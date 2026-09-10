Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Многие родители искренне уверены: государственная поддержка заканчивается на материнском капитале и детских пособиях. А между тем бюджет готов оплачивать не только школьные завтраки, но и занятия в бассейне, походы в музеи и даже путевки в лагерь. Проблема в том, что часть этих льгот работает по заявительному принципу - то есть о них нужно знать и подавать документы самостоятельно.

О том, на что имеют право семьи с детьми и как не потерять свои деньги, «Комсомолке» рассказала Оксана Горбачева, эксперт Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Мои финансы».

ЗА ДЕТСКИЙ САД ВОЗВРАЩАЮТ ДО 70% ПЛАТЫ

Начнем с самого очевидного - оплаты детского сада. Компенсация за присмотр и уход положена родителю, который заключил договор и вносит плату. Размер зависит от того, какой по счету ребенок в семье.

- На первого ребенка возвращают 20% от среднего размера родительской платы в регионе, на второго - 50%, на третьего и последующих - 70%, - пояснила Оксана Горбачева.

С заявлением на оформление выплаты надо обращаться в МФЦ, также его можно подать через госуслуги.

Важный нюанс: компенсация считается не от фактической стоимости, которую вы платите, а от средней цены по региону. Поэтому если детский сад дорогой, возврат может оказаться меньше ожидаемого.

Некоторым категориям положено больше. Многодетные, малообеспеченные, семьи военнослужащих и участников СВО, а также родители детей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья во многих регионах могут получить 100% компенсацию или вообще не платить. Уточнять условия лучше в своем детском саду, МФЦ или на «Госуслугах». Заявление подается один раз - и льгота действует, пока есть основания.

В ШКОЛЕ КОРМЯТ БЕСПЛАТНО - ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ НЕ МАЛОИМУЩИЕ

Школьное питание - тема, в которой родители часто путаются. На самом деле все просто.

Все ученики 1-4 классов независимо от дохода семьи имеют право на бесплатный завтрак или обед (в зависимости от смены). Эта льгота действует по всей стране и назначается автоматически при зачислении в школу. Однако эксперт советует перестраховаться:

- При переходе в другое образовательное учреждение или в начале учебного года стоит уточнить у классного руководителя, включен ли ребенок в списки на питание, - рекомендует Оксана Горбачева.

А вот дети с ограниченными возможностями здоровья и дети участников СВО могут питаться бесплатно и в старших классах - вплоть до 11-го. Для них льгота уже заявительная: нужно написать заявление на имя директора и приложить документы, подтверждающие статус.

Регионы могут расширять этот список - например, добавить детей из многодетных или малоимущих семей. Так что даже если ваш ребенок не подпадает под федеральные гарантии, загляните в местные нормативные акты: возможно, вы зря платите за обеды.

СЕРТИФИКАТ НА КРУЖКИ: ПРО НЕГО ПОЧТИ ВСЕ ЗАБЫВАЮТ

Самая недооцененная льгота - это сертификат на дополнительное образование.

- Многие родители не знают, что государство готово оплачивать не только школьные, но и внешкольные занятия - в том числе в частных организациях, - поясняет Оксана Горбачева.

Речь идет о системе персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО). Звучит сложно, но суть простая.

- Ребенку от 5 до 17 лет выдается именной электронный сертификат (социальный сертификат) с определенным номиналом в часах. Этот сертификат можно использовать для оплаты кружков и секций из регионального перечня - не только в государственных, но и в частных центрах, - объясняет финэксперт.

Направления самые разные: творчество, спорт, иностранные языки, техническое моделирование. Оформляется сертификат через региональный портал ПФДО или «Госуслуги». Понадобятся свидетельство о рождении, СНИЛС ребенка и справка о регистрации. По словам эксперта, после оформления сертификат нужно активировать (дистанционно или лично), выбрать программу из реестра и заключить договор с организацией, указав в нем номер сертификата.

Но есть важный нюанс, который нельзя упустить:

- Программа работает не во всех регионах, поэтому перед оформлением стоит уточнить, действует ли она в вашем субъекте федерации, - предупреждает Оксана Горбачева. - Но если действует - это реальная возможность сделать занятия бесплатными или существенно снизить их стоимость.

Кроме того, на федеральном уровне работает проект «Все лучшее детям». Через «Госуслуги» можно записать ребенка в технопарки «Кванториум», IT-кубы, центры «Мини-Сириус» и «Точка роста» - тоже бесплатно.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ: ЗА СПОРТ И ОБРАЗОВАНИЕ - РАЗНЫЕ ЛИМИТЫ

Родители могут вернуть часть денег, потраченных на образование и спорт для детей. Это называется социальный налоговый вычет (возврат части уплаченного НДФЛ - налога на доходы физических лиц, который работодатель удерживает из зарплаты). Чтобы не запутаться в условиях, эксперт советует разбираться по каждой категории отдельно.

- По образовательным услугам (кружки, репетиторы, подготовительные курсы, платные школы, музыкальные и художественные школы) действует лимит 110 000 рублей в год на каждого ребенка, - поясняет Оксана Горбачева. - Максимальная сумма возврата (при ставке НДФЛ 13%) составляет 14 300 рублей в год. Главное условие - организация или ИП должны иметь лицензию на образовательную деятельность.

Многие родители не знают, что государство готово оплачивать не только школьные, но и внешкольные занятия Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

При этом эксперт обращает внимание на важную деталь: в расчет идут только непосредственно образовательные услуги. Если в договоре прописаны питание, присмотр или иные сопутствующие услуги, их стоимость не учитывается.

По физкультурно-оздоровительным услугам – это фитнес, бассейн, тренировки, не входящие в образовательную программу, - лимит выше.

- Лимит составляет 150 000 рублей в год. Но этот лимит общий для всех видов «необразовательного» спорта, лечения (кроме дорогостоящего) и собственного образования, - объясняет Оксана Горбачева. - Сумма к возврату - до 19 500 рублей. Важно, что организация или ИП, предоставляющая физкультурно-оздоровительные услуги, должна быть включена в специальный перечень Минспорта России и оказывать соответствующие услуги.

Ключевой момент, который многие упускают: эти два вычета не конкурируют между собой.

- Родитель может получить возврат и по образованию, и по спорту в одном году, используя оба лимита отдельно, - подчеркивает наша собеседница.

Оформить вычет можно двумя способами: по окончании года - через декларацию 3-НДФЛ, или в течение года - через работодателя. Для расходов с 2024 года действует упрощенный порядок.

- Если организация передаст сведения в ФНС, заявление придет в личный кабинет налогоплательщика уже предзаполненным. Остается только проверить, подписать и отправить сформированное заявление, - рассказывает Оксана Горбачева.

И еще один важный нюанс: заявление можно подать за три предыдущих года (в 2026-м - за 2023, 2024 и 2025). Но для 2023 года лимиты были ниже - 50 000 и 120 000 рублей соответственно.

- Остаток вычета, если его не удалось выбрать из-за недостатка уплаченного налога, на следующий год не переносится, - предупреждает финэксперт.

ПУТЕВКИ В ЛАГЕРЬ: ДВА СПОСОБА СЭКОНОМИТЬ

Отдых и оздоровление детей тоже можно частично или полностью компенсировать из бюджета. Механизм, как объясняет эксперт, зависит от региона, но чаще всего применяются два подхода.

Первый подход: родитель оплачивает полную стоимость путевки, а после возвращения ребенка подает документы на компенсацию.

- Заявление принимается не позднее 6 месяцев с даты окончания смены, - уточняет Оксана Горбачева.

Размер компенсации привязан к среднедушевому доходу семьи. Если он ниже прожиточного минимума - компенсируют до 90% (но не больше средней стоимости путевки по региону). При доходе от 100 до 150% прожиточного минимума - 50%. При более высоком доходе - до 25%.

- Условия получения выплат формируют местные власти, - поясняет финэксперт.

Второй подход: лагерь или санаторий получает субсидию напрямую, и родитель вносит только разницу, не покрытую субсидией.

- Максимальный размер субсидии может достигать 100% средней стоимости путевки, - добавляет Оксана Горбачева.

Бесплатные путевки предоставляются детям из льготных категорий - многодетные, малоимущие, дети-инвалиды, дети участников СВО, а также тем, кому требуется лечение по медицинским показаниям.

- Документы на компенсацию расходов подаются через МФЦ, портал «Госуслуги» или лично в органе соцзащиты, - рассказывает эксперт.

ПУШКИНСКАЯ КАРТА: 5000 РУБЛЕЙ НА КУЛЬТУРУ

Молодые люди от 14 до 22 лет могут оформить «Пушкинскую карту» - виртуальную или пластиковую - с ежегодным лимитом 5 тыс. руб. Эти деньги можно тратить на билеты в театры, музеи, выставки, концерты и кино. Правда, на киносеансы можно потратить не больше 2 тыс. руб. в год.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Карта оформляется через приложение «Госуслуги Культура» при наличии паспорта и подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги». На региональном уровне также действуют дополнительные льготы для многодетных, приемных семей, детей-инвалидов и других категорий.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ К ШКОЛЕ: НЕ ПРОПУСТИТЕ

На уровне регионов существует множество мер поддержки, которые сильно различаются по условиям и размерам. Чаще всего они адресованы льготным категориям - многодетным, малообеспеченным, семьям с детьми-инвалидами, военнослужащим. Но в некоторых регионах выплаты получают все школьники.

Типичные формы поддержки:

- компенсация на школьную форму, обувь и канцелярию - фиксированной суммой, электронным сертификатом или возмещением фактических расходов в пределах лимита;

- единовременное пособие к 1 сентября - чаще всего для первоклассников, но бывает и для старших классов;

- ежегодное пособие на учебники и письменные принадлежности, а также единовременная выплата при выпуске из школы - гарантированы детям-сиротам.

Большинство региональных мер требуют заявления. Обращаться нужно в соцзащиту, МФЦ или через «Госуслуги» с пакетом документов.

ПРОЕЗД СО СКИДКОЙ: ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПОЧТИ ВЕЗДЕ

Скидки на проезд для школьников действуют в большинстве регионов. Обычно это городской и пригородный общественный транспорт, включая электрички. Для льготных категорий проезд может быть полностью бесплатным. Кроме того, РЖД предоставляет детские тарифы со скидкой от 15 до 50% в зависимости от возраста. Условия лучше уточнять на сайтах перевозчиков и в региональных нормативных актах.

ЗНАЙ

Осторожно, мошенники!

При оформлении любой льготы или компенсации важно помнить: злоумышленники не дремлют. Они могут предлагать «новые выплаты» через соцсети и мессенджеры, просить перейти по ссылке, скачать файл или сообщить личные данные под видом заполнения заявления.

Оксана Горбачева предупреждает: всегда проверяйте информацию на официальных порталах - «Госуслуги», сайты региональных ведомств. Подавайте заявления только через проверенные каналы: МФЦ, «Госуслуги» или личный прием в уполномоченных органах.

Материал подготовлен Дирекцией финансовой грамотности НИФИ Минфина России в рамках X этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы», который посвящен теме «Личные финансы с господдержкой». Этап продлится до конца ноября 2026 года. В его фокусе — налоговые вычеты, субсидии, социальные контракты и другие инструменты государственной поддержки, доступные российским семьям. Материалы этапа адресованы широкой аудитории — от семей с детьми до пенсионеров — и направлены на то, чтобы каждый мог узнать о положенных ему льготах. Подробнее на портале моифинансы.рф

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сообщение о новых детских пособиях — фейк: не ведитесь на призывы «перейти по ссылке»

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

От выбора локации до аукциона: как купить помещение для бизнеса у города