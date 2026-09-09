Полный провал: лидер АдГ Вайдель и Мерц из-за Украины устроили перепалку в Бундестаге

Вайдель и Мерц устроили перепалку в стенах германского парламента Фото: REUTERS.

Генеральные дебаты в Бундестаге, прошедшие через три дня после исторической победы «Альтернативы для Германии» (АдГ) на региональных выборах в земле Саксония-Анхальт, превратились в ожесточённую словесную дуэль. Лидер оппозиции Алиса Вайдель и канцлер Фридрих Мерц схлестнулись в жёстком противостоянии, главной темой которого стала политика Германии в отношении Украины.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕРТВО

Открывая генеральные дебаты, Вайдель сразу взяла быка за рога.

«Черно-красному правительству (правящей коалиции партий ХДС/ХСС и СДПГ — Ред.) конец», — заявила она, обращаясь к канцлеру.

Лидер «Альтернативы для Германии» обрушилась на Мерца, назвав его политику «тотальным провалом»: «Вы толкаете Германию рекордными темпами к государственному банкротству».

Особое место в её речи заняла критика поддержки киевского режима. «Пока США пытаются прекратить эту убийственную войну на Украине, вы разжигаете военную пропаганду и конфронтацию с Россией», — подчеркнула Вайдель. Обвинила правительство в том, что оно «сжигает последние мосты» и призвала Мерца наконец выступить за мирные переговоры с Москвой.

Лидер «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель обрушилась с критикой на проект бюджета, предложенный правящей коалицией Фото: REUTERS.

Кроме того, Вайдель предупредила о грядущем зимой «экзистенциальном газовом кризисе» и потребовала возобновить закупки дешёвого российского газа, отменить энергетический «зеленый» переход и налог на выбросы углекислых газов, а также вернуться к атомной энергетике.

«Вы стояли и молча смотрели, как у вас перед носом взрывают «Северный поток», — добавила она.

КАНЦЛЕРА ПРЕРВАЛИ ШУМОМ

Канцлер Мерц, отвечая оппонентке, назвал АдГ «разрушительной силой» и отказался идти на какие-либо компромиссы с ультраправыми, несмотря на то, что «Альтернатива для Германии» сейчас самая популярная политическая сила в стране.

«Мы поддерживаем Украину и будем поддерживать её дальше, потому что она защищает и нашу свободу, здесь, в самом сердце нашего европейского континента», — сказал канцлер.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на трибуне бундестага Фото: REUTERS.

Оппозиционные депутаты прерывали его речь шумом - председателю Бундестага не раз приходилось призывать к порядку.

Напомним, что в прошедшее воскресенье АдГ одержала впечатляющую победу на выборах в парламент федеральной земли Саксонии-Анхальт. Партия набрала 43,8% голосов, более чем удвоив свой результат по сравнению с выборами 2021 года. Но не хватило трёх мест до абсолютного большинства, и вопрос о том, сможет ли «Альтернатива» сформировать региональное правительство, остается открытым.

Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Мерца, напротив, потерпел сокрушительное поражение, получив лишь 17,2%.

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