и котельную. Семья жила лишь на зарплату Виталия, матушка следила за детьми. Но, как говорят, денег им хватало, супруги вели свое хозяйство. О православной семье быстро узнали в округе. На службу они ходили вместе с детьми.

— Все мальчишки настоятеля прислуживали в храме, — делились прихожане. — На службе они стояли от самого маленького до самого большого — лесенкой. Вера у них была непоколебимая. С приездом отца Виталия у нас даже приход в храме увеличился! А это говорит о многом. Что удивительно, Виталий успевал заботиться о каждом ребенке, знал все их мечты. Девочки у него были загляденье: всегда чистенькие, ухоженные, в белых платочках. Мать тоже очень нежно о них заботилась.

В храм ходили всей семьей Фото: СОЦСЕТИ.

«Родили еще одного ребенка»

Незадолго до трагедии в семье родился 11-й ребенок. Старшему сыну настоятеля тогда было уже 20 лет. В тот день отец Виталий вместе с 18-летними сыновьями-двойняшками Кириллом и Максимом поехал по делам, а Мария осталась присматривать за младшими. Вскоре жена перестала выходить на связь. Священник вместе со старшими детьми поспешил домой. Вернувшись, он обнаружил супругу и восьмерых детей без сознания. Семья отравилась из-за барахлившего газового котла.

От отравления тогда погибли три девочки: Настя (15 лет), Ксюша (9 лет), Тася (5 лет) и мальчик Даня (13 лет). В реанимацию доставили их мать, дочку Надю (13 лет) и троих сыновей: Ваню (16 лет), Трофима (12 лет) и двухмесячного младенца.

Мать детей не приходила в сознание целый месяц. А когда пришла, не могла вспомнить, что произошло. Следователи возбудили уголовное дело. Допрашивали и самого священника, и газовиков, которые ставили оборудование. Одной из версий причин трагедии стала шалость детей: они рассказали, что играли возле котла и могли случайно повредить патрубок. В итоге уголовное дело закрыли, не наказав никого. Смерть четверых детей признали роковой случайностью.

Священник обожал дочерей Фото: СОЦСЕТИ.

Многие прихожане думали, что супруги уже не оправятся от трагедии и не вернутся в храм. Сам же Виталий Агошков после закрытия дела больше не давал интервью. Но спустя 11 лет он решил рассказать KP.RU, как живет его семья.

— После гибели четверых детей мы не отчаялись и не потеряли веру в Бога. Наоборот, наша вера стала еще крепче. Это и помогло нам пройти через все испытания, — признался священник KP.RU. — После случившегося моя жена (в 43 года! — Прим. ред.) смогла родить еще одного ребенка (13-го по счету)! Сейчас он пошел во второй класс. А Димку помните, который младенцем был? Он уже в пятый! Его тогда тоже госпитализировали. Слава Богу, все обошлось. Остальные дети уже подросли. Кто-то женился, у кого-то из них уже трое детей, у кого-то один. У меня сейчас столько внуков подрастает!

Матушка была с детьми в момент трагедии Фото: СОЦСЕТИ.

Сейчас Виталий Агошков продолжает служить настоятелем храма, его супруга помогает ему там же. Он считает, что трагедия произошла не случайно.

— У Бога свои пути. Трагедия случилась в день Иова Многострадального. У него в один день погибло 10 детей. Дьявол лишил его всего, а потом еще поразил неизлечимой болезнью. Но Иов не возроптал на Бога, — размышляет священник. — Смерть — это не конец, у Бога нет мертвых. Прихожане нам тоже помогают, это вселяет в нас надежду. Любовь нам помогает. Живем мы все в том же доме. Только котельную убрали, поставили отдельно. Даже если она там взорвется, ничего не случится. Так что не теряйте свою веру.

Сейчас у священника уже внуки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

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