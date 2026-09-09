Уличная перепалка бойцов ГУР и СБУ велась не "державной мовой". Фото: Oleh Dubyna/Shutterstock/Fotodom

Языковый дебилизм на Украине дошел до точки. Мовный омбудсмен Елена, простите, Олена Ивановская сообщила, что она обратилась в Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и в Службу безопасности Украины с требованием разъяснить, почему сотрудники спецназа обеих спецслужб во время конфликта 2-го сентября, когда дело дошло до перестрелки, раненых и даже одного убитого, разговаривали между собой на … русском языке.

«Для выяснения обстоятельств и принятия взвешенного решения», — помимо разъяснения, Ивановская просит предоставить «идентификационную информацию» о сотрудниках спецслужб, говоривших по-русски. После чего она примет решение о необходимости или возможности своего дальнейшего реагирования в рамках действующего законодательства.

Конечно, на такое заявление Ивановскую сподвигла общественная реакция. Практически сразу после того, как перестрелка утихла, а запись столкновений контрразведчиков и военных разведчиков появилась в Сети, многие на Украине обратили внимание на этот существенный момент. Особенно возмутились этим молодые украинцы. Не тем, что СБУшники и ГУРовцы говорили на русском языке, а тем, что в то время как спецназ спокойно общается на русском, им это делать запрещается.

Потрясающая история, конечно. Языкового уполномоченного Украины не заботит, что в течение нескольких часов в центре Киева, где по улицам ходят обычные мирные горожане, идет перестрелка – свои стреляют в своих. Это для нее, получается, в порядке вещей. Главное, чтобы все говорили на мове. А вот раз на русском языке – это уже преступление. Бред сивой кобылы.

Мадам, наверное, не в курсе, что на линии фронта в боевой обстановке подавляющее большинство ВСУшников говорят на русском языке. Более того, сколько было случаев, когда украинские боевики принимали за своих наших бойцов, когда и те, и те говорили на русском. Да что там говорить, если, и в Сети этому гигантское количество примеров, когда рядом бухает снаряд, прилетает бомба или ракета, что мирные украинцы, что боевики ВСУ вдруг начинают охать, ахать и скулить, и все на русском языке. В такие моменты с человека слетает все наносное, и он начинает говорить на своем настоящем родном языке. Как говорил Штирлиц, когда женщины рожают, «они ведь кричат на родном языке, на диалекте той местности, где родились». Впрочем, Ивановская вряд ли помнит такие нюансы, хотя ранее сама жаловалась на дочь, которая предпочитает общаться на русском языке, а не на мове. Это не говоря о том, что в Раде депутаты говорят на русском языке, когда их не пишут камеры, что участники коррупционных скандалов от Миндича и до «Канцлера» говорят на записях прослушки на русском, что даже сам «просрочка» Зеленский распекает своих подчиненных совсем не на мове, и даже не на английском языке.

Одно, скорее всего, очевидно. Если этого филолога, которым является Ивановская, прижмут лихие парни в темном переулке или накроет дроном или ракетой, то вряд ли она будет кричать на мове «Рятуйте! Домогти!». Скорее всего будет визжать на чистом русском: «Спасите! Помогите!»

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