Сибирь манит простором: иркутяне строят самые просторные дома в стране

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Банк ДОМ.РФ проанализировал кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в регионах с наибольшим количеством выдач с января по август 2026 года. Банк зафиксировал настоящий бум заявок в Московской области — здесь выдан 481 кредит на ИЖС. Это абсолютный лидер списка. В пятерку активных регионов также вошли Татарстан (230 кредитов), Краснодарский край (197), Башкортостан (182) и Ленинградская область (159). Замыкают первую девятку Иркутская, Ростовская, Тюменская и Самарская области с показателями от 142 до 108 сделок.

А вот если смотреть не на количество, а на качество (читай — размер), картина меняется радикально. Абсолютный чемпион — Иркутская область: средний размер дома — 191 квадратный метр. Это почти вдвое больше, чем в остальных регионах-участниках рейтинга.

Далее с большим отставанием следуют Московская (127 кв. м) и Ленинградская (126 кв. м) области. А вот самые компактные варианты предпочитают в Тюменской области — там средняя площадь нового дома едва дотягивает до 93 «квадратов». В остальных регионах параметры жилья практически унифицированы: от 102 до 109 метров.

Однако площадь — не главный критерий затрат. Самые внушительные суммы кредитов, как и следовало ожидать, зафиксированы в столичном регионе — 10,2 миллиона рублей. Немного отстает Ленинградская область с суммой 9,9 миллиона. В остальных субъектах рынок выровнялся: средний кредит колеблется в узком коридоре от 5,6 до 5,9 млн рублей.

«Если Московская и Ленинградская области лидируют по сумме кредитов, то Иркутская область демонстрирует максимум по размеру жилья. Средняя площадь дома там почти вдвое превышает показатели других регионов, — уточнил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков. — При этом в большинстве субъектов сформировался понятный стандарт доступного семейного дома площадью около 100 квадратных метров со стабильным средним чеком до 6 миллионов рублей».