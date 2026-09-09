Евгений Петросян Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юморист Евгений Петросян пришел на церемонию открытия памятника родителям Филиппа Киркорова. Монумент установили на месте захоронения Бедроса Киркорова на Троекуровском кладбище. Туда же доставили прах его мамы Виктории.

Петросян много лет поддерживал связь с Бедросом. По словам юмориста, Киркоров-старший был для него не только коллегой, но и человеком, который делился с ним жизненным опытом и давал советы. «Он был постарше меня и даже как-то наставлял, я ему очень был благодарен и держал всегда связь. Обязательно помнил, обязательно звонил, и я ему звонил. Мы все время так вот перезванивались, всю жизнь», — рассказал Петросян.

Евгений Петросян: Филипп Киркоров не просто создал памятник родителям, здесь прозвучал реквием

Сам памятник артист назвал трогательным. Особенно его впечатлило то, что родители Филиппа изображены вместе: по словам Петросяна, Виктория на протяжении всей жизни была рядом с мужем и фактически стала его продолжением. «Памятник очень хороший и трогательный, потому что вот они вдвоем, понимаете. Виктория всю жизнь сопровождала Бедроса, она была его продолжением», — поделился юморист.

Говоря о том, какие качества артист унаследовал от родителей, юморист не стал выделять что-то одно. По его мнению, Бедрос и Виктория передали сыну все самое лучшее, а главное — понимание того, сколько труда требует профессия артиста. «Они были его болельщиками с самого начала жизни. Они его готовили. Они понимали уже, когда он подрос, ну уже где-то в пять-шесть лет, уже видно: будущий артист или не будущий. И было видно, что артист. И тогда надо готовить. Потому что артист — не просто вышел, спел. Нужна масса умений, терпение, поиск. Всю жизнь нужно посвятить сцене. Тогда получается. Вот он посвятил всю жизнь сцене. Вот это они ему привили. И это очень важно», — отметил Петросян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киркоров открыл памятник родителям на Троекуровском кладбище

«Греет сердце»: Киркоров не смог сдержать слез на кладбище у могилы отца

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Шнуров и «Ленинград» посвятили песню Брэду Питту, который снова начал пить