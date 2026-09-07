Василий Орлов: «Нет у нас возможности второй раз произвести первое впечатление»

Фото: Александр МИНАЕВ

В интервью открытой студии «Радио «Комсомольская правда» на площадке Восточного экономического форума губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о ключевых соглашениях, которые будут подписаны на ВЭФ-2026, о планах по созданию уникальной «Серебряной мили» и нового выставочного центра в Благовещенске. Глава региона также объяснил, как международный ТОР привлечет китайских инвесторов, почему Амурская область становится лидером по переработке сои, и сколько домовладений будет газифицировано к 2030 году.

НОВОЕ СЕРДЦЕ ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ ПРИАМУРЬЯ

— Василий Александрович, какие мероприятия регион запланировал или уже прошли в рамках ВЭФ? Какие соглашения планируете подписать?

— Представители региона будут работать на форуме три дня. Конечно, для нас Восточный экономический форум отличается от других площадок тем, что здесь полноценно представлен павильон Амурской области, наша экспозиция. В этом году она состоит из трех блоков. Первый из них — это российско-китайское сотрудничество. Нам много что здесь есть рассказать и поделиться опытом. Вторая часть — туризм, который состоит не только из международного туризма, не только Китай у нас есть, но еще есть промтуризм: это космодром Восточный, крупные предприятия, гидростанции. Также экологический и деловой туризм. В последний я лично очень верю, потому что на ВЭФе мы дадим старт — будет забита первая свая «Экспоцентра» на Золотой миле в городе Благовещенске. Это будет центр площадью 36 тысяч квадратных метров, где расположится зал на 2,5 тысячи посадочных мест. Там можно будет проводить различные форумные мероприятия, в том числе наш «АмурЭкспо» — выездную площадку ВЭФа, которую мы проводим каждый год в мае. Кроме большого актового зала, там будут предусмотрены площади для размещения российских экспозиций, для компаний и регионов, заинтересованных в выходе на китайский рынок.

Будет запущен маслоэкстракционный завод «Содружество».

Всего здесь будет подписано 20 соглашений по самым разным темам. Но все-таки, на мой взгляд, соглашение — это то, к чему мы идем в течение длительного периода. Здесь только финализация: ставим подписи, сфотографировались, руки пожали для памяти. Конечно, эта работа проходит раньше. В чем ценность ВЭФа? В одном месте в одно время собираются очень интересные, перспективные люди, нужные для нашего региона. У нас есть возможность рассказать о себе, в том числе на стенде, пообщаться, сделать какие-то наброски укрупненно или, наоборот, более детально с теми или иными проектами и крупными компаниями.

ПТИЦА ГОВОРУН ПОСЕЛИТСЯ В ПРИАМУРЬЕ

- Можете выделить какие-то проекты?

- Сегодня уже состоялась одна из таких встреч — с компанией ФСК (Федеральная строительная компания). Они реализуют у нас несколько проектов. Два крупных проекта в жилищной застройке. Они уже строят «Лазурный берег» — там будет большой жилой микрорайон и школа, построенная по типовому проекту повторного применения. За основу взят московский проект - школа получится очень достойная. Кстати, хорошая новость: у нас 1 сентября запущена в эксплуатацию первая школа с бассейном в Благовещенске на 1200 мест, с 25-метровой чашей. Ее строила группа компаний «ПИК».

Возвращаясь к ФСК, у них два проекта жилищного строительства: «Лазурный берег» и «Серебряная миля». Это видовой проект напротив Китая. На нем будут размещены здания, каждое из которых уникально. Эти здания будут символизировать Россию. Это не просто задачка, это вызов. В ближайшее время будет проведен конкурс, в котором примут участие лучшие архитекторы страны. Нет у нас возможности второй раз произвести первое впечатление. «Серебряная миля» — это 40 гектаров намывной территории, которые должны быть застроены соответствующим образом.

Третий проект, который они реализуют, — модернизация по концессии городского парка. Выделено 3,5 миллиарда рублей государственной поддержки. Этот парк будет создан во взаимодействии с «Союзмультфильмом». Основной темой станет мультфильм «Тайна третьей планеты». Мы хотели связать космодром Восточный, расположенный у нас в регионе, и «Союзмультфильм». На мой взгляд, идея очень хорошая. Птица Говорун, много малых архитектурных форм я уже видел, которые коллеги собираются устанавливать. В конце 2027 года парк будет запущен в эксплуатацию. А весной на Амурском экспофоруме установят колесо обозрения высотой 88 метров с проекционным экраном. Должны были установить чуть раньше, осенью этого года, но по техническим причинам немного сдвинулись вправо. Эти проекты сейчас в стадии реализации.

ВЭФ у нас очень насыщенный, программа на три дня расписана буквально поминутно, и какие-то результаты есть уже даже в первый день.

РЕЙТИНГ АСИ КАК МАРАФОН

— Амурская область заняла 11-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по итогам 2025 года. Какие отрасли дают основной прирост инвестиций?

— Это все-таки чуть разные темы. Рейтинг Агентства стратегических инициатив — это постоянная рутинная работа. Мы работаем системно. Но не только мы, а вся страна, которая ежегодно поднимает свой средний уровень. Если ты останешься на том же месте, ты опустишься вниз, потому что все остальные вырастут. Это постоянная системная работа, смысл которой — создать для бизнеса максимально комфортные условия.

И тут мы переходим ко второй части вопроса. Бизнес бывает разный, объять необъятное невозможно. Есть крупный бизнес, у нас есть законодательство, регулирующее работу с приоритетными инвестиционными проектами. Им предположен большой набор мер поддержки, включая мое личное внимание. Причем, они могут быть не сильно дорогие, но очень значимы для региона. Например, аэропорт Благовещенска. Лично мне приходилось много раз на эту тему собираться, приглашать федеральных гостей. В итоге мы имеем новый пассажирский терминал, введенный весной президентом, и полностью модернизированную аэродромную инфраструктуру — новую взлетно-посадочную полосу. Хотя по капитализации это порядка 14 миллиардов рублей, если сравнивать с газпромовским или сибуровским заводом, где капитализация триллион рублей, несравнимо.

Но, тем не менее, у нас есть перечень приоритетных проектов. Если упрощенно, это значит, что инвесторы, которые их реализуют, имеют мой прямой телефонный номер, мы с ними регулярно общаемся. Более того, я их иногда сам, даже когда они этого не хотят, раз в месяц, как минимум, собираю и заслушиваю: все ли у вас в порядке, все ли в графике? Есть проекты уровнем ниже, есть еще ниже. И для объектов среднего и малого бизнеса как раз очень важен тот рейтинг, о котором вы сказали. Потому что только таким образом можно простимулировать их развитие.

СЕЛЕКЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИНВЕСТОРАМ

— На территории Амурской области планируется запуск международной территории опережающего развития. В августе в регион приезжали китайские инвесторы. На какой стадии проект?

— Да, у нас есть решение о международном ТОРе в предмостовой зоне. Выделено федеральное финансирование — 4,5 миллиарда рублей на обустройство инфраструктуры: дороги и сетевое хозяйство. В чем отличие нашего ТОРа от других, в частности от Приморского? В том, что мы в качестве оператора пригласили крупную китайскую компанию «Сюань-Юань», которая хорошо зарекомендовала себя на российском рынке, работает здесь более двух десятилетий. Более того, она была рекомендована провинцией Хэйлунцзян, поэтому мы пошли навстречу и рассчитываем с помощью этой корпорации привлекать другой бизнес, в первую очередь китайский, в наш международный ТОР. Мы считаем, что таким образом нам удастся более эффективно провести селекционный отбор того бизнеса, который нам подходит. Там уже сегодня есть определенные активности: самые разные бизнесы — и по высокотехнологичной сборке, и сборка лифтов, сборка медицинского оборудования и многое другое. Вопрос активно в работе.

— Поговорим о газе. Какие планы у региона по газификации и как она способствует развитию экономики?

— У нас планы большие. Первый этап программы газификации, который был согласован с «Газпромом», уже реализован: полностью в графике все, что в нем было прописано, выполнено. Первый этап захватывал период 2020–2025 годов. Сейчас подписан второй этап — 2026–2030 годы. Если говорить о цифрах, по первому этапу мы должны были выйти на 8,9%, что и было сделано. На данный момент у нас уже 9,5%, и 30 котельных сегодня в работе. 7 котельных будут построены в этом году: из них 6 в городе Свободном и одна в Благовещенске. Свободный до 2030 года будет полностью переведен на газ, по понятным причинам — он ближе всего находится к трубе. Город Циолковский уже работает на газе. По второму этапу уровень газификации к 2030 году должен составить 32,5%. Мы пока идем в графике.

Отдельно хотел бы отметить социальную газификацию — это частные домовладения. 7 тысяч домовладений у нас должно быть подключено к газу.

МИЛЛИОН ТОНН ПЕРЕРАБОТКИ СОИ

— Амурская область — житница Дальнего Востока. Какие культуры и продукты сейчас наиболее востребованы, в том числе на экспорт?

— Вы абсолютно правильно говорите. У нас более 1,2 миллиона гектаров посевных площадей. Мы экспортно-ориентированный регион. Главная культура для нас — соя. На ВЭФе будет запущен маслоэкстракционный завод «Содружество» мощностью миллион тонн переработки соевых бобов. Он важен тем, что создаст условия для выращивания других культур, таких как рапс, масличный лен и так далее. Все это, конечно, отразится на севооборотах и в целом на эффективности сельского хозяйства.

Еще одно направление, в котором мы явно лидируем сегодня, — это молоко. До конца года будет введена в эксплуатацию еще одна ферма на 1800 коров. За последние годы мы ввели 4 крупные фермы. Очень радует, что переработчики активно модернизируют производство: уже вышли на твердые сыры, начали выпускать сложную по технологии продукцию. Работа идет активно. Если говорить о маслоэкстракционном заводе: сейчас у нас есть 500 тысяч тонн переработки, плюс новый миллион — получается полтора миллиона. При валовке сои в 1,7 миллиона мы практически всю сою будем перерабатывать у себя в регионе. Более того, ее будет не хватать, надо будет брать из других регионов — чем, собственно, инвесторы и будут заниматься. Это создает условия и для животноводства, мясного направления. Мы активно взаимодействуем с крупными инвесторами по свиноводству. Надеюсь, что в ближайшее время, может быть, на Питерском форуме, когда мы с вами увидимся, я вам что-то уже более детальное расскажу.