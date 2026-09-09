Василий Орлов: «Уверен, что мы дойдем до плановых показателей - 2 миллиона тонн сои в год и миллион тонн зерновых»

Фото: пресс-служба Правительства Амурской области

Глава Амурской области Василий Орлов объявил об открытии ежегодного отраслевого смотра «АмурАгроФорум», который по праву считается одним из ключевых событий в жизни сельхозпроизводителей всего Дальнего Востока. Мероприятие развернулось на территории близ села Садовое в Тамбовском округе и будет проходить до 11 сентября. На нынешнем форуме собрались не только местные аграрии, но и представители отрасли из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, а также гости из Китая и Республики Беларусь.

Фото: пресс-служба Правительства Амурской области

В этом году география и размах форума заметно выросли, а общее число участников превысило пять тысяч человек. Отдельный акцент организаторы сделали на мероприятиях для молодёжи— два дня работы форума будут целиком посвящены студентам и школьникам, которым расскажут о карьерных возможностях в АПК, актуальных профессиях и современных направлениях развития отрасли.

Фото: пресс-служба Правительства Амурской области

«Важно, что на форуме собираются не только производители техники, удобрений и средств защиты растений, но и представители науки, образования, работают представители федеральных структур. Главная задача форума - поделиться опытом, передать новые технологии предприятиям», - подчеркнул Василий Орлов.

Губернатор напомнил, что сельское хозяйство региона демонстрирует устойчивую положительную динамику. Прошлогодний сбор зерновых и сои достиг исторического максимума в 2,3 миллиона тонн.

Фото: пресс-служба Правительства Амурской области

«Уверен, что мы дойдем до плановых показателей - 2 миллиона тонн сои в год и миллион тонн зерновых. Для этого необходимо применять новые технологии. Со своей стороны готовы поддерживать аграриев, которые их используют. Минсельхоз Амурской области разработал меры поддержки для таких предприятий, а именно субсидирование части затрат на приобретение современного оборудования. В частности, считаем очень перспективными два направления - беспилотные технологии, а также газификацию транспорта и оборудования», - заявил Глава Приамурья.

Фото: пресс-служба Правительства Амурской области

Губернатор отдельно отметил, что все достижения в аграрной сфере — это заслуга исключительно местных кадров. Он также акцентировал, что Приамурье остаётся единственным российским регионом, где законодательно закреплён запрет на привлечение иностранной рабочей силы в сельское хозяйство.

Во время церемонии открытия «АмурАгроФорум - 2026» Василий Орлов вручил государственные и ведомственные награды лучшим работникам предприятий агропромышленной сферы Приамурья. Высшей региональной награды — медали I степени «За особые заслуги перед Амурской областью» — удостоен заместитель директора иркутского масложиркомбината Анатолий Молодцов. Медали за вклад в развитие отечественного АПК были вручены учёным из ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои — Александру Але и Галине Беляевой. Кроме того, благодарственные письма и почётные грамоты вручили механизаторам, зоотехникам и трактористам из различных муниципалитетов региона.

Фото: пресс-служба Правительства Амурской области

После официальной части Василий Орлов осмотрел выставочные павильоны, побеседовал с переработчиками, поставщиками и представителями контролирующих аграрную сферу ведомств, включая Россельхознадзор, Госсорткомиссию и Россельхозцентр. Наибольший интерес у главы региона вызвали новинки сельскохозяйственного машиностроения, представленные заводами из Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, а также белорусскими «Гомсельмаш» и МТЗ. В ходе диалога с делегатами обсуждались перспективы сотрудничества и адаптации инновационных решений для амурских полей.

Фото: пресс-служба Правительства Амурской области

Внимание губернатора также было приковано к студенческому и научному сообществам. Руководитель института сои Елена Волкова рассказала ему о текущей селекционной работе, на форуме как раз презентуют новые сорта, а также о налаживании контактов с бразильскими коллегами, которые высоко ценят разработки амурских селекционеров.

Фото: пресс-служба Правительства Амурской области

На демонстрационных делянках Василий Орлов оценил перспективные сорта сои. Студенты Амурского казачьего колледжа показали губернатору работу беспилотных опрыскивателей. В этом учебном заведении будущих специалистов с самого начала учат работе с высокотехнологичным оборудованием, чтобы они приходили на предприятия уже подготовленными специалистами.

Фото: пресс-служба Правительства Амурской области

Выступая перед участниками форума, Василий Орлов обозначил стратегическое направление развития: регион должен уходить от простого экспорта сырья в сторону производства товаров с высокой добавочной стоимостью. Одним из флагманов этого курса станет строящийся в Белогорске завод группы «Содружество» по глубокой переработке сои. Этот инвестпроект уже входит в число самых крупных на всём Дальнем Востоке. Ежегодно комплекс сможет перерабатывать свыше миллиона тонн рапса, льна и сои, выпуская растительные масла и шрот. Предприятие уже готово принять на переработку урожай текущего года.

В программе форума, который продлится до 11 сентября, множество дискуссионных площадок. Здесь пройдут пленарные заседания, профильные круглые столы и соревнования по профессиональному мастерству. Отдельные дни посвящены образовательным учреждениям — для учащихся агроклассов, студентов Дальневосточного ГАУ и аграрных колледжей подготовлена специальная просветительская программа.