Мошенники выманивают персональные данные с помощью чат-ботов с якобы списками на мобилизацию: как не попасться на их уловку

В социальных сетях Калининградской области появилась информация о создании специализированного чат-бота, который якобы содержит актуальные списки граждан, подлежащих осенней мобилизации. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях Калининградской области появилась информация о создании специализированного чат-бота, который якобы содержит актуальные списки граждан, подлежащих осенней мобилизации. Авторы сообщений призывают жителей региона перейти по ссылке и проверить себя или своих близких, чтобы «заранее подготовиться» к призывным мероприятиям. KP.RU выяснил, что ресурс не имеет никакого отношения к государственным структурам и создан для сбора персональных данных.

В процессе так называемой проверки боты запрашивают у граждан чувствительные персональные данные, такие как номера паспортов, СНИЛС или ИНН. В некоторых случаях пользователям предлагают оформить платную подписку или перевести небольшую сумму денег за доступ к «полной базе данных».

Важно понимать, что никаких реальных списков мобилизованных в открытом доступе не существует и существовать не может. Проверка этих сообщений проводилась совместно с проектом «Лапша Медиа», направленным на разоблачение недостоверной информации.

Министерство обороны Российской Федерации и другие профильные ведомства никогда не публикуют персональные данные призывников в социальных сетях или мессенджерах. Вся информация о мобилизационном ресурсе является строго конфиденциальной и относится к категории документов для служебного пользования.

О том, что калининградцы столкнулись с спланированной информационной атакой, говорит шаблонный характер распространяемой дезинформации. Идентичные боты с абсолютно одинаковым интерфейсом и текстом постов массово регистрируются через сеть подставных аккаунтов в разных регионах России. Аналогичные вбросы были зафиксированы в Мордовии, Тыве, Владимирской области, Москве. Такая широкая география доказывает, что это централизованная кампанией, направленная на массовый сбор данных россиян зарубежными киберпреступниками.

Для манипуляции сознанием авторы фейка пытаются использовать исторический контекст. В 2022 году, в период проведения частичной мобилизации, некоторые регионы действительно запускали официальные чат-боты, однако их функционал был принципиально иным. Например, власти Москвы создавали в Telegram ресурс, который служил справочником и навигатором по мерам социальной поддержки. База знаний того бота формировалась на основе проверенной информации Министерства обороны и использовалась операторами службы 122 для консультаций.

В 2026 году руководство страны неоднократно и на самом высоком уровне заявляло об отсутствии какой-либо необходимости в проведении дополнительных мобилизационных мероприятий. Президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума прямо назвал подобные сообщения информационными вбросами.

- Нет такого сценария на сегодня, который бы потребовал мобилизации. Это информационная атака противника перед выборами в ГД с попыткой повлиять на результате. Это просто задуманная информационная операция, — заявил Владимир Путин.

Официальная позиция властей остается неизменной: текущие потребности Вооруженных сил полностью закрываются за счет притока добровольцев и военнослужащих по контракту.