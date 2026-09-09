X Международный фестиваль «Радио без границ»: что обсудят на фестивале и кто поборется за награды

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10–11 сентября в Тюмени пройдет X Международный фестиваль «Радио без границ», организованный Российской Академией Радио при поддержке Минцифры, РТРС и Правительства Тюменской области. Мероприятие объединит представителей медиаиндустрии России и стран СНГ для обсуждения актуальных профессиональных вопросов.

География фестиваля обширна: с момента запуска в 2016 году он принимал гостей в Калининграде, Костроме, Туле, Уфе, Северной столице, Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

На конкурс радиопроектов, который проходит в рамках фестиваля, в этом году поступило 117 заявок из 34 регионов России, а также из Республики Беларусь. Победителей конкурса радиопроектов назовут 10 сентября на церемонии в Мультицентре «Контора пароходства».

Программы Радио "Комсомольская правда" претендуют на награды сразу в трёх номинациях:

- «Лучшая Информационная программа»: Сюжет о массовом отравлении (радио КП-Петербург)

- «Лучшая развлекательная программа» (неожиданно): «Диалоги о Донбассе» (радио КП-Новороссия). Члены жюри сами поставили нашу программу в развлекательную номинацию.

- «Лучшая музыкальная программа»: «Настоящий Хит-Парад» (радио КП-Москва).

В программе фестиваля — презентации успешных проектов, круглые столы и мастер-классы. Среди ключевых тем: интеграция национальных вещателей в медиасреду, создание уникального аудиопродукта, интервью как искусство, использование искусственного интеллекта и работа с промптами. Также состоится традиционный конкурс радиосюжетов «Репортаж с колёс» на тему «Всё, что вы хотите знать про Тюмень». Конкурс проводится для повышения профессионального уровня, обмена опытом и поддержки авторов значимых проектов.