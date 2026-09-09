Электромобиль UMO 5 с технологиями Яндекса поступил в розничную продажу в России. Фото предоставлено пресс-службой Яндекс Электро

Электромобиль UMO 5 с технологиями Яндекса поступил в розничную продажу в России. Первые экземпляры стали доступны 9 сентября 2026 года через официальных дилеров. Производится новинка на заводе «Москвич» автопроизводителем EVM, а Яндекс выступает технологическим и дистрибуционным партнером.

Полностью электрический кроссовер C-класса UMO 5 специально разработан для эксплуатации в России. Автомобиль прошёл многочисленные испытания в условиях крайнего севера для адаптации к российскому климату.

Как купить UMO 5 в России

Электромобиль UMO 5 можно купить у официальных дилеров в 41 регионе России. Для потенциальных покупателей есть выгодные предложения от банков-партнёров, включая сниженные процентные ставки по кредитам с государственной поддержкой от 17,2%.

Чтобы забронировать автомобиль, узнать о дилерской сети и найти ближайшего представителя, посетите официальный сайт umo.auto.

Фото предоставлено пресс-службой Яндекс Электро

Цена на автомобиль UMO 5

Электромобиль UMO 5 в комплектации Про стоит от 2 590 000 рублей, а комплектация Макс - от 2 790 000 рублей. Эти цены указаны с учётом государственной субсидии на покупку электромобилей.

UMO 5 имеет гарантию на 4 года или 150 тыс. километров для самого автомобиля, на 5 лет или 500 тыс. километров для батареи, и на 8 лет или 150 тыс. километров для электромотора и блока управления. Сервисное обслуживание и оригинальные запчасти доступны у дилеров. Яндекс предлагает обновления ПО и круглосуточную поддержку через приложение.

Фото предоставлено пресс-службой Яндекс Электро

Обзор и характеристики UMO 5

Электрический кроссовер UMO 5 класса C разработан для эксплуатации в России и оснащен технологиями Яндекса: ИИ-ассистент Алиса для голосового управления функциями (климат-контроль, стеклоподъемники, багажник, люк), мультимедийная система с 14,6-дюймовым дисплеем и доступом к сервисам (Карты, Музыка, Книги, Видео, Кинопоиск) через Яндекс ID.

Фото предоставлено пресс-службой Яндекс Электро

Автомобиль поддерживает удалённое управление через приложение UMO и голосовое управление через Яндекс Станцию с технологией Home-to-Car.

Фото предоставлено пресс-службой Яндекс Электро

UMO 5 оснащается электромотором мощностью 136 л.с. для версии Про и 204 л.с. для версии Макс, в обеих версиях установлена LFP-батарея емкостью 63,2 кВт·ч. Запас хода составляет до 420 км летом.

Как и где заряжать UMO 5

Среднее время зарядки от 20% до 80% — 25–30 минут, полный заряд занимает около 1 часа. Автомобиль поддерживает два типа зарядки: GB/T DC для быстрой зарядки и GB/T AC для медленной.

Также кроссовер оснащён зимним пакетом, который включает подогрев передних и задних сидений, функции обогрева лобового стекла, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя.