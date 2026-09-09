Яна Рудковская рассказала, как Филипп Киркоров переживал смерть отца: «У него никого не осталось»

Филипп особенно дорожил отношениями с отцом и тяжело пережил его уход Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Продюсер Яна Рудковская пришла на церемонию открытия памятника родителям Филиппа Киркорова. Монумент установили на месте захоронения Бедроса Киркорова на Троекуровском кладбище. Отец артиста умер 18 марта 2025 года в возрасте 93 лет, а прах его мамы Виктории доставили из Болгарии.

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Рудковская призналась журналистам, что однажды она долго разговаривала о будущем Филиппа с его отцом. Бедрос переживал, кто будет рядом с сыном, когда его самого не станет, и особенно беспокоился о том, кому сын сможет довериться.

«Мы так один раз долго сидели и разговаривали на его дне рождения. И он все время переживал, что будет, если он уйдет. Кто будет заботиться об Але-Виктории, кто будет заботиться о Мартине. Он все время переживал, кто будет заботиться о Филиппе. У Филиппа был тяжелый период жизни, когда ушел отец. Я думаю, что все прекрасно понимают: когда человек теряет единственного близкого человека, который, в принципе, остался в его жизни, — это отец. Маму потерял очень рано», — рассказала Рудковская.

Яна Рудковская рассказала, что Бедрос Киркоров переживал за сына перед смертью

По словам продюсера, Филипп особенно дорожил отношениями с отцом и тяжело пережил его уход. В первые месяцы рядом с артистом оставалась небольшая группа близких людей, которые старались поддержать его. «И какой бы ни был, как бы ни говорили про Филиппа, я считаю, что действительно такого сына я вот в шоу-бизнесе не знаю ни одного примера, кто бы так относился к своим родителям, кто бы так их любил, так их почитал. Бедрос переживал правильно. Филипп очень тяжело переживал эту смерть. Очень тяжело. И, наверное, мало кто об этом знает. Там были очень близкие люди: я, Вика Шелягова, мы ему помогали. Ксюша Собчак приезжала, мы общались, поддерживали. Ему было очень тяжело, потому что действительно у него никого не осталось.

Я его отцу говорила: «Бедрос, все будет хорошо, ты же знаешь Филиппа, он со всем справится». А он говорил: «Ты знаешь, у Филиппа должен быть кто-то всегда рядом. К которому он может прийти, поговорить, сказать какие-то свои сокровенные тайны, посоветоваться». Он очень много советовался с Бедросом, очень много ему доверял. И не осталось никого. Представляете, человек остался один», — рассказала она.

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